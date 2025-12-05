UPSSSC PET Result 2026 OUT
BFUHS Result 2025: बाबा फरीद यूनिवर्सिटी bfuhs.ac.in परिणाम जारी UG, PG मार्कशीट डाउनलोड करें, डायरेक्ट लिंक यहां देखें

By Priyanka Pal
Dec 5, 2025, 16:37 IST

BFUHS Result 2025 OUT:  बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (BFUHS) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कई UG और PG Courses के Result जारी कर दिए हैं। छात्र यहां दिए गए डायरेक्ट लिंक और बाबा फरीद यूनिवर्सिटी का Result 2025 देखने के तरीके जान सकते हैं। BFUHS Result 2025: बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (BFUHS) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कई UG और PG Courses के Result जारी कर दिए हैं। छात्र यहां दिए गए डायरेक्ट लिंक और बाबा फरीद यूनिवर्सिटी का Result 2025 देखने के तरीके जान सकते हैं।

BFUHS Result 2025
BFUHS Result 2025

BFUHS Result 2025: बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (BFUHS) ने हाल ही में BPCCHN, BSc नर्सिंग, PG नर्सिंग, BPT, PG फिजियोथेरेपी और अन्य परीक्षाओं जैसे कई Courses के Result घोषित किए हैं। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज Result 2025 को आधिकारिक वेबसाइट bfuhs.ac.in पर ऑनलाइन जारी किया गया है। इन परीक्षाओं में शामिल हुए सभी छात्र नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक का उपयोग करके bfuhs.ac.in पर अपना Result देख और डाउनलोड कर सकते हैं। छात्र अपने रोल नंबर और Registration नंबर के आखिरी तीन अंकों का उपयोग करके अपना BFUHS Result 2025 pdf देख सकते हैं।

BFUHS Results 2025: परिणाम जारी 

नवीनतम अपडेट के अनुसार, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (BFUHS) ने कई UG और PG Courses के Result जारी किए हैं। छात्र यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट bfuhs.ac.in पर अपना Result देख सकते हैं।

बीएफयूएचएस परिणाम 2025

यहां क्लिक करें

BFUHS Result PDF कैसे डाउनलोड करें

Candidates यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर कई UG और PG Courses के वार्षिक/सेमेस्टर Result का नोटिफिकेशन देख सकते हैं। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी Result 2025 की जांच करने के तरीके जानने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करें।

स्टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट - bfuhs.ac.in पर जाएं।

स्टेप 2: 'Result' चुनें और 'यूनिवर्सिटी रेगुलर एग्जाम' पर क्लिक करें।

स्टेप 3: स्क्रीन के बाईं ओर दिए गए 'Results' टैब पर क्लिक करें।

स्टेप 4: सूची से Course चुनें और 'व्यू रिजल्ट' पर क्लिक करें।

स्टेप 5: रोल नंबर, Registration नंबर के आखिरी तीन अंक दर्ज करें और 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 6: Result स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 7: स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट ले लें।

Direct Links To Download BFUHS Results 2025 PDF 

विभिन्न परीक्षाओं के लिए BFUHS Result का विवरण देखने के लिए डायरेक्ट लिंक यहां देखें:

कोर्स 

वर्ष/प्रोफेसर

सत्र

परिणाम दिनांक

परिणाम लिंक

एमबीबीएस

प्रथम प्रोफेसर

एमजे-25

31 अक्टूबर, 2025

यहाँ क्लिक करें

एम फार्मेसी (फार्मास्युटिक्स)

तीसरा सेमेस्टर

एनडी-24

30 अक्टूबर, 2025

यहाँ क्लिक करें

एम फार्मेसी (फार्मास्युटिक्स)

