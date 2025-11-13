ISC 12th, ICSE 10th 2026 Time Table Released
दुनिया का सबसे बड़ा ‘हरा सोना’ उत्पादक देश कौन-सा है, जानें नाम

By Kishan Kumar
Nov 13, 2025, 16:14 IST

मेक्सिको दुनिया में एवोकैडो का सबसे बड़ा उत्पादक है और दुनिया भर में इसकी सप्लाई में बड़ा योगदान देता है। आइए, एवोकैडो उगाने वाले टॉप देशों, इसकी मशहूर किस्मों के बारे में जानें और यह भी जानें कि एवोकैडो को 'हरा सोना' क्यों कहा जाता है।

मेक्सिको दुनिया के एक-तिहाई से ज्यादा एवोकैडो की सप्लाई करता है। यह इसे दुनिया का सबसे बड़ा एवोकैडो उत्पादक बनाता है। पूरे मेक्सिको में कई तरह के एवोकैडो उगाए जाते हैं, लेकिन मिकोआकैन राज्य सबसे बड़ा उत्पादक है। यह जानने के लिए आगे पढ़ें कि एवोकैडो को "हरा सोना" क्यों कहा जाता है और क्यों दुनिया भर में इसकी इतनी मांग है।

दुनिया में एवोकैडो का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन-सा है?

मेक्सिको के सभी राज्यों में मिकोआकैन एवोकैडो का सबसे बड़ा उत्पादक है और देश के कुल उत्पादन का लगभग 80% हिस्सा यहीं से आता है। मिकोआकैन में हर साल 20 लाख मीट्रिक टन (4.4 अरब पाउंड से ज्यादा) एवोकैडो का उत्पादन होता है।

इस इलाके की जलवायु बहुत अच्छी है और यहां ज्वालामुखी मिट्टी पाई जाती है। यहां एवोकैडो उगाने का मौसम भी लंबा होता है। मेक्सिको में एवोकैडो की हैस किस्म सबसे ज्यादा मशहूर है। इसे लोग इसकी मलाईदार बनावट और शानदार स्वाद के लिए पसंद करते हैं।

मेक्सिको कितने एवोकैडो का उत्पादन करता है?

मेक्सिको हर साल 25 लाख मीट्रिक टन (5.5 अरब पाउंड से ज्यादा) एवोकैडो का उत्पादन करता है। यह दुनिया के किसी भी दूसरे देश से ज्यादा है। मेक्सिको में उगाया जाने वाला हैस एवोकैडो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। देश के एवोकैडो निर्यात का बड़ा हिस्सा इसी किस्म का होता है। ये एवोकैडो दुनिया भर में भेजे जाते हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं।

दुनिया के टॉप 5 एवोकैडो उत्पादक देश

रैंक

देश

सालाना उत्पादन (मिलियन मीट्रिक टन में)

1

मेक्सिको

2.5

2

कोलंबिया

1.1

3

पेरू

0.9

4

इंडोनेशिया

0.7

5

केन्या

0.4

ध्यान दें: ये आंकड़ें 2023–2024 के हालिया डाटा पर आधारित हैं, जो मुख्य रूप से वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू से लिए गए हैं।

मेक्सिको

मेक्सिको हर साल लगभग 25 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ एवोकैडो का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहां की ज्वालामुखी मिट्टी और आदर्श जलवायु हैस एवोकैडो के लिए बहुत अच्छी है, जो मलाईदार और स्वाद से भरपूर होते हैं और पूरी दुनिया में इस्तेमाल किए जाते हैं। मेक्सिको एवोकैडो के निर्यात में भी दुनिया में सबसे आगे है। यहां से ज्यादातर एवोकैडो अमेरिका, कनाडा और जापान को निर्यात किए जाते हैं।

कोलंबिया

कोलंबिया दूसरा सबसे बड़ा एवोकैडो उत्पादक देश है, जहां हर साल लगभग 11 लाख मीट्रिक टन उत्पादन होता है। कोलंबिया में एवोकैडो उद्योग तेजी से बढ़ रहा है, खासकर एंटिओकिया और तोलिमा क्षेत्रों में ऐसा है। कोलंबिया बड़ी मात्रा में एवोकैडो यूरोप को निर्यात करता है और यह दुनिया के एवोकैडो बाजार में एक अहम स्थान रखता है।

पेरू

पेरू तीसरा सबसे बड़ा एवोकैडो उत्पादक है, जहां कुल उत्पादन लगभग 9 लाख मीट्रिक टन है। यहां हैस और फुएर्ते, दोनों किस्मों के एवोकैडो उगाए जाते हैं। एवोकैडो की खेती मुख्य रूप से पेरू की तटीय घाटियों में होती है, जहां शुष्क मौसम के कारण जलवायु सबसे अनुकूल होती है। पेरू बड़ी मात्रा में एवोकैडो यूरोप और चीन को निर्यात करता है।

Kishan Kumar
Kishan Kumar

Senior content writer

A seasoned journalist with over 7 years of extensive experience across both print and digital media, skilled in crafting engaging and informative multimedia content for diverse audiences. His expertise lies in transforming complex ideas into clear, compelling narratives that resonate with readers across various platforms. At Jagran Josh, Kishan works as a Senior Content Writer (Multimedia Producer) in the GK section. He can be reached at Kishan.kumar@jagrannewmedia.com
