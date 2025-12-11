EMRS Admit Card 2025 OUT
Focus
Quick Links

Bihar Board 10th Maithili Model Paper 2026: डाउनलोड 10th का मैथिलि Sample Paper PDF

By Aayesha Sharma
Dec 11, 2025, 15:21 IST

Bihar Board 10th Maithili Model Paper 2026: बिहार बोर्ड 10वीं मैथिलि मॉडल पेपर 2026 छात्रों को परीक्षा पैटर्न समझने, महत्वपूर्ण प्रश्न पहचानने और समय प्रबंधन सुधारने में मदद करता है। इस लेख में मॉडल पेपर का डाउनलोड लिंक, आसान स्टेप्स और तैयारी के उपयोगी टिप्स दिए गए हैं, जिससे छात्र परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं मैथिली मॉडल पेपर 2026 पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस आर्टिकल को देखें। 

Add as a preferred source on Google
Join us
Bihar Board 10th Maithili Model Paper 2026
Bihar Board 10th Maithili Model Paper 2026

Bihar Board 10th Maithili Model Paper 2026: बिहार बोर्ड 10वीं मैथिलि परीक्षा 2026 का आयोजन 17 फरवरी 2026 (मंगलवार) को होगा (विषय कोड – 104 Maithili)। परीक्षा नज़दीक आने के साथ ही छात्रों के लिए मॉडल पेपर सबसे महत्वपूर्ण तैयारी रिसोर्स बन जाते हैं। मैथिलि मॉडल पेपर 2026 छात्रों को परीक्षा के पैटर्न, प्रश्नों के प्रकार, टाइम मैनेजमेंट और अपनी कमज़ोरियों को पहचानने में मदद करते हैं।

इस लेख में आपको बिहार बोर्ड 10वीं मैथिलि मॉडल पेपर 2026 का डायरेक्ट डाउनलोड लिंक, डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स, और मॉडल पेपर की मदद से प्रभावी तैयारी करने के तरीके सरल भाषा में बताए गए हैं, ताकि आप आगामी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकें।

बिहार बोर्ड 10वीं मैथिलि मॉडल पेपर 2026: Key Highlights

बिहार बोर्ड 10वीं मैथिलि मॉडल पेपर 2026 से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी को नीचे दी गई टेबल में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। इससे छात्रों को परीक्षा, विषय और मॉडल पेपर से संबंधित मुख्य विवरण एक ही नज़र में समझने में सहायता मिलेगी।

विवरण 

जानकारी 

परीक्षा बोर्ड

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB)

कक्षा

10वीं (Matric)

विषय

मैथिलि (Maithili)

विषय कोड

104

परीक्षा तिथि

17 फरवरी 2026 (मंगलवार)

मॉडल पेपर वर्ष

2026

मॉडल पेपर प्रारूप

PDF

ऑफिसियल वेबसाइट

biharboardonline.com

बिहार बोर्ड 10वीं मैथिलि मॉडल पेपर 2026


बिहार बोर्ड 10वीं मैथिलि मॉडल पेपर 2026 डाउनलोड PDF 

बिहार बोर्ड ने 2026 की 10वीं परीक्षा के लिए मैथिलि का मॉडल पेपर जारी कर दिए हैं। छात्र नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं मैथिलि मॉडल पेपर 2026 डाउनलोड कर सकते हैं।

बिहार बोर्ड 10वीं मैथिलि मॉडल पेपर 2026 डाउनलोड PDF

डाउनलोड PDF

बिहार बोर्ड 10वीं मैथिलि मॉडल पेपर 2026 डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स

कक्षा 10 के छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को अपनाकर बिहार बोर्ड 10वीं मैथिलि मॉडल पेपर 2026 आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं:

  • सबसे पहले बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.com पर जाएं।

  • होमपेज पर दिए गए ‘Model Paper 2026’ वाले लिंक पर क्लिक करें।

  • नए पेज पर अपनी कक्षा ‘Matric (10th)’ चुनें।

  • अब मैथिलि मॉडल पेपर की सूची दिखाई देगी।

  • उस पर क्लिक करें, PDF खुल जाएगी, इसे डाउनलोड करें और अपनी परीक्षा की तैयारी शुरू करें।

बिहार बोर्ड 10वीं मैथिलि मॉडल पेपर 2026 से तैयारी कैसे करें?

