EMRS Admit Card 2025 OUT
Focus
Quick Links

MP Board 12th Model Papers 2026: डाउनलोड 12th के सभी विषयों के Sample Question Paper PDF

By Aayesha Sharma
Dec 12, 2025, 15:55 IST

MP Board 12th Model Papers 2026: एमपी बोर्ड कक्षा 12 मॉडल पेपर्स 2026 छात्रों को नवीनतम परीक्षा पैटर्न, प्रश्नों के प्रकार और मार्किंग स्कीम समझने में मदद करते हैं। सभी प्रमुख विषयों के मॉडल पेपर पीडीएफ में उपलब्ध हैं, जिन्हें छात्र आसानी से डाउनलोड कर तैयारी मजबूत कर सकते हैं। यह मॉडल पेपर्स समय प्रबंधन, पुनरावलोकन और परीक्षा अभ्यास के लिए बेहद उपयोगी हैं।

Add as a preferred source on Google
Join us
MP Board 12th Model Papers 2026
MP Board 12th Model Papers 2026

MP Board 12th Model Papers 2026: एमपी बोर्ड कक्षा 12 की वार्षिक परीक्षाएँ फरवरी और मार्च 2026 में आयोजित की जाने की संभावना है। ऐसे में सही दिशा में तैयारी करना सभी छात्रों के लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। एमपी बोर्ड कक्षा 12 मॉडल पेपर्स 2026 विद्यार्थियों को नवीनतम परीक्षा पैटर्न, प्रश्नों के प्रकार और मार्किंग स्कीम को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 

इन मॉडल सैंपल पेपर्स को हल करने से छात्रों को अपने कमजोर और इम्पोर्टेन्ट विषयों की पहचान करने में मदद मिलती है, साथ ही टाइम मैनेजमेंट और आंसर राइटिंग स्किल्स भी बेहतर होता है। इसलिए बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए मॉडल पेपर्स का नियमित अभ्यास करना अत्यंत जरूरी है। एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं के मॉडल नमूना प्रश्न पत्र 2026 डाउनलोड करने के लिए इस आर्टिकल को देखें।

एमपी बोर्ड कक्षा 12 मॉडल सैंपल प्रश्न पत्र 2026: Key Highlights

छात्रों के लिए एमपी बोर्ड कक्षा 12 मॉडल सैंपल प्रश्न पत्र 2026 से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी नीचे दिए गए टेबल में दी गई है। इन मुख्य बिंदुओं को पढ़कर आप परीक्षा पैटर्न और उपलब्ध संसाधनों को आसानी से समझ सकते हैं।

श्रेणी

विवरण

बोर्ड का नाम

मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (MPBSE)

कक्षा

कक्षा 12 (Higher Secondary)

शैक्षणिक सत्र

2025–26

परीक्षा होने की संभावना

फरवरी–मार्च 2026

मॉडल पेपर्स उपलब्ध विषय

हिंदी, अंग्रेजी, भौतिकी, रसायन, गणित, जीवविज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, व्यवसाय अध्ययन, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र

डाउनलोड फ़ॉर्मेट

PDF

आधिकारिक वेबसाइट

mpbse.nic.in

एमपी बोर्ड कक्षा 12 मॉडल सैंपल प्रश्न पत्र 2026 पीडीएफ डाउनलोड करें

एमपी बोर्ड कक्षा 12 मॉडल सैंपल प्रश्न पत्र 2026 सभी प्रमुख विषयों के लिए पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध हैं। छात्र अपनी आवश्यकता के अनुसार विषय चुनकर मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे दिए गए टेबल में सभी विषयों के सीधे डाउनलोड लिंक दिए गए हैं।

Hindi 

डाउनलोड पीडीएफ 

English

डाउनलोड पीडीएफ 

Commerce Stream

Business Studies

डाउनलोड पीडीएफ 

Economics

डाउनलोड पीडीएफ 

Science Stream

Physics

डाउनलोड पीडीएफ 

Chemistry

डाउनलोड पीडीएफ 

Maths

डाउनलोड पीडीएफ 

Biology

डाउनलोड पीडीएफ 

Arts Stream

History

डाउनलोड पीडीएफ 

Geography

डाउनलोड पीडीएफ 

Political Science

डाउनलोड पीडीएफ 

Sociology

डाउनलोड पीडीएफ 

एमपी बोर्ड कक्षा 12 मॉडल सैंपल प्रश्न पत्र 2026 डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स

