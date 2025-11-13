[नया शेड्यूल] यूपी बोर्ड 12वीं टाइम टेबल 2026: डाउनलोड UP Board 12th Time Table डेट शीट पीडीएफ

UP Board 12th Date Sheet 2026 (REVISED): उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने यूपी बोर्ड 12वीं परीक्षा 2026 के लिए संशोधित टाइम टेबल (Revised Date Sheet) जारी कर दिया है। बोर्ड ने कुछ विषयों की परीक्षा तिथियों में बदलाव किया है। नवीनतम अपडेट के अनुसार, अब कक्षा 12 की हिंदी और सामान्य हिंदी की परीक्षा 18 फरवरी 2026 को सायं पाली (Evening Shift) में आयोजित की जाएगी, जबकि पहले यह प्रातः पाली में निर्धारित थी। इसके अलावा, संस्कृत की परीक्षा अब 12 मार्च 2026 (सायं पाली) को होगी, जो पहले 20 फरवरी 2026 (प्रातः पाली) में निर्धारित थी।
छात्र इस लेख में दिए गए लिंक से UP Board 12th Revised Date Sheet 2026 PDF डाउनलोड कर सकते हैं और संशोधित परीक्षा कार्यक्रम देख सकते हैं।
यूपी बोर्ड 12वीं डेट शीट 2026 में क्या बदला है?
UPMSP द्वारा जारी नए शेड्यूल के अनुसार —
- हिन्दी और जनरल हिन्दी (Hindi & General Hindi) की परीक्षा अब 18 फरवरी 2026 (शाम की पाली) में होगी। (पहले यह परीक्षा सुबह की पाली में निर्धारित थी।)
- संस्कृत (Sanskrit) की परीक्षा अब 12 मार्च 2026 (शाम की पाली) में आयोजित की जाएगी। (पहले यह 20 फरवरी 2026 की सुबह निर्धारित थी।)
UP Board 12th Exam 2026 Highlights: परीक्षा कार्यक्रम और मुख्य जानकारी
नीचे दी गई तालिका में यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 से जुड़ी प्रमुख जानकारी दी गई है — जिसमें परीक्षा की शुरुआत और समाप्ति तिथि, शिफ्ट का समय, और परीक्षा का मोड शामिल है।
|विवरण
|जानकारी
|परीक्षा प्रारंभ तिथि
|18 फरवरी 2026
|परीक्षा समाप्ति तिथि
|12 मार्च 2026
|कुल अवधि
|15 कार्य दिवस
|शिफ्ट
|सुबह: 8:30 AM – 11:45 AM
शाम: 2:00 PM – 5:15 PM
|मोड
|ऑफलाइन (निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर)
|जारीकर्ता संस्था
|उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP), प्रयागराज
UP Board 12th Revised Time Table 2026: विषयवार परीक्षा कार्यक्रम
नीचे यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 का संशोधित टाइम टेबल दिया गया है। इसमें प्रत्येक विषय की परीक्षा की तिथि, समय और शिफ्ट का विवरण शामिल है, जिससे छात्र अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे सकें।
|परीक्षा तिथियां
|सुबह की पाली (सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक)
|शाम की पाली (दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक)
|
18 फ़रवरी, 2026 बुधवार
|सामान्य हिन्दी, हिन्दी
|19 फ़रवरी, 2026 गुरुवार
