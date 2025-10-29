RBSE Half Yearly Exam Date Sheet 2025-2026: कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की आधवार्षिक परीक्षा तिथि जारी – यहां डाउनलोड करें PDF

RBSE Half Yearly Exam Date Sheet 2025: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए RBSE Half Yearly Exam Time Table 2025 जारी कर दिया है। बोर्ड की आधवार्षिक परीक्षाएं नवंबर 2025 से शुरू होकर दिसंबर 2025 के पहले सप्ताह तक आयोजित की जाएंगी। नीचे कक्षा-वार परीक्षा की प्रमुख तिथियां दी गई हैं —
- कक्षा 9वीं: परीक्षा 25 नवंबर 2025 से शुरू होकर 6 दिसंबर 2025 तक चलेगी।
- कक्षा 10वीं: परीक्षा 25 नवंबर 2025 से प्रारंभ होकर 7 दिसंबर 2025 तक आयोजित की जाएगी।
- कक्षा 11वीं: परीक्षा 26 नवंबर 2025 से 9 दिसंबर 2025 तक आयोजित होगी।
- कक्षा 12वीं: परीक्षा 26 नवंबर 2025 से शुरू होकर 9 दिसंबर 2025 तक चलेगी।
छात्र यहां से अपनी RBSE आधवार्षिक परीक्षा 2025 की डेटशीट PDF डाउनलोड कर सकते हैं और विषयवार टाइम टेबल देखकर परीक्षा की तैयारी की योजना बना सकते हैं।
RBSE Half Yearly Exam Date Sheet 2025-26 (राजस्थान बोर्ड आधवार्षिक परीक्षा समय सारणी)
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) ने कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के लिए आधवार्षिक परीक्षा समय सारणी 2025-26 जारी कर दी है। परीक्षाएं 20 नवम्बर 2025 से 1 दिसम्बर 2025 तक आयोजित होंगी। नीचे सभी कक्षाओं की पूरी RBSE Half Yearly Exam Date Sheet 2025-26 दी गई है।
RBSE Class 9 Half Yearly Exam Time Table 2025
|
दिनांक
|
परीक्षा समय
|
विषय
|
20 नवम्बर 2025 (गुरुवार)
|
प्रातः 09:30 से 12:45 बजे तक
|
अंग्रेज़ी
|
21 नवम्बर 2025 (शुक्रवार)
|
प्रातः 09:30 से 12:45 बजे तक
|
विज्ञान
|
22 नवम्बर 2025 (शनिवार)
|
प्रातः 09:30 से 12:45 बजे तक
|
हिन्दी
|
23 नवम्बर 2025 (रविवार)
|
—
|
अवकाश
|
24 नवम्बर 2025 (सोमवार)
|
प्रातः 09:30 से 12:45 बजे तक
|
सामाजिक विज्ञान
|
25 नवम्बर 2025 (मंगलवार)
|
प्रातः 09:30 से 12:45 बजे तक
|
पंजाबी / संस्कृत / उर्दू / सिंधी
|
26 नवम्बर 2025 (बुधवार)
|
प्रातः 09:30 से 12:45 बजे तक
|
राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति
|
27 नवम्बर 2025 (गुरुवार)
|
प्रातः 09:30 से 12:45 बजे तक
|
गणित
|
28 नवम्बर 2025 (शुक्रवार)
|
प्रातः 09:30 से 12:45 बजे तक
|
स्वास्थ्य शिक्षा व शारीरिक शिक्षा
|
29 नवम्बर 2025 (शनिवार)
|
प्रातः 09:30 से 12:45 बजे तक
|
सूचना व प्रौद्योगिकी की अवधारणा
|
