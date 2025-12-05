BFUHS Result 2025: बाबा फरीद यूनिवर्सिटी bfuhs.ac.in परिणाम जारी UG, PG मार्कशीट डाउनलोड करें, डायरेक्ट लिंक यहां देखें

BFUHS Result 2025: बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (BFUHS) ने हाल ही में BPCCHN, BSc नर्सिंग, PG नर्सिंग, BPT, PG फिजियोथेरेपी और अन्य परीक्षाओं जैसे कई Courses के Result घोषित किए हैं। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज Result 2025 को आधिकारिक वेबसाइट bfuhs.ac.in पर ऑनलाइन जारी किया गया है। इन परीक्षाओं में शामिल हुए सभी छात्र नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक का उपयोग करके bfuhs.ac.in पर अपना Result देख और डाउनलोड कर सकते हैं। छात्र अपने रोल नंबर और Registration नंबर के आखिरी तीन अंकों का उपयोग करके अपना BFUHS Result 2025 pdf देख सकते हैं।
BFUHS Results 2025: परिणाम जारी
नवीनतम अपडेट के अनुसार, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (BFUHS) ने कई UG और PG Courses के Result जारी किए हैं। छात्र यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट bfuhs.ac.in पर अपना Result देख सकते हैं।
बीएफयूएचएस परिणाम 2025
BFUHS Result PDF कैसे डाउनलोड करें
Candidates यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर कई UG और PG Courses के वार्षिक/सेमेस्टर Result का नोटिफिकेशन देख सकते हैं। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी Result 2025 की जांच करने के तरीके जानने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करें।
स्टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट - bfuhs.ac.in पर जाएं।
स्टेप 2: 'Result' चुनें और 'यूनिवर्सिटी रेगुलर एग्जाम' पर क्लिक करें।
स्टेप 3: स्क्रीन के बाईं ओर दिए गए 'Results' टैब पर क्लिक करें।
स्टेप 4: सूची से Course चुनें और 'व्यू रिजल्ट' पर क्लिक करें।
स्टेप 5: रोल नंबर, Registration नंबर के आखिरी तीन अंक दर्ज करें और 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 6: Result स्क्रीन पर दिखाई देगा।
स्टेप 7: स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट ले लें।
Direct Links To Download BFUHS Results 2025 PDF
विभिन्न परीक्षाओं के लिए BFUHS Result का विवरण देखने के लिए डायरेक्ट लिंक यहां देखें:
|
कोर्स
|
वर्ष/प्रोफेसर
|
सत्र
|
परिणाम दिनांक
|
परिणाम लिंक
|
एमबीबीएस
|
प्रथम प्रोफेसर
|
एमजे-25
|
31 अक्टूबर, 2025
|
एम फार्मेसी (फार्मास्युटिक्स)
|
तीसरा सेमेस्टर
|
एनडी-24
|
30 अक्टूबर, 2025
|
एम फार्मेसी (फार्मास्युटिक्स)
|
प्रथम सेमेस्टर
|
एनडी-24
|
30 अक्टूबर, 2025
|
बीफार्मेसी
|
प्रथम सेमेस्टर
|
एनडी-24
|
30 अक्टूबर, 2025
|
बीएएसएलपी
|
प्रथम सेमेस्टर
|
एनडी-24
|
30 अक्टूबर, 2025
|
बीएएसएलपी
|
चौथा सेमेस्टर
|
एनडी-24
|
30 अक्टूबर, 2025
|
बीएएसएलपी
|
दूसरा सेमेस्टर
|
एनडी-24
|
30 अक्टूबर, 2025
|
डी ओ टी टी
|
1 ला वर्ष
|
एनडी-24
|
30 अक्टूबर, 2025
|
डीआईसीयूटी
|
द्वितीय वर्ष
|
एनडी-24
|