|काष्ठ शिल्य, ग्रन्थ शिल्प, सिलाई शिल्प, फल एवं खाद्य संरक्षण, पाक शास्त्र शास्त्र (कुकरी), परिधान रचना एवं सज्जा, धुलाई तथा रंगाई, बेकिंग तथा कन्फेक्शनरी, टेक्सटाइल डिजाइन, बुनाई तकनीक, नर्सरी शिक्षण का प्रशिक्षण एवं शिशु प्रबन्ध, पुस्तकालय विज्ञान, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्मिक मेडिकल लेबोरेटरी तकनीक सहित, रंगीन फोटोग्राफी, रेडियो एवं रंगीन टेलीविजन, आटोमोबाइल्स, मधुमक्खी पालन, डेरी प्रौद्योगिकी, रेशम कीटपालन, बीजोत्पादन प्रौद्योगिकी, फसल सुरक्षा सेवा, पौधशाला, भूमि संरक्षण, एकाउन्टेन्सी एवं अंकेक्षण, बैंकिंग, आशुलिपि एवं टंकण, विपणन तथा विक्रय कला, सचिवीय पद्धति, बीमा, सहकारिता, टंकण हिन्दी एवं अंग्रेजी, मुद्रण,कुलाल विज्ञान, कृत्रिम अंग एवं अवयव तकनीक, इम्ब्राइडरी, हैण्ड ब्लाक प्रिंटिंग एवं वेजिटेबुल डाइंग, धातु शिल्प (मेटल क्राफ्ट), कम्प्यूटर तकनीक एवं भेन्टेनेन्स (डाटा एन्ट्री प्रासेस) घरेलू विद्युत उपकरणों की मरम्मत एवं रख-रखाव, खुदरा ध्यापार, सुरक्षा, मोबाइल रिपेयरिंग, पर्यटन एवं आतिथ्य, आई०टी० /आईटी० ई०एस०, हेल्थ केयरस्वास्थ्य देखमाल) प्रथम प्रश्नपत्र (केवल व्यावसायिक शिक्षा वर्ग आई के लिये)
|नागरिकशास्र
|20 फ़रवरी, 2026 शुक्रवार
|कृषि शस्य विज्ञान (एग्रोनामी)- प्रथम प्रश्नपत्र (कृषि भाग-1 के लिये)
कृषि शस्य विज्ञान (एग्रोनामी -)षष्टम् प्रश्नपत्र (कृषि भाग-2 के लिये)
|अंग्रेज़ी
|21 फ़रवरी, 2026 शनिवार
|फल एवं खाद्य संरक्षण, पाक शास्त्र (कुकरी), परिधान रचना एवं सज्जा, धुलाई तथा रंगाई, बेकिंग तथा कन्फेक्शनरी, टेक्सटाइल डिजाइन, बुनाई तकनीक, नर्सरी शिक्षण का प्रशिक्षण एवं शिशु प्रबन्ध, पुस्तकालय विज्ञान, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्मिक मेडिकल लेबोरेटरी तकनीक सहित, रंगीन फोटोग्राफी, रेडियो एवं रंगीन टेलीविजन, आटोमोबाइल्स, मधुमक्खी पालन, डेरी प्रौद्योगिकी, रेशम कीट पालन, वीजोत्पादन प्रौद्योगिकी, फसल सुरक्षा सेवा, पौधशाला, भूमि संरक्षण, एकाउन्टेन्सी एवं अंकेक्षण, बैंकिंग, आशुलिपि एवं टंकण, विपणन तथा विक्रय कला, सचिवीय पद्धति, बीमा, सहकारिता, टंकण हिन्दी एवं अंग्रेजी, मुद्रण,कुलाल विज्ञान, कृत्रिम अंग एवं अवयव तकनीक, इम्ब्राइडरी, हैण्ड ब्लाक प्रिंटिंग एवं वेजिटेबुल डाइंग, धातु शिल्प (मेटल क्रापट), कम्प्यूटर तकनीक एवं मेन्टेनेन्स (डाटा एन्ट्री प्रासस) घरेलू विद्युत उपकरणों की मरम्मत एवं रख-रखाव, खुदरा व्यापार, सुरक्षा, मोबाइल रिपेयरिंग, पर्यटन एवं आतिथ्य, आई०टी० / आई०टी०ई०एस०, हेल्थ केयर (स्वास्थ्य देखमाल) द्वितीय प्रश्नपत्र (केवल व्यावसायिक शिक्षा वर्ग आई के लिये)
|इतिहास
|23 फ़रवरी, 2026 सोमवार
