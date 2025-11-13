ICSE Date Sheet 2026: CISCE बोर्ड ने 10वीं कक्षा का शेड्यूल किया जारी, cisceboard.org पर से करें PDF डाउनलोड

CISCE 2026 डेट शीट: काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने आज, 13 नवंबर 2025 को ICSE कक्षा 10वीं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। अपना शेड्यूल देखने के लिए कैंडिडेट को आधिकारिक वेबसाइट cisce.org पर जाना होगा। परीक्षाएं 12 फरवरी 2026 से शुरू होंगी और 6 अप्रैल 2026 तक चलेंगी।
ICSE परीक्षा डेट शीट 2026 कैसे देखें?
ICSE परीक्षा डेट शीट 2026 देखने के लिए कैंडिडेट को नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करना होगा:
- आधिकारिक वेबसाइट cisce.org पर जाएं।
- होमपेज पर, 'ICSE 2026 schedule' लिंक पर क्लिक करें।
- डेट शीट स्क्रीन पर दिखाई देगी।
- तारीखें देखें और भविष्य के लिए इसे डाउनलोड कर लें।
ICSE डेट शीट 2026
कक्षा 10वीं की ICSE डेट शीट यहां देखें:
|तारीख
|दिन
|विषय
|अवधि
|02/17/2026
|मंगलवार
|अंग्रेजी भाषा – अंग्रेजी पेपर 1
|2 घंटे
|02/20/2026
|शुक्रवार
|अंग्रेजी में साहित्य – अंग्रेजी पेपर 2
|2 घंटे
|02/21/2026
|शनिवार
|कला पत्र 1 (स्थिर जीवन)
|3 घंटे
|02/23/2026
|सोमवार
|समूह III वैकल्पिक विषय: रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बेसिक डेटा एंट्री ऑपरेटर, डायटेटिक एड, कैटरिंग, प्रारंभिक वर्षों में शारीरिक गतिविधि सुविधाकर्ता, सक्षम शिक्षार्थी उपकरण, आदि।
|2 घंटे
|02/25/2026
|मंगलवार
|नहीं
|3 घंटे
|02/27/2026
|गुरुवार
|कला पेपर 2 (प्रकृति चित्रण/पेंटिंग)
|3 घंटे
|02/28/2026
|शुक्रवार
|समूह II (द्वितीय भाषाएँ): असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, लेप्चा, मिज़ो, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, तंगखुल, उर्दू, आदि।
|3 घंटे
|03/01/2026
|शनिवार
|कला पत्र 3 (मूल रचना)
|3 घंटे
|03/03/2026
|सोमवार
|अंक शास्त्र
|ढाई घंटे
|03/04/2026
|मंगलवार
|कला पेपर 4 (अनुप्रयुक्त कला)
|3 घंटे
|03/06/2026
|गुरुवार
|भौतिकी – विज्ञान पेपर 1
|2 घंटे
|03/08/2026
|शनिवार
|रसायन विज्ञान – विज्ञान पेपर 2
|2 घंटे
|03/11/2026
|मंगलवार
|इतिहास और नागरिक शास्त्र – एचसीजी पेपर 1
|2 घंटे
|03/13/2026
|गुरुवार
|भूगोल – एचसीजी पेपर 2
|2 घंटे
|03/15/2026
|शनिवार
|जीवविज्ञान – विज्ञान पेपर 3
|2 घंटे
|03/18/2026
|मंगलवार
|कंप्यूटर अनुप्रयोग, आर्थिक अनुप्रयोग, वाणिज्यिक अनुप्रयोग, पर्यावरण अनुप्रयोग, फैशन डिजाइनिंग, शारीरिक शिक्षा, आदि।
|2 घंटे
|03/23/2026
|सोमवार
|अर्थशास्त्र (समूह II वैकल्पिक)
|2 घंटे
|03/30/2026
|शनिवार
|पर्यावरण विज्ञान (समूह II वैकल्पिक)
|2 घंटे