बिहार बोर्ड 10वीं मैथिलि मॉडल पेपर 2026 आपकी परीक्षा तैयारी को आसान और बेहतर बनाता है। मॉडल पेपर हल करने से आपको असली परीक्षा जैसा अनुभव मिलता है और कमजोरियों को सुधारने का मौका मिलता है। नीचे दिए गए आसान तरीकों से आप अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं:

1. मॉडल पेपर के पैटर्न समझें: मैथिलि मॉडल पेपर हल करने से पहले उसका पूरा पैटर्न ध्यान से देखें—किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, कितने अंकों के होंगे और समय कैसे बाँटना है। इससे परीक्षा का डर कम होता है।

2. महत्वपूर्ण प्रश्नों की पहचान करें: मॉडल पेपर में जो प्रश्न बार-बार आते हैं, उन्हें विशेष रूप से याद करें। ऐसे प्रश्न परीक्षा में आने की संभावना अधिक होती है।

3. समय प्रबंधन का अभ्यास करें: मॉडल पेपर को वास्तविक परीक्षा की तरह समय सीमा में हल करें। इससे लिखने की गति बढ़ती है और परीक्षा में समय कम नहीं पड़ता।

4. कमजोर अध्यायों पर अधिक ध्यान दें: जिस टॉपिक के प्रश्न गलत हो रहे हों, उस अध्याय को दोबारा पढ़ें। मॉडल पेपर से आपको पता चलता है कि कहाँ सुधार की आवश्यकता है।

5. उत्तर लिखने का तरीका सुधारें: मैथिलि विषय में जवाब साफ, सरल और व्याकरणिक रूप से सही लिखना जरूरी है। मॉडल पेपर हल करते समय अपने लिखने के तरीके पर ध्यान दें।

6. आत्म-मूल्यांकन (Self-Evaluation) करें: मॉडल पेपर हल करने के बाद खुद जाँच करें या शिक्षक से जाँच करवाएँ। इससे अंक कैसे बढ़ेंगे, यह स्पष्ट होता है।

7. नियमित अभ्यास करें: सिर्फ एक बार मॉडल पेपर हल करना पर्याप्त नहीं है। सप्ताह में 2–3 बार मैथिलि मॉडल पेपर हल करके अपनी तैयारी मजबूत बनाएं।

8. कठिन प्रश्नों की सूची बनाएं: जो प्रश्न समझ में नहीं आते, उन्हें अलग से नोट करें। अंतिम दिनों में इन्हीं प्रश्नों का पुनरावर्तन करें।

9. पाठ्यपुस्तक (Book) को साथ में पढ़ें: मॉडल पेपर के साथ-साथ मैथिलि की किताब भी जरूर पढ़ें। इससे कहानी, कविता और व्याकरण के प्रश्न आसानी से हल होंगे।

10. मन में आत्मविश्वास रखें: नियमित मॉडल पेपर अभ्यास से आत्मविश्वास बढ़ता है। याद रखें—जितना अभ्यास, उतना बेहतर प्रदर्शन।

Also check:

Bihar Board Class 10 Model Papers 2026

Bihar Board Class 10 Maths Model Papers 2026 

Bihar Board Class 10 Science Model Papers 2026 

Bihar Board Class 10 Social Science Model Papers 2026 

Bihar Board Class 10 English Model Papers 2026 

Bihar Board Class 10 Hindi Model Papers 2026 

Aayesha Sharma
Aayesha Sharma

Content Writer

Aayesha Sharma is a content writer at Jagran Josh, specializing in Education News. She holds a degree in Journalism and Mass Communication from the Institute of Management Studies, Ghaziabad. Passionate about creating impactful content, Aayesha enjoys reading and writing in her free time. For any quiery, you can reach her at aayesha.sharma@jagrannewmedia.com.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News