30 नवम्बर 2025 (रविवार)
|
—
|
अवकाश
|
1 दिसम्बर 2025 (सोमवार)
|
प्रातः 09:30 से 12:45 बजे तक
|
अंग्रेज़ी साहित्य
RBSE Class 10 Half Yearly Exam Date Sheet 2025
|
दिनांक
|
परीक्षा समय
|
विषय
|
20 नवम्बर 2025
|
प्रातः 09:30 से 12:45 बजे तक
|
अंग्रेज़ी
|
21 नवम्बर 2025
|
प्रातः 09:30 से 12:45 बजे तक
|
विज्ञान
|
22 नवम्बर 2025
|
प्रातः 09:30 से 12:45 बजे तक
|
हिन्दी
|
23 नवम्बर 2025
|
—
|
रविवार अवकाश
|
24 नवम्बर 2025
|
प्रातः 09:30 से 12:45 बजे तक
|
सामाजिक विज्ञान
|
25 नवम्बर 2025
|
प्रातः 09:30 से 12:45 बजे तक
|
संस्कृत / उर्दू / सिंधी
|
26 नवम्बर 2025
|
प्रातः 09:30 से 12:45 बजे तक
|
राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति
|
27 नवम्बर 2025
|
प्रातः 09:30 से 12:45 बजे तक
|
गणित
|
28 नवम्बर 2025
|
प्रातः 09:30 से 12:45 बजे तक
|
स्वास्थ्य शिक्षा व शारीरिक शिक्षा
|
29 नवम्बर 2025
|
प्रातः 09:30 से 12:45 बजे तक
|
सूचना व प्रौद्योगिकी की अवधारणा
|
30 नवम्बर 2025
|
—
|
रविवार अवकाश
|
1 दिसम्बर 2025
|
प्रातः 09:30 से 12:45 बजे तक
|
प्रायोगिक / परियोजना कार्य
RBSE Class 11 Half Yearly Exam Time Table 2025 (दो शिफ्टों में)
|
दिनांक
|
शिफ्ट
|
समय
|
विषय
|
20 नवम्बर 2025
|
प्रथम शिफ्ट
|
09:30 से 12:45 बजे तक
|
अंग्रेज़ी अनिवार्य
|
21 नवम्बर 2025
|
प्रथम शिफ्ट
|
09:30 से 12:45 बजे तक
|
विज्ञान
|
22 नवम्बर 2025
|
प्रथम शिफ्ट
|
09:30 से 12:45 बजे तक
|
हिन्दी साहित्य / उर्दू साहित्य / सिंधी साहित्य / भौतिकी / पंजाबी साहित्य / राजस्थानी साहित्य
|
23 नवम्बर 2025
|
—
|
—
|
रविवार अवकाश
|
24 नवम्बर 2025
|
प्रथम शिफ्ट
|
09:30 से 12:45 बजे तक
|
कृषि विज्ञान / रसायन विज्ञान / व्यवसाय अध्ययन / इतिहास
|
25 नवम्बर 2025
|
प्रथम शिफ्ट
|
09:30 से 12:45 बजे तक
|
गणित
|
|
द्वितीय शिफ्ट
|
01:15 से 04:30 बजे तक
|
भूगोल
|
26 नवम्बर 2025
|
प्रथम शिफ्ट
|
09:30 से 12:45 बजे तक
|
कृषि जीव विज्ञान / जीव विज्ञान / राजनीति विज्ञान / टाइपिंग (अंग्रेज़ी)
|
|
द्वितीय शिफ्ट
|
01:15 से 04:30 बजे तक
|
लोक प्रशासन
|
27 नवम्बर 2025
|
प्रथम शिफ्ट
|
09:30 से 12:45 बजे तक
|
संस्कृत साहित्य / कृषि विज्ञान
|
|
द्वितीय शिफ्ट
|
01:15 से 04:30 बजे तक
|
पेंटिंग / टाइपिंग (हिन्दी)
|
28 नवम्बर 2025
|
प्रथम शिफ्ट
|
09:30 से 12:45 बजे तक
|
कंप्यूटर विज्ञान
|
|
द्वितीय शिफ्ट
|
01:15 से 04:30 बजे तक
|
गृह विज्ञान
|
29 नवम्बर 2025
|
प्रथम शिफ्ट
|
09:30 से 12:45 बजे तक
|
आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत
|
|
द्वितीय शिफ्ट
|
01:15 से 04:30 बजे तक
|
अर्थशास्त्र
