UP DElEd Admission 2025: टीचर बनने के लिए DElEd एग्जाम की रजिस्ट्रेशन शुरू, 15 दिसंबर तक भर सकेंगे फॉर्म

उत्तर प्रदेश में प्राइमरी (कक्षा 1 से 5) के टीचर बनने की राह देख रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने नए सेशन 2025 के लिए दो वर्षो के डिप्लोमा (DElEd) के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आज से छात्रों के लिए updeled.gov.in रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन दिया गया है। सभी छात्र 15 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही, सभी जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट देखें।

फॉर्म कब तक भर सकेंगे?

DElEd 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन से लेकर फीस भुगतान और प्रिंट आउट लेने तक की इंपोर्टेंट डिटेल्स नीचे दी गई टेबल में है। टीचर बनने के सपने को पूरा करने के लिए सभी छात्र जल्द ही अप्लाई करें।