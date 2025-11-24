UP DElEd Admission 2025: टीचर बनने के लिए DElEd एग्जाम की रजिस्ट्रेशन शुरू, 15 दिसंबर तक भर सकेंगे फॉर्म

उत्तर प्रदेश में प्राइमरी (कक्षा 1 से 5) के टीचर बनने की राह देख रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने नए सेशन 2025 के लिए दो वर्षो के डिप्लोमा (DElEd) के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आज से छात्रों के लिए updeled.gov.in रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन दिया गया है। सभी छात्र 15 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही, सभी जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट देखें।
फॉर्म कब तक भर सकेंगे?
DElEd 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन से लेकर फीस भुगतान और प्रिंट आउट लेने तक की इंपोर्टेंट डिटेल्स नीचे दी गई टेबल में है। टीचर बनने के सपने को पूरा करने के लिए सभी छात्र जल्द ही अप्लाई करें।
|डिटेल्स
|डेट
|ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होने की डेट
|20 नवंबर 2025
|रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट
|15 दिसंबर 2025
|रजिस्ट्रेशन फीस जमा करने की लास्ट डेट
|16 दिसंबर 2025
|कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेने की लास्ट डेट
|18 दिसंबर 2025
|मेरिट लिस्ट जारी होने की डेट
|दिसंबर 2025 का अंतिम सप्ताह / जनवरी 2026
|ट्रेनिंग शुरू होने की संभावित डेट
|फरवरी 2026
Fees Category for DElEd 2025: कैटेगरी के अनुसार फीस डिटेल्स
छात्र रजिस्टर फीस का जमा करवाने के लिए ऑनलाइन मोड जैसे (डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग) का उपयोग कर सकते हैं। आइए नीचे दी टेबल से जानते हैं कि किस कैटेगरी को कितनी फीस जमा करवानी होगी।
|
कैटेगरी
|
रजिस्टर फीस
|
सामान्य/ओबीसी
|
₹700/-
|
एससी/एसटी
|
₹500/-
|
दिव्यांगजन (PH)
|
₹200/-
DElEd 2025 में कैसे ले एडमिशन?
DElEd 2025 में एडमिशन मेरिट सूची के आधार पर होता है। DElEd 2025 के लिए कोई भी एग्जाम नहीं होता। आइए जानते हैं सभी छात्र आसानी से कैसे DElEd में एडमिशन ले सकते हैं।
- सबसे पहले सभी छात्र ऑफिशियल वेबसाइट updeled.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फील करें।
- फिर, बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं, 12वीं में प्राप्त अंकों के प्रतिशत को जोड़कर एक मेरिट सूची तैयार की जाती है।
- मेरिट सूची में छात्रों का सलेक्शन होने के बाद उन छात्रों की काउंसलिंग करी जाती है। साथ ही, काउंसलिंग के दौरान, उन्हें अपनी रैंक के अनुसार कॉलेज/संस्थान चुनने का मौका मिलेगा।
- फिर, छात्रों द्वारा चुने गए और उनकी मेरिट के अनुसार उन्हें ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट आवंटित कर दिया जाता है।
