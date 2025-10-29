RBSE Half Yearly Exam Date Sheet 2025-2026: कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की आधवार्षिक परीक्षा तिथि जारी – यहां डाउनलोड करें PDF

दिनांक शिफ्ट समय विषय

20 नवम्बर 2025 प्रथम शिफ्ट 09:30 से 12:45 बजे तक अंग्रेज़ी अनिवार्य

21 नवम्बर 2025 प्रथम शिफ्ट 09:30 से 12:45 बजे तक विज्ञान

22 नवम्बर 2025 प्रथम शिफ्ट 09:30 से 12:45 बजे तक हिन्दी साहित्य / उर्दू साहित्य / सिंधी साहित्य / भौतिकी / पंजाबी साहित्य / राजस्थानी साहित्य

23 नवम्बर 2025 — — रविवार अवकाश

24 नवम्बर 2025 प्रथम शिफ्ट 09:30 से 12:45 बजे तक कृषि विज्ञान / रसायन विज्ञान / व्यवसाय अध्ययन / इतिहास

25 नवम्बर 2025 प्रथम शिफ्ट 09:30 से 12:45 बजे तक गणित

द्वितीय शिफ्ट 01:15 से 04:30 बजे तक भूगोल

26 नवम्बर 2025 प्रथम शिफ्ट 09:30 से 12:45 बजे तक कृषि जीव विज्ञान / जीव विज्ञान / राजनीति विज्ञान / टाइपिंग (अंग्रेज़ी)

द्वितीय शिफ्ट 01:15 से 04:30 बजे तक लोक प्रशासन

27 नवम्बर 2025 प्रथम शिफ्ट 09:30 से 12:45 बजे तक संस्कृत साहित्य / कृषि विज्ञान

द्वितीय शिफ्ट 01:15 से 04:30 बजे तक पेंटिंग / टाइपिंग (हिन्दी)

28 नवम्बर 2025 प्रथम शिफ्ट 09:30 से 12:45 बजे तक कंप्यूटर विज्ञान

द्वितीय शिफ्ट 01:15 से 04:30 बजे तक गृह विज्ञान

29 नवम्बर 2025 प्रथम शिफ्ट 09:30 से 12:45 बजे तक आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत

द्वितीय शिफ्ट 01:15 से 04:30 बजे तक अर्थशास्त्र

30 नवम्बर 2025 — — रविवार अवकाश

1 दिसम्बर 2025 प्रथम शिफ्ट 09:30 से 12:45 बजे तक अंग्रेज़ी साहित्य