प्रथम सेमेस्टर

एनडी-24

30 अक्टूबर, 2025

यहाँ क्लिक करें

बीफार्मेसी

प्रथम सेमेस्टर

एनडी-24

30 अक्टूबर, 2025

यहाँ क्लिक करें

बीएएसएलपी

प्रथम सेमेस्टर

एनडी-24

30 अक्टूबर, 2025

यहाँ क्लिक करें

बीएएसएलपी

चौथा सेमेस्टर

एनडी-24

30 अक्टूबर, 2025

यहाँ क्लिक करें

बीएएसएलपी

दूसरा सेमेस्टर

एनडी-24

30 अक्टूबर, 2025

यहाँ क्लिक करें

डी ओ टी टी

1 ला वर्ष

एनडी-24

30 अक्टूबर, 2025

यहाँ क्लिक करें

डीआईसीयूटी

द्वितीय वर्ष

एनडी-24

30 अक्टूबर, 2025

यहाँ क्लिक करें

डीआईसीयूटी

1 ला वर्ष

एनडी-24

30 अक्टूबर, 2025

यहाँ क्लिक करें

डीएमआरआईटी

द्वितीय वर्ष

एनडी-24

30 अक्टूबर, 2025

यहाँ क्लिक करें

डीएमआरआईटी

1 ला वर्ष

एनडी-24

30 अक्टूबर, 2025

यहाँ क्लिक करें

सीएचबीसीएच

अंतिम परीक्षा

एनडी-24

30 अक्टूबर, 2025

यहाँ क्लिक करें

कोटा

अंतिम परीक्षा

एनडी-24

30 अक्टूबर, 2025

यहाँ क्लिक करें

बीएससी नर्सिंग

चौथा वर्ष

एनडी-24

30 अक्टूबर, 2025

यहाँ क्लिक करें

बीएससी नर्सिंग (पोस्ट बेसिक)

द्वितीय वर्ष

एनडी-24

30 अक्टूबर, 2025

यहाँ क्लिक करें

बीएससी नर्सिंग(एनएस21)

5वां सेमेस्टर

एनडी-24

30 अक्टूबर, 2025

यहाँ क्लिक करें

एमएससी (मेडिकल फिजियोलॉजी)

अंतिम वर्ष

एनडी-24

24 अक्टूबर, 2025

यहाँ क्लिक करें

सीएचएचबीसीए

अंतिम परीक्षा

एमजे-24

24 अक्टूबर, 2025

यहाँ क्लिक करें

बीफार्मेसी

चौथा सेमेस्टर

एनडी-24

24 अक्टूबर, 2025

यहाँ क्लिक करें

बीएससी नर्सिंग(एनएस21)

5वां सेमेस्टर

एनडी-24

24 अक्टूबर, 2025

यहाँ क्लिक करें

बीएससी(एमईडी)(एपीबी)

1 ला वर्ष

एनडी-24

24 अक्टूबर, 2025

यहाँ क्लिक करें

बीएससी नर्सिंग

चौथा वर्ष

एनडी-24

24 अक्टूबर, 2025

यहाँ क्लिक करें

बीएससी नर्सिंग (पोस्ट बेसिक)

द्वितीय वर्ष

एनडी-24

24 अक्टूबर, 2025

यहाँ क्लिक करें

बीएससी (आईसीयू टेक)(एनएस19)

द्वितीय वर्ष

एनडी-24

24 अक्टूबर, 2025

यहाँ क्लिक करें

एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी

1 ला वर्ष

एमजे-25

24 अक्टूबर, 2025

यहाँ क्लिक करें

सीएचएचबीसीए

अंतिम परीक्षा

एमजे-23

9 अक्टूबर, 2025

यहाँ क्लिक करें

बीएससी (परफ्यूम टेक)(एनएस19)

द्वितीय वर्ष

एनडी-24

16 अक्टूबर, 2025

यहाँ क्लिक करें

बीएससी (एमआरआईटी)(एनएस19)

द्वितीय वर्ष

एनडी-24

16 अक्टूबर, 2025

यहाँ क्लिक करें

बीएससी (डायलिसिस तकनीक)(एनएस19)

द्वितीय वर्ष

एनडी-24

16 अक्टूबर, 2025

यहाँ क्लिक करें

बीएससी (एनेस्थीसिया टेक)(एनएस19)

द्वितीय वर्ष

एनडी-24

16 अक्टूबर, 2025

यहाँ क्लिक करें

बीएससी (एमआरआईटी)(एनएस19)

1 ला वर्ष

एनडी-24

16 अक्टूबर, 2025

यहाँ क्लिक करें

बीएससी(एमएलटी)(एनएस19)

1 ला वर्ष

एनडी-24

15 अक्टूबर, 2025

यहाँ क्लिक करें

बीएससी (ओटीटी)(एनएस19)

