Bihar Board 10th Hindi Model Paper 2026: डाउनलोड 10th का हिंदी Sample Paper PDF

By Aayesha Sharma
Dec 5, 2025, 16:13 IST

Bihar Board 10th Hindi Model Paper 2026: बिहार बोर्ड 10वीं हिंदी मॉडल पेपर 2026 परीक्षा की तैयारी के लिए एक बहुत उपयोगी और जरूरी स्टडी मटेरियल है। इससे छात्रों को प्रश्न-पत्र का पैटर्न और संभावित प्रश्न समझने में मदद मिलती है। नियमित रूप से मॉडल पेपर का अभ्यास करने से उत्तर लिखने की क्षमता बढ़ती है, समय प्रबंधन बेहतर होता है, और परीक्षा में अच्छे अंक लाने में मदद मिलती है। इसलिए, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए हिंदी मॉडल पेपर 2026 का अभ्यास करना बहुत जरूरी है।

बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी मॉडल पेपर 2026
Bihar Board 10th Hindi Model Paper 2026: बिहार बोर्ड 10वीं हिंदी मॉडल पेपर 2026 विद्यार्थियों के लिए परीक्षा की तैयारी को आसान और प्रभावी बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह मॉडल पेपर न केवल प्रश्न-पत्र के पैटर्न को समझने में मदद करता है, बल्कि विद्यार्थियों को यह भी बताता है कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 

प्रतिदिन रिवीजन करने से छात्र अपनी लिखने की गति, उत्तर लिखने की शैली और समय प्रबंधन में सुधार कर सकते हैं। इसलिए, यदि छात्र बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा में अच्छे अंक लाना चाहते हैं, तो बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी मॉडल पेपर 2026 का नियमित अभ्यास जरूर करें।

बिहार बोर्ड 10वीं हिंदी मॉडल पेपर 2026: Key Highlights

विषय

विवरण

परीक्षा बोर्ड

बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB)

कक्षा

10वीं (मैट्रिक)

विषय का नाम

हिंदी

शैक्षणिक सत्र

2025–2026

मॉडल पेपर का प्रकार

आधिकारिक/प्रैक्टिस सेट

प्रश्न प्रकार

वस्तुनिष्ठ (MCQ), वर्णनात्मक, लघु/दीर्घ उत्तरीय

कुल अंक

100 अंक

समय अवधि

3 घंटे

डाउनलोड फ़ॉर्मेट

PDF

परीक्षा शिफ्ट

दो शिफ्ट:

  • सुबह 9:30–12:45

  • दोपहर 2:00–5:15

ऑफिशियल वेबसाइट

biharboardonline.com

बिहार बोर्ड 10वीं हिंदी मॉडल पेपर 2026