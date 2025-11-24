BIhar STET Answer Key 2025
Focus
Quick Links
News

UP DElEd Admission 2025: टीचर बनने के लिए DElEd एग्जाम की रजिस्ट्रेशन शुरू, 15 दिसंबर तक भर सकेंगे फॉर्म

Akshara Verma
By Akshara Verma
Nov 24, 2025, 13:31 IST

UP DElEd Admission 2025 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू 20 नवंबर 2025 से शुरू हो गए है। सभी छात्र 15 दिसंबर 2025 तक रजिस्टर कर सकते हैं। फीस, योग्यता और पूरी प्रक्रिया जानने के लिए यहां पढ़ें।

Add as a preferred source on Google
Join us
UP DElEd Admission 2025
UP DElEd Admission 2025
Register for Result Updates

उत्तर प्रदेश में प्राइमरी (कक्षा 1 से 5) के टीचर बनने की राह देख रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने नए सेशन 2025 के लिए दो वर्षो के डिप्लोमा (DElEd) के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आज से छात्रों के लिए updeled.gov.in रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन दिया गया है। सभी छात्र 15 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही, सभी जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट देखें। 

फॉर्म कब तक भर सकेंगे?

DElEd 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन से लेकर फीस भुगतान और प्रिंट आउट लेने तक की इंपोर्टेंट डिटेल्स नीचे दी गई टेबल में है। टीचर बनने के सपने को पूरा करने के लिए सभी छात्र जल्द ही अप्लाई करें। 

Direct Link - यहां देखें 

डिटेल्स  डेट
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होने की डेट 20 नवंबर 2025
रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट  15 दिसंबर 2025
रजिस्ट्रेशन फीस जमा करने की लास्ट डेट  16 दिसंबर 2025
कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेने की लास्ट डेट  18 दिसंबर 2025
मेरिट लिस्ट जारी होने की डेट  दिसंबर 2025 का अंतिम सप्ताह / जनवरी 2026
ट्रेनिंग शुरू होने की संभावित डेट  फरवरी 2026

Fees Category for DElEd 2025: कैटेगरी के अनुसार फीस डिटेल्स 

छात्र रजिस्टर फीस का जमा करवाने के लिए ऑनलाइन मोड जैसे (डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग) का उपयोग कर सकते हैं। आइए नीचे दी टेबल से जानते हैं कि किस कैटेगरी को कितनी फीस जमा करवानी होगी। 

कैटेगरी 

रजिस्टर फीस

सामान्य/ओबीसी

₹700/-

एससी/एसटी

₹500/-

दिव्यांगजन (PH)

₹200/-

DElEd 2025 में कैसे ले एडमिशन? 

DElEd 2025 में एडमिशन मेरिट सूची के आधार पर होता है। DElEd 2025 के लिए कोई भी एग्जाम नहीं होता। आइए जानते हैं सभी छात्र आसानी से कैसे DElEd में एडमिशन ले सकते हैं।

  1. सबसे पहले सभी छात्र ऑफिशियल वेबसाइट updeled.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फील करें। 
  2. फिर, बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं, 12वीं में प्राप्त अंकों के प्रतिशत को जोड़कर एक मेरिट सूची तैयार की जाती है।
  3. मेरिट सूची में छात्रों का सलेक्शन होने के बाद उन छात्रों की काउंसलिंग करी जाती है। साथ ही, काउंसलिंग के दौरान, उन्हें अपनी रैंक के अनुसार कॉलेज/संस्थान चुनने का मौका मिलेगा।
  4. फिर, छात्रों द्वारा चुने गए और उनकी मेरिट के अनुसार उन्हें ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट आवंटित कर दिया जाता है। 

यहां भी पढ़े: Chhattisgarh Board 2026: CGBSE बोर्ड 10वीं और 12वीं की पूरी डेटशीट जारी, देखें लेटेस्ट अपडेट

Akshara Verma
Akshara Verma

Content Writer

    Akshara Verma is an Executive Content Writer at Jagran Josh, specializing in authoritative content focused on Education, Current Affairs, and General Knowledge. A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara leverages her 1.5 years of experience to create impactful pieces, building on her previous roles in content writing and Public Relations at both Genesis BCW and Dainik Bhaskar. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.

    ... Read More
    Get the latest Education News and updates on Indian School Boards, Colleges , University, Government Jobs , Results and Career Counseling, Also Download Jagran Josh GK & Current Affairs App.

    Trending

    Latest Stories

    Popular Searches

    Latest Education News