|फल एवं खाद्य संरक्षण, पाक शास्त्र (कुकरी), परिधान रचना एवं सज्जा, धुलाई तथा रंगाई, बेकिंग तथा कन्फेक्शनरी, टेक्सटाइल डिजाइन, बुनाई तकनीक, नर्सरी शिक्षण का प्रशिक्षण एवं शिशु प्रबन्ध, पुस्तकालय विज्ञान, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्मिक मेडिकल लेबोरेटरी तकनीक सहित, रंगीन फोटोग्राफी, रेडियो एवं रंगीन टेलीविजन, आटोमोबाइल्स, मधुमक्खी पालन, डेरी प्रौद्योगिकी, रेशम कीटपालन, बीजोत्पादन प्रौद्योगिकी, फसल सुरक्षा सेवा, पौधशाला, भूमि संरक्षण, एकाउन्टेन्सी एवं अंकेक्षण, बैंकिंग, आशुलिपि एवं टंकण, विपणन तथा विक्रय कला, सचिवीय पद्धति, बीमा, सहकारिता, टंकण हिन्दी एवं अंग्रेजी, मुद्रण, कुलाल विज्ञान, कृत्रिम अंग एवं अवयव तकनीक, इम्ब्राइडरी, हैण्ड ब्लाक प्रिंटिंग एवं वेजिटेबुल डाइंग, धातु शिल्प (मेटल क्राफ्ट), कम्प्यूटर तकनीक एवं भेन्टेनेन्स (डाटा एन्ट्री प्रासेस) घरेलू विद्युत उपकरणों की मरम्मत एवं रख-रखाव, खुदरा व्यापार, सुरक्षा, मोबाइल रिपेयरिंग, पर्यटन एवं आतिथ्य, आई०टी०/ आई०टी० ई०एस०, हेल्थ केयर (स्वास्थ्य देखभाल) - तृतीय प्रश्नपत्र (केवल व्यावसायिक शिक्षा वर्ग आई के लिये)
|जीव विज्ञान, गणित
|24 फ़रवरी, 2026 मंगलवार
|शस्य विज्ञान (व्यावसायिक), कृषि वनस्पति विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र (कृषि भाग-1 के लिये), कृषि अर्थशास्त्र सप्तम् प्रश्नपत्र (कृषि भाग-2 के लिये)
|अर्थशास्त्र
|25 फ़रवरी, 2026 बुधवार
|संगीत गायन, संगीत वादन, नृत्यकला
|रसायन विज्ञान समाज शास्त्र
|26 फ़रवरी, 2026 गुरुवार
|कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान तृतीय प्रश्न पत्र (कृषि भाग-1 के लिये), कृषि जन्तु विज्ञान अष्ठम् प्रश्न पत्र कृषि भाग-2 के लिये)
|भूगोल
|27 फ़रवरी, 2026 शुक्रवार
|फल एवं खाद्य संरक्षण, पाक शास्त्र (कुकरी), परिधान रचना एवं सज्जा, पुलाई तथा रंगाई, बेकिंग तथा कन्फेक्शनरी, टेक्सटाइल, डिजाइन, बुनाई तकनीक, नर्सरी शिक्षण का प्रशिक्षण एवं शिशु प्रबन्ध, पुस्तकालय विज्ञान, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्मिक (मेडिकल लेबोरेटरी तकनीक सहित), रंगीन फोटोग्राफी, रेडियो एवं रंगीन टेलीविजन, आटोमोबाइल्स, मधुमक्खी पालन, डेरी प्रौद्योगिकी, रेशम कीटपालन, बीजोत्पादन प्रौद्योगिकी, फसल सुरक्षा सेवा, पौधशाला, भूमि संरक्षण, एकाउन्टेन्सी एवं अंकेक्षण, बैंकिंग, आशुलिपि एवं टंकण (हिन्दी), आशुलिपि एवं टंकण (अंग्रेजी), विपणन तथा विक्रय कला, सचिवीय पद्धति, बीमा, सहकारिता, टंकण हिन्दी एवं अंग्रेजी, मुद्रण,कृत्रिम अंग एवं अवयय तकनीक, इम्प्राइडरी, हैण्ड ब्लाक प्रिंटिंग एवं वेजिटेबुल डाइंग, धातु शिल्प (मेटल क्राफ्ट) (अलीह), धातु शिल्प (मेटल क्रापट)- (नक्काशी), कम्प्यूटर तकनीक एवं मेन्टेनेन्स, घरेलू विद्युत उपकरणों की मरम्मत एवं रख-रखाव, खुदरा व्यापार, सुरक्षा, मोबाइल रिपेयरिंग, पर्यटन एवं आतिथ्य, आई०टी० /आई०टी०ई०एस०, हेल्थ केयर (स्वास्थ्य देखभाल) चतुर्थप्रश्नपत्र (केवल व्यावसायिक शिक्षा वर्ग आई के लिये)
|भौतिक विज्ञान, सैन्य विज्ञान
|28 फ़रवरी, 2026 शनिवार
