Himachal Board Exam कक्षा 3, 5, 8, 9 और 11 की डेटशीट हुई जारी, देखें लेटेस्ट अपडेट

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE) ने कक्षा 3, 5, 8, 9 और 11 के छात्रों के लिए वार्षिक एग्जाम और कंपार्टमेंट एग्जाम की डेटशीट जारी कर दी है। ये एग्जाम मार्च 2026 में आयोजित की जाएंगी। इसके साथ ही, कंपार्टमेंट एग्जाम का शेड्यूल भी घोषित कर दिया गया है।

बोर्ड ने विशेष रूप से ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों के लिए यह डिटेल्ड प्रोग्राम जारी किया है। सभी छात्र और पैरेंट्स अब ऑफिशियल वेबसाइट hpbose.org पर जाकर अपनी कक्षा की डेटशीट डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम की तैयारी को अंतिम रूप दे सकते हैं।

एग्जाम शेड्यूल मुख्य बातें

सभी छात्र एग्जाम का पूरा शेड्यूल जानने के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें।

डिटेल्स जानकारी जारी करने वाला बोर्ड हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE) कक्षाएं कक्षा 3, 5, 8 (नियमित/SOS), 9 और 11 एग्जाम का प्रकार वार्षिक (Annual) और कंपार्टमेंट (Compartment) एग्जाम शुरू होने की डेट 9 मार्च 2026 एग्जाम समाप्त होने की डेट 28 मार्च 2026 (लगभग) एग्जाम का टाइम (संभावित) सुबह 9:45 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक (या दोपहर 12:45 से शाम 4:00 बजे तक) ऑफिशियल वेबसाइट hpbose.org

डेट शीट डाउनलोड कैसे करें?

छात्र डेट शीट को डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें।

सबसे पहले HPBOSE की ऑफिशियल वेबसाइट hpbose.org पर जाएं। होमपेज पर, 'Examination' या 'एग्जाम' टैब पर क्लिक करें। ड्रॉप-डाउन मेनू से 'Date Sheet' ऑप्शन का चयन करें। अपनी कक्षा से संबंधित लिंक पर क्लिक करें। डेटशीट एक PDF फाइल के रूप में स्क्रीन पर खुलेगी। इसे डाउनलोड करें।

कक्षा 3, 5 और 8 के लिए एग्जाम की डेट्स

मार्च 2026 में होने वाले एग्जाम के लिए कुछ प्रमुख डेट्स इस प्रकार हैं। आइए नजर डालते हैं टेबल पर।

कक्षा एग्जाम शुरू होने की डेट एग्जाम खत्म होने की डेट कक्षा 3 9 मार्च 2026 16 मार्च 2026 के आस-पास कक्षा 5 9 मार्च 2026 16 मार्च 2026 के आस-पास कक्षा 8 9 मार्च 2026 20 मार्च 2026 के आस-पास कक्षा 9 5 मार्च 2026 18 मार्च 2026 के आस-पास कक्षा 11 5 मार्च 2026 28 मार्च 2026 के आस-पास

इन तीनों, 3रीं - 5वीं और 8वीं कक्षाओं के लिए एग्जाम समय सुबह 9:45 से दोपहर 1:00 बजे तक तय किया गया है। सभी छात्रों को एग्जाम शुरू होने से 30 मिनट पहले एग्जाम सेंटर में उपस्थित होना जरूरी होगा।

साथ ही, इन 9वीं और 10वीं कक्षाओं के एग्जाम का समय दोपहर 12:45 से शाम 4:00 बजे तक निर्धारित किया गया है।

छात्रों के लिए इंपोर्टेंट निर्देश

एग्जाम का समय और अवधि ध्यान से नोट करें। कुछ एग्जाम सुबह की शिफ्ट में, जबकि कुछ दोपहर की शिफ्ट में हो सकती हैं। कक्षा 11 के छात्रों को थ्योरी एग्जाम से पहले/बाद में होने वाली अपनी प्रैक्टिकल/इंटरनल असेसमेंट की डेट्स के लिए अपने स्कूल से संपर्क करना होगा। सभी छात्रों को एग्जाम में बैठने के लिए अपने स्कूल से एडमिट कार्ड लेना होगा, जिसके बिना एंट्री नहीं मिलेगी।

