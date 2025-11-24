25 November School Holiday: 25 नवंबर (मंगलवार) को स्कूल रहेंगे बंद, श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर

गुरु तेग बहादुर जी की जयंती, जिसे शहीदी दिवस के रूप में भी जाना जाता है, उत्तर भारत में अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस माना जाता है। हर वर्ष 24 नवंबर को मनाया जाने वाला यह दिन 1675 में मानवाधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा हेतु नौवें सिख गुरु द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान की याद दिलाता है। इसी सम्मान के कारण पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और कई राज्यों में स्कूल-कॉलेजों में अवकाश रखा जाता है। लेकिन 2025 में अवकाश की तिथि को लेकर छात्रों और अभिभावकों के बीच भ्रम की स्थिति बन गई है, कहीं 24 नवंबर को छुट्टी है तो कहीं 25 नवंबर को। यह स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि इस वर्ष कुछ राज्यों ने शहीदी दिवस अवकाश की तारीख में बदलाव किया है। गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस 2025 गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस नौवें सिख गुरु, गुरु तेग बहादुर जी के सर्वोच्च बलिदान की स्मृति में मनाया जाता है। 1675 में उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अपना प्राण न्योछावर किया था। यह दिन हमें उनके साहस, त्याग और न्याय के लिए अडिग खड़े रहने की प्रेरणा देता है।

हर वर्ष यह दिवस बड़े सम्मान और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है ताकि आने वाली पीढ़ियाँ उनके अद्वितीय बलिदान को याद रख सकें। दिल्ली में 25 नवंबर 2025 को स्कूलों की छुट्टी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि 25 नवंबर 2025 को सभी स्कूल बंद रहेंगे। यह अवकाश गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में घोषित किया गया है। इस निर्णय का पालन दिल्ली के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में किया जाएगा। छात्रों को इस दिन पूर्ण अवकाश मिलेगा, जिससे वे इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिवस को सम्मानपूर्वक मनाने का अवसर पा सकें। दिल्ली सरकार ने श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहीदी दिवस के पावन अवसर पर 25 नवंबर 2025 को अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया है।



गुरु साहिब के साहस, करुणा और धार्मिक स्वतंत्रता के संदेश हमें सदैव प्रेरित करते रहेंगे।



चंडीगढ़ में 25 नवंबर 2025 को स्कूलों की छुट्टी चंडीगढ़ प्रशासन ने गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में 25 नवंबर 2025 को स्कूलों की छुट्टी घोषित की है। इस दिन सभी सरकारी और निजी विद्यालय बंद रहेंगे। यह निर्णय नौवें सिख गुरु के अद्वितीय बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए लिया गया है। छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्कूलों द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस और समय-सारिणी पर ध्यान बनाए रखें।

उत्तर प्रदेश में गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस अवकाश उत्तर प्रदेश सरकार ने शहीदी दिवस का अवकाश 24 नवंबर से बदलकर 25 नवंबर 2025 कर दिया है। यह बदलाव नौवें सिख गुरु, गुरु तेग बहादुर जी के सर्वोच्च बलिदान को सम्मान देने के उद्देश्य से किया गया है। हालाँकि, अभी तक स्कूलों को बंद करने से संबंधित शिक्षा विभाग की आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है। इसलिए अभिभावकों और छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने जिले या शिक्षा विभाग द्वारा जारी होने वाली अगली सूचना पर ध्यान बनाए रखें। जैसे ही स्कूल बंदी को लेकर औपचारिक घोषणा होगी, अपडेट साझा कर दिया जाएगा।