|
30 नवम्बर 2025
|
—
|
—
|
रविवार अवकाश
|
1 दिसम्बर 2025
|
प्रथम शिफ्ट
|
09:30 से 12:45 बजे तक
|
अंग्रेज़ी साहित्य
|
|
द्वितीय शिफ्ट
|
01:15 से 04:30 बजे तक
|
समाजशास्त्र
RBSE Class 12 Half Yearly Exam Date Sheet 2025 (दो शिफ्टों में)
|
दिनांक
|
शिफ्ट
|
समय
|
विषय
|
20 नवम्बर 2025
|
द्वितीय शिफ्ट
|
01:15 से 04:30 बजे तक
|
अंग्रेज़ी अनिवार्य
|
21 नवम्बर 2025
|
द्वितीय शिफ्ट
|
01:15 से 04:30 बजे तक
|
हिन्दी अनिवार्य
|
22 नवम्बर 2025
|
द्वितीय शिफ्ट
|
01:15 से 04:30 बजे तक
|
हिन्दी साहित्य / उर्दू साहित्य / सिंधी साहित्य / भौतिकी / लेखा / पंजाबी साहित्य / राजस्थानी साहित्य
|
23 नवम्बर 2025
|
—
|
—
|
रविवार अवकाश
|
24 नवम्बर 2025
|
द्वितीय शिफ्ट
|
01:15 से 04:30 बजे तक
|
कृषि विज्ञान / रसायन विज्ञान / व्यवसाय अध्ययन / इतिहास
|
25 नवम्बर 2025
|
द्वितीय शिफ्ट
|
01:15 से 04:30 बजे तक
|
भूगोल
|
26 नवम्बर 2025
|
प्रथम शिफ्ट
|
09:30 से 12:45 बजे तक
|
लोक प्रशासन
|
|
द्वितीय शिफ्ट
|
01:15 से 04:30 बजे तक
|
कृषि जीव विज्ञान / जीव विज्ञान / राजनीति विज्ञान / टाइपिंग (हिन्दी)
|
27 नवम्बर 2025
|
प्रथम शिफ्ट
|
09:30 से 12:45 बजे तक
|
पेंटिंग / टाइपिंग (अंग्रेज़ी)
|
|
द्वितीय शिफ्ट
|
01:15 से 04:30 बजे तक
|
संस्कृत साहित्य / कृषि विज्ञान
|
28 नवम्बर 2025
|
प्रथम शिफ्ट
|
09:30 से 12:45 बजे तक
|
गृह विज्ञान
|
|
द्वितीय शिफ्ट
|
01:15 से 04:30 बजे तक
|
कंप्यूटर विज्ञान
|
29 नवम्बर 2025
|
प्रथम शिफ्ट
|
09:30 से 12:45 बजे तक
|
आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत
|
|
द्वितीय शिफ्ट
|
01:15 से 04:30 बजे तक
|
अर्थशास्त्र
|
30 नवम्बर 2025
|
—
|
—
|
रविवार अवकाश
|
1 दिसम्बर 2025
|
प्रथम शिफ्ट
|
09:30 से 12:45 बजे तक
|
समाजशास्त्र
|
|
द्वितीय शिफ्ट
|
01:15 से 04:30 बजे तक
|
अंग्रेज़ी साहित्य
RBSE Half Yearly Exam 2025: महत्वपूर्ण बातें
- परीक्षा नवंबर 2025 के तीसरे सप्ताह से शुरू होकर दिसंबर 2025 के पहले सप्ताह तक चलेगी।
- कक्षा 9वीं और 10वीं की परीक्षाएं एक ही शिफ्ट में होंगी।
- कक्षा 11वीं और 12वीं की परीक्षाएं दो शिफ्टों (सुबह और दोपहर) में आयोजित की जाएंगी।
छात्र RBSE की आधिकारिक वेबसाइट या अपने विद्यालय से RBSE Half Yearly Exam Date Sheet 2025 PDF प्राप्त कर सकते हैं।
राजस्थान बोर्ड (RBSE) की 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की आधवार्षिक परीक्षा डेटशीट 2025 जारी हो चुकी है। छात्र अपने विषयों की तैयारी इस समय सारणी के अनुसार कर सकते हैं ताकि वे मुख्य बोर्ड परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकें।