छात्र नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके एमपी बोर्ड कक्षा 12 के मॉडल सैंपल प्रश्न पत्र 2026 डाउनलोड कर सकते हैं।

  • आधिकारिक वेबसाइट mpbse.nic.in पर जाएँ।

  • अधिक सेवाओं (More Service) के सेक्शन पर क्लिक करें।

  • अब आप मॉडल पेपर सेक्शन देखेंगे, उस पर क्लिक करें।

  • यहाँ आप उस विषय का चयन कर सकते हैं जिससे आप एमपी बोर्ड कक्षा 12 का मॉडल सैंपल प्रश्न पत्र 2026 डाउनलोड करना चाहते हैं।

  • पीडीएफ डाउनलोड करें और भविष्य के उपयोग के लिए इसे सेव करे।

एमपी बोर्ड कक्षा 12 मॉडल सैंपल प्रश्न पत्र 2025: Previous Year Model Paper

छात्र एमपी बोर्ड कक्षा 12 मॉडल सैंपल प्रश्न पत्र 2025 के पिछले वर्ष के मॉडल पेपर भी हल कर सकते हैं। पहले के मॉडल पेपर्स को हल करने से छात्रों को प्रश्नों के पैटर्न, कठिनाई स्तर और महत्वपूर्ण अध्यायों की बेहतर समझ मिलती है। इससे परीक्षा की तैयारी और भी मजबूत होती है।

Check: एमपी बोर्ड कक्षा 12 मॉडल सैंपल प्रश्न पत्र 2025

एमपी बोर्ड कक्षा 12 मॉडल सैंपल प्रश्न पत्र 2026 से तैयारी कैसे करें?

एमपी बोर्ड कक्षा 12 की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए मॉडल सैंपल पेपर 2026 सबसे बेहतर रिसोर्स हैं। इन पेपरों को हल करके छात्र परीक्षा पैटर्न, प्रश्नों के स्वरूप और टाइम मैनेजमेंट को आसानी से समझ सकते हैं।

  • सबसे पहले सैंपल पेपर को विभाजित करें: छात्र पहले पूरे प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़कर यह समझें कि किस प्रकार के प्रश्न किस सेक्शन में पूछे गए हैं।

  • समय सीमा निर्धारित करें: सैंपल पेपर हल करते समय परीक्षा जैसा माहौल बनाएं और निर्धारित समय में पूरा पेपर हल करें।

  • आसान प्रश्नों से शुरुआत करें: पहले वे प्रश्न हल करें जो आपको सरल लगते हैं, इससे आत्मविश्वास बढ़ता है।

  • कठिन प्रश्नों पर विशेष ध्यान दें: जिन प्रश्नों में कठिनाई हो, उन्हें दोबारा समझें और नियमित अभ्यास करें।

  • सिलेबस के अनुसार पुनरावलोकन करें: सैंपल पेपर से पता लगाएं कि किन अध्यायों से अधिक प्रश्न आते हैं और उन टॉपिक्स को दोहराएं।

  • उत्तर लेखन का अभ्यास करें: साफ-सुथरा, बिंदुवार और निर्धारित शब्दसीमा में उत्तर लिखने का अभ्यास करें।

  • गलतियों का विश्लेषण करें: पेपर पूरा करने के बाद अपनी गलतियों को पहचानें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें।

  • अंत में मॉक टेस्ट दें: कई सैंपल पेपर हल करें ताकि समय प्रबंधन और गति दोनों में सुधार हो सके।

MP Board 12th Model Papers 2026 छात्रों को परीक्षा पैटर्न समझने, अभ्यास बढ़ाने और आत्मविश्वास विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नियमित रूप से मॉडल पेपर हल करने से समय प्रबंधन और उत्तर लेखन क्षमता में भी सुधार होता है। बेहतर परिणाम पाने के लिए छात्रों को इन मॉडल पेपर्स का सही तरीके से उपयोग अवश्य करना चाहिए।

Also check:

CBSE Board Syllabus 2025-26

Aayesha Sharma
Aayesha Sharma

Content Writer

Aayesha Sharma is a content writer at Jagran Josh, specializing in Education News. She holds a degree in Journalism and Mass Communication from the Institute of Management Studies, Ghaziabad. Passionate about creating impactful content, Aayesha enjoys reading and writing in her free time. For any quiery, you can reach her at aayesha.sharma@jagrannewmedia.com.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News