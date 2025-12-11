Bihar Board 10th Maithili Model Paper 2026: डाउनलोड 10th का मैथिलि Sample Paper PDF

Bihar Board 10th Maithili Model Paper 2026: बिहार बोर्ड 10वीं मैथिलि परीक्षा 2026 का आयोजन 17 फरवरी 2026 (मंगलवार) को होगा (विषय कोड – 104 Maithili)। परीक्षा नज़दीक आने के साथ ही छात्रों के लिए मॉडल पेपर सबसे महत्वपूर्ण तैयारी रिसोर्स बन जाते हैं। मैथिलि मॉडल पेपर 2026 छात्रों को परीक्षा के पैटर्न, प्रश्नों के प्रकार, टाइम मैनेजमेंट और अपनी कमज़ोरियों को पहचानने में मदद करते हैं। इस लेख में आपको बिहार बोर्ड 10वीं मैथिलि मॉडल पेपर 2026 का डायरेक्ट डाउनलोड लिंक, डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स, और मॉडल पेपर की मदद से प्रभावी तैयारी करने के तरीके सरल भाषा में बताए गए हैं, ताकि आप आगामी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। बिहार बोर्ड 10वीं मैथिलि मॉडल पेपर 2026: Key Highlights बिहार बोर्ड 10वीं मैथिलि मॉडल पेपर 2026 से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी को नीचे दी गई टेबल में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। इससे छात्रों को परीक्षा, विषय और मॉडल पेपर से संबंधित मुख्य विवरण एक ही नज़र में समझने में सहायता मिलेगी।

विवरण जानकारी परीक्षा बोर्ड बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) कक्षा 10वीं (Matric) विषय मैथिलि (Maithili) विषय कोड 104 परीक्षा तिथि 17 फरवरी 2026 (मंगलवार) मॉडल पेपर वर्ष 2026 मॉडल पेपर प्रारूप PDF ऑफिसियल वेबसाइट biharboardonline.com बिहार बोर्ड 10वीं मैथिलि मॉडल पेपर 2026

बिहार बोर्ड 10वीं मैथिलि मॉडल पेपर 2026 डाउनलोड PDF बिहार बोर्ड ने 2026 की 10वीं परीक्षा के लिए मैथिलि का मॉडल पेपर जारी कर दिए हैं। छात्र नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं मैथिलि मॉडल पेपर 2026 डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार बोर्ड 10वीं मैथिलि मॉडल पेपर 2026 डाउनलोड PDF डाउनलोड PDF बिहार बोर्ड 10वीं मैथिलि मॉडल पेपर 2026 डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स कक्षा 10 के छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को अपनाकर बिहार बोर्ड 10वीं मैथिलि मॉडल पेपर 2026 आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं:

सबसे पहले बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.com पर जाएं।

होमपेज पर दिए गए ‘Model Paper 2026’ वाले लिंक पर क्लिक करें।

नए पेज पर अपनी कक्षा ‘Matric (10th)’ चुनें।

अब मैथिलि मॉडल पेपर की सूची दिखाई देगी।

उस पर क्लिक करें, PDF खुल जाएगी, इसे डाउनलोड करें और अपनी परीक्षा की तैयारी शुरू करें। बिहार बोर्ड 10वीं मैथिलि मॉडल पेपर 2026 से तैयारी कैसे करें? बिहार बोर्ड 10वीं मैथिलि मॉडल पेपर 2026 आपकी परीक्षा तैयारी को आसान और बेहतर बनाता है। मॉडल पेपर हल करने से आपको असली परीक्षा जैसा अनुभव मिलता है और कमजोरियों को सुधारने का मौका मिलता है। नीचे दिए गए आसान तरीकों से आप अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं: 1. मॉडल पेपर के पैटर्न समझें: मैथिलि मॉडल पेपर हल करने से पहले उसका पूरा पैटर्न ध्यान से देखें—किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, कितने अंकों के होंगे और समय कैसे बाँटना है। इससे परीक्षा का डर कम होता है।