Bihar Board 10th Maths Model Paper 2026: डाउनलोड 10th का गणित Sample Paper PDF

Bihar Board Class 10 Maths Model Papers 2026: बिहार बोर्ड 10वीं गणित मॉडल पेपर 2026 छात्रों के लिए परीक्षा की तैयारी को सही दिशा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यह मॉडल पेपर Bihar School Examination Board द्वारा जारी नवीनतम परीक्षा पैटर्न पर आधारित होता है, जिससे छात्रों को असली परीक्षा का बेहतर अनुभव मिलता है।

वर्ष 2026 में बिहार बोर्ड की कक्षा 10वीं गणित की परीक्षा 18 फरवरी 2026 (बुधवार) को दो अलग-अलग शिफ्टों में आयोजित की जाएगी, पहली शिफ्ट में 110 (Mathematics) और दूसरी शिफ्ट में 210 (Mathematics) कोड की परीक्षा होगी। ऐसे में यह मॉडल पेपर छात्रों के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने और बेहतर अंक प्राप्त करने का एक प्रभावी माध्यम है।

बिहार बोर्ड 10वीं गणित मॉडल पेपर 2026: Key Highlights

नीचे दी गई टेबल के माध्यम से छात्र बिहार बोर्ड 10वीं गणित मॉडल पेपर 2026 से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण डिटेल्स एक नज़र में देख सकते हैं। इससे परीक्षा तिथि, शिफ्ट, विषय, अंक और अन्य जरूरीडिटेल्स को समझना आसान हो जाता है।