1 ला वर्ष

एनडी-24

15 अक्टूबर, 2025

यहाँ क्लिक करें

बीएससी (रेडियोथेरेपी तकनीक)(एनएस19)

1 ला वर्ष

एनडी-24

15 अक्टूबर, 2025

यहाँ क्लिक करें

बीएससी (ओटीटी)(एनएस19)

द्वितीय वर्ष

एनडी-24

15 अक्टूबर, 2025

यहाँ क्लिक करें

बीएससी (रेडियोथेरेपी तकनीक)(एनएस19)

द्वितीय वर्ष

एनडी-24

15 अक्टूबर, 2025

यहाँ क्लिक करें

बीएससी (ऑर्थो असिस्टेंट और प्लास्टर टेक)(एनएस19)

द्वितीय वर्ष

एनडी-24

15 अक्टूबर, 2025

यहाँ क्लिक करें

बीएससी (ऑप्टोमेट्री)(एनएस19)

द्वितीय वर्ष

एनडी-24

15 अक्टूबर, 2025

यहाँ क्लिक करें

बीएससी (कार्डियक टेक)(एनएस19)

द्वितीय वर्ष

एनडी-24

15 अक्टूबर, 2025

यहाँ क्लिक करें

बीएससी (ऑर्थो असिस्टेंट और प्लास्टर टेक)(एनएस19)

1 ला वर्ष

एनडी-24

15 अक्टूबर, 2025

यहाँ क्लिक करें

बीएससी (ऑप्टोमेट्री)(एनएस19)

1 ला वर्ष

एनडी-24

15 अक्टूबर, 2025

यहाँ क्लिक करें

बीएससी (आईसीयू टेक)(एनएस19)

1 ला वर्ष

एनडी-24

15 अक्टूबर, 2025

यहाँ क्लिक करें

बीएससी (आपातकालीन प्रतिक्रिया)(एनएस19)

1 ला वर्ष

एनडी-24

15 अक्टूबर, 2025

यहाँ क्लिक करें

बीएससी (डायलिसिस तकनीक)(एनएस19)

1 ला वर्ष

एनडी-24

15 अक्टूबर, 2025

यहाँ क्लिक करें

बीएससी (कार्डियक टेक)(एनएस19)

1 ला वर्ष

एनडी-24

15 अक्टूबर, 2025

यहाँ क्लिक करें

बीएससी एनपीएच

1 ला वर्ष

एनडी-24

15 अक्टूबर, 2025

यहाँ क्लिक करें

बीएससी (एनेस्थीसिया टेक)(एनएस19)

1 ला वर्ष

एनडी-24

15 अक्टूबर, 2025

यहाँ क्लिक करें

बीएससी(एमएलटी)(एनएस19)

द्वितीय वर्ष

एनडी-24

15 अक्टूबर, 2025

यहाँ क्लिक करें

बीएससी नर्सिंग (पोस्ट बेसिक)

द्वितीय वर्ष

एनडी-24

15 अक्टूबर, 2025

यहाँ क्लिक करें

बीएएसएलपी

5वां सेमेस्टर

एनडी-24

15 अक्टूबर, 2025

यहाँ क्लिक करें

बीएससी नर्सिंग(एनएस21)

7वां सेमेस्टर

एनडी-24

15 अक्टूबर, 2025

यहाँ क्लिक करें

बीएएसएलपी

चौथा सेमेस्टर

एनडी-24

15 अक्टूबर, 2025

यहाँ क्लिक करें

बीएससी नर्सिंग(एनएस21)

प्रथम सेमेस्टर

एनडी-23

15 अक्टूबर, 2025

यहाँ क्लिक करें

बीएएसएलपी

दूसरा सेमेस्टर

एनडी-24

15 अक्टूबर, 2025

यहाँ क्लिक करें

पीजी नर्सिंग

द्वितीय वर्ष

एमजे-24

15 अक्टूबर, 2025

यहाँ क्लिक करें

बीएएसएलपी

प्रथम सेमेस्टर

एनडी-24

15 अक्टूबर, 2025

यहाँ क्लिक करें

बीएससी नर्सिंग

चौथा वर्ष

एनडी-24

15 अक्टूबर, 2025

यहाँ क्लिक करें

Priyanka Pal
Priyanka Pal

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