|कृषि अभियंत्रण चतुर्थ प्रश्नपत्र (कृषि भाग-1 के लिये), कृषि पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान-नवम् प्रश्नपत्र (कृषि भाग-2 के लिये)
|चित्रकला आलेखन, चित्रकला प्राविधिक, रंजनकला
|7 मार्च, 2026 शनिवार
|फल एवं खाद्य संरक्षण, पाक शास्त्र (कुकरी), परिधान रचना एवं सज्जा, धुलाई तथा रंगाई, बेकिंग तथा कन्फेक्शनरी, टेक्सटाइल डिजाइन, बुनाई तकनीक, नर्सरी शिक्षण का प्रशिक्षण एवं शिशु प्रबन्ध, पुस्तकालय विज्ञान, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्मिक मेडिकल लेबोरेटरी तकनीक सहित, रंगीन फोटोग्राफी, रेडियो एवं रंगीन टेलीविजन, आटोमोबाइल्स, मधुमक्खी पालन, डेरी प्रौद्योगिकी, रेशम कीटपालन, बीजोत्पादन प्रौद्योगिकी, फसल सुरक्षा सेवा, पौधशाला, भूमि संरक्षण, एकाउन्टेन्सी एवं अंकेक्षण, बैंकिंग, आशुलिपि एवं टंकण (हिन्दी), आशुलिपि एवं टंकण (अंग्रेजी), विपणन तथा विक्रय कला, सचिवीय पद्धति, बीमा, सहकारिता, टंकण हिन्दी एवं अंग्रेजी, इम्ब्राइडरी, हैण्डब्लाक प्रिंटिंग एवं वेजिटेबुल डाइंग, धातु शिल्प (मेटल क्राफ्ट) (अलौह), धातु शिल्प (मेटल क्राफ्ट)- (नक्काशी), कम्प्यूटर तकनीक एवं मेन्टेनेन्स, घरेलू विद्युत उपकरणों की मरम्मत एवं रख-रखाव, खुदरा व्यापार, सुरक्षा, मोबाइल रिपेयरिंग, पर्यटन एवं आतिथ्य, आई०टी० / आई०टी०ई०एस०, हेल्थ केयर (स्वास्थ्य देखभाल) पंचम् प्रश्नपत्र (केवल व्यावसायिक शिक्षा वर्ग आई के लिये)
|मानवविज्ञान
|9 मार्च, 2026 सोमवार
|उर्दू, गुजराती, पंजाबी (गुरुमुखी), बंगला, मराठी, असमी, उड़िया, कन्नड़, सिन्धी, तमिल, तेलुगू, मलयालम, नेपाली
|मनोविज्ञान, शिक्षाशास्त्र, तर्कशास्त्र
|10 मार्च, 2026 मंगलवार
|सामान्य आधारिक विषय -व्यावसायिक वर्ग के लिये कृषि गणित तथा प्रारम्भिक सांख्यिकी पंचम् प्रश्नपत्र (कृषि भाग-1 के लिये), कृषि रसायन विज्ञान दशम् प्रश्नपत्र (कृषि भाग-2 के लिये)
|व्यवसाय अध्ययन वाणिज्य वर्ग के लिये गृहविज्ञान
|11 मार्च, 2026 बुधवार
|लेखाशास्त्र वाणिज्य वर्ग के लिये एन०सी०सी०
|पालि, अरबी, फारसी
|12 मार्च, 2026 गुरुवार
|कम्प्यूटर
|संस्कृत
UP Board 12th Date Sheet 2026 PDF कैसे डाउनलोड करें?
छात्र नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करके यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट टाइम टेबल 2026 PDF डाउनलोड कर सकते हैं:
- आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाएं।
- होमपेज पर “Important Information & Downloads” सेक्शन खोलें।
- “Revised UP Board Class 12 Exam Date Sheet 2026” लिंक पर क्लिक करें।
- डेट शीट PDF आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगी।
- भविष्य के लिए इसे डाउनलोड कर सुरक्षित रखें।
|
यहाँ क्लिक करें और यूपी बोर्ड 12वीं संशोधित डेट शीट 2026 PDF डाउनलोड करें
Also Read UP Board Class 12 Syllabus for Board Exam 2026
