Bihar Board 10th Hindi Model Paper 2026: डाउनलोड 10th का हिंदी Sample Paper PDF

Bihar Board 10th Hindi Model Paper 2026: बिहार बोर्ड 10वीं हिंदी मॉडल पेपर 2026 विद्यार्थियों के लिए परीक्षा की तैयारी को आसान और प्रभावी बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह मॉडल पेपर न केवल प्रश्न-पत्र के पैटर्न को समझने में मदद करता है, बल्कि विद्यार्थियों को यह भी बताता है कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
प्रतिदिन रिवीजन करने से छात्र अपनी लिखने की गति, उत्तर लिखने की शैली और समय प्रबंधन में सुधार कर सकते हैं। इसलिए, यदि छात्र बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा में अच्छे अंक लाना चाहते हैं, तो बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी मॉडल पेपर 2026 का नियमित अभ्यास जरूर करें।
बिहार बोर्ड 10वीं हिंदी मॉडल पेपर 2026: Key Highlights
|
विषय
|
विवरण
|
परीक्षा बोर्ड
|
बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB)
|
कक्षा
|
10वीं (मैट्रिक)
|
विषय का नाम
|
हिंदी
|
शैक्षणिक सत्र
|
2025–2026
|
मॉडल पेपर का प्रकार
|
आधिकारिक/प्रैक्टिस सेट
|
प्रश्न प्रकार
|
वस्तुनिष्ठ (MCQ), वर्णनात्मक, लघु/दीर्घ उत्तरीय
|
कुल अंक
|
100 अंक
|
समय अवधि
|
3 घंटे
|
डाउनलोड फ़ॉर्मेट
|
|
परीक्षा शिफ्ट
|
दो शिफ्ट:
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
biharboardonline.com
