Happy Children's Day Wishes, Quotes
Focus
Quick Links
News

ICSE Date Sheet 2026: CISCE बोर्ड ने 10वीं कक्षा का शेड्यूल किया जारी, cisceboard.org पर से करें PDF डाउनलोड

Akshara Verma
By Akshara Verma
Nov 13, 2025, 19:25 IST

काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) ने आज, 13 नवंबर 2025 को ICSE कक्षा 10वीं की डेट शीट जारी कर दी है। परीक्षाएं 12 फरवरी 2026 से 6 अप्रैल 2026 तक चलेंगी। कैंडिडेट आधिकारिक वेबसाइट cisce.org पर शेड्यूल देख सकते हैं।


Add as a preferred source on Google
Join us
CISCE has released the ICSE Class 10th date sheet today, November 13, 2025
CISCE has released the ICSE Class 10th date sheet today, November 13, 2025
Register for Result Updates

CISCE 2026 डेट शीट: काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने आज, 13 नवंबर 2025 को ICSE कक्षा 10वीं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। अपना शेड्यूल देखने के लिए कैंडिडेट को आधिकारिक वेबसाइट cisce.org पर जाना होगा। परीक्षाएं 12 फरवरी 2026 से शुरू होंगी और 6 अप्रैल 2026 तक चलेंगी।

ICSE परीक्षा डेट शीट 2026 कैसे देखें?

ICSE परीक्षा डेट शीट 2026 देखने के लिए कैंडिडेट को नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करना होगा:

  1. आधिकारिक वेबसाइट cisce.org पर जाएं।
  2. होमपेज पर, 'ICSE 2026 schedule' लिंक पर क्लिक करें।
  3. डेट शीट स्क्रीन पर दिखाई देगी।
  4. तारीखें देखें और भविष्य के लिए इसे डाउनलोड कर लें।

ICSE डेट शीट 2026

कक्षा 10वीं की ICSE डेट शीट यहां देखें:

तारीख दिन विषय अवधि
02/17/2026 मंगलवार अंग्रेजी भाषा – अंग्रेजी पेपर 1 2 घंटे
02/20/2026 शुक्रवार अंग्रेजी में साहित्य – अंग्रेजी पेपर 2 2 घंटे
02/21/2026 शनिवार कला पत्र 1 (स्थिर जीवन) 3 घंटे
02/23/2026 सोमवार समूह III वैकल्पिक विषय: रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बेसिक डेटा एंट्री ऑपरेटर, डायटेटिक एड, कैटरिंग, प्रारंभिक वर्षों में शारीरिक गतिविधि सुविधाकर्ता, सक्षम शिक्षार्थी उपकरण, आदि। 2 घंटे
02/25/2026 मंगलवार नहीं 3 घंटे
02/27/2026 गुरुवार कला पेपर 2 (प्रकृति चित्रण/पेंटिंग) 3 घंटे
02/28/2026 शुक्रवार समूह II (द्वितीय भाषाएँ): असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, लेप्चा, मिज़ो, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, तंगखुल, उर्दू, आदि। 3 घंटे
03/01/2026 शनिवार कला पत्र 3 (मूल रचना) 3 घंटे
03/03/2026 सोमवार अंक शास्त्र ढाई घंटे
03/04/2026 मंगलवार कला पेपर 4 (अनुप्रयुक्त कला) 3 घंटे
03/06/2026 गुरुवार भौतिकी – विज्ञान पेपर 1 2 घंटे
03/08/2026 शनिवार रसायन विज्ञान – विज्ञान पेपर 2 2 घंटे
03/11/2026 मंगलवार इतिहास और नागरिक शास्त्र – एचसीजी पेपर 1 2 घंटे
03/13/2026 गुरुवार भूगोल – एचसीजी पेपर 2 2 घंटे
03/15/2026 शनिवार जीवविज्ञान – विज्ञान पेपर 3 2 घंटे
03/18/2026 मंगलवार कंप्यूटर अनुप्रयोग, आर्थिक अनुप्रयोग, वाणिज्यिक अनुप्रयोग, पर्यावरण अनुप्रयोग, फैशन डिजाइनिंग, शारीरिक शिक्षा, आदि। 2 घंटे
03/23/2026 सोमवार अर्थशास्त्र (समूह II वैकल्पिक) 2 घंटे
03/30/2026 शनिवार पर्यावरण विज्ञान (समूह II वैकल्पिक) 2 घंटे

यह भी पढ़ें: CISCE Board Exam Date Sheet 2026: ICSE 10वीं और ISC 12वीं का डेटशीट cisceboard.org जारी, यहां से करें डाउनलोड

ISC Time Table 2026: CISE बोर्ड ने कक्षा 12वीं की डेट शीट जारी की, cisceboard.org से शेड्यूल का PDF करें डाउनलोड


Akshara Verma
Akshara Verma

Content Writer

    Akshara Verma is an Executive Content Writer at Jagran Josh, specializing in authoritative content focused on Education, Current Affairs, and General Knowledge. A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara leverages her 1.5 years of experience to create impactful pieces, building on her previous roles in content writing and Public Relations at both Genesis BCW and Dainik Bhaskar. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.

    ... Read More

    Latest Stories

    Get the latest Education News and updates on Indian School Boards, Colleges , University, Government Jobs , Results and Career Counseling, Also Download Jagran Josh GK & Current Affairs App.

    Trending

    Popular Searches

    Latest Education News