30 अक्टूबर, 2025
|
डीआईसीयूटी
|
1 ला वर्ष
|
एनडी-24
|
30 अक्टूबर, 2025
|
डीएमआरआईटी
|
द्वितीय वर्ष
|
एनडी-24
|
30 अक्टूबर, 2025
|
डीएमआरआईटी
|
1 ला वर्ष
|
एनडी-24
|
30 अक्टूबर, 2025
|
सीएचबीसीएच
|
अंतिम परीक्षा
|
एनडी-24
|
30 अक्टूबर, 2025
|
कोटा
|
अंतिम परीक्षा
|
एनडी-24
|
30 अक्टूबर, 2025
|
बीएससी नर्सिंग
|
चौथा वर्ष
|
एनडी-24
|
30 अक्टूबर, 2025
|
बीएससी नर्सिंग (पोस्ट बेसिक)
|
द्वितीय वर्ष
|
एनडी-24
|
30 अक्टूबर, 2025
|
बीएससी नर्सिंग(एनएस21)
|
5वां सेमेस्टर
|
एनडी-24
|
30 अक्टूबर, 2025
|
एमएससी (मेडिकल फिजियोलॉजी)
|
अंतिम वर्ष
|
एनडी-24
|
24 अक्टूबर, 2025
|
सीएचएचबीसीए
|
अंतिम परीक्षा
|
एमजे-24
|
24 अक्टूबर, 2025
|
बीफार्मेसी
|
चौथा सेमेस्टर
|
एनडी-24
|
24 अक्टूबर, 2025
|
बीएससी नर्सिंग(एनएस21)
|
5वां सेमेस्टर
|
एनडी-24
|
24 अक्टूबर, 2025
|
बीएससी(एमईडी)(एपीबी)
|
1 ला वर्ष
|
एनडी-24
|
24 अक्टूबर, 2025
|
बीएससी नर्सिंग
|
चौथा वर्ष
|
एनडी-24
|
24 अक्टूबर, 2025
|
बीएससी नर्सिंग (पोस्ट बेसिक)
|
द्वितीय वर्ष
|
एनडी-24
|
24 अक्टूबर, 2025
|
बीएससी (आईसीयू टेक)(एनएस19)
|
द्वितीय वर्ष
|
एनडी-24
|
24 अक्टूबर, 2025
|
एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी
|
1 ला वर्ष
|
एमजे-25
|
24 अक्टूबर, 2025
|
सीएचएचबीसीए
|
अंतिम परीक्षा
|
एमजे-23
|
9 अक्टूबर, 2025
|
बीएससी (परफ्यूम टेक)(एनएस19)
|
द्वितीय वर्ष
|
एनडी-24
|
16 अक्टूबर, 2025
|
बीएससी (एमआरआईटी)(एनएस19)
|
द्वितीय वर्ष
|
एनडी-24
|
16 अक्टूबर, 2025
|
बीएससी (डायलिसिस तकनीक)(एनएस19)
|
द्वितीय वर्ष
|
एनडी-24
|
16 अक्टूबर, 2025
|
बीएससी (एनेस्थीसिया टेक)(एनएस19)
|
द्वितीय वर्ष
|
एनडी-24
|
16 अक्टूबर, 2025
|
बीएससी (एमआरआईटी)(एनएस19)
|
1 ला वर्ष
|
एनडी-24
|
16 अक्टूबर, 2025
|
बीएससी(एमएलटी)(एनएस19)
|
1 ला वर्ष
|
एनडी-24
|
15 अक्टूबर, 2025
|
बीएससी (ओटीटी)(एनएस19)
|
1 ला वर्ष
|
एनडी-24
|
15 अक्टूबर, 2025
|
बीएससी (रेडियोथेरेपी तकनीक)(एनएस19)
|
1 ला वर्ष
|
एनडी-24
|
15 अक्टूबर, 2025
|
बीएससी (ओटीटी)(एनएस19)
|
द्वितीय वर्ष
|
एनडी-24
|
15 अक्टूबर, 2025
|
बीएससी (रेडियोथेरेपी तकनीक)(एनएस19)
|
द्वितीय वर्ष
|
एनडी-24
|
15 अक्टूबर, 2025
|
बीएससी (ऑर्थो असिस्टेंट और प्लास्टर टेक)(एनएस19)
|
द्वितीय वर्ष
|
एनडी-24
|
15 अक्टूबर, 2025
|
बीएससी (ऑप्टोमेट्री)(एनएस19)
|
द्वितीय वर्ष
|
एनडी-24
|
15 अक्टूबर, 2025
|
बीएससी (कार्डियक टेक)(एनएस19)
|
द्वितीय वर्ष
|
एनडी-24
|
15 अक्टूबर, 2025
|
बीएससी (ऑर्थो असिस्टेंट और प्लास्टर टेक)(एनएस19)
|
1 ला वर्ष
|
एनडी-24
|
15 अक्टूबर, 2025
|
बीएससी (ऑप्टोमेट्री)(एनएस19)
|
1 ला वर्ष
|
एनडी-24
|
15 अक्टूबर, 2025
|
बीएससी (आईसीयू टेक)(एनएस19)
|
1 ला वर्ष
|
एनडी-24
|
15 अक्टूबर, 2025
|
बीएससी (आपातकालीन प्रतिक्रिया)(एनएस19)
|
1 ला वर्ष
|
एनडी-24
|
15 अक्टूबर, 2025
|
बीएससी (डायलिसिस तकनीक)(एनएस19)
|
1 ला वर्ष
|
एनडी-24
|
15 अक्टूबर, 2025
|
बीएससी (कार्डियक टेक)(एनएस19)
|
1 ला वर्ष
|
एनडी-24
|
15 अक्टूबर, 2025
|
बीएससी एनपीएच
|
1 ला वर्ष
|
एनडी-24
|
15 अक्टूबर, 2025
|
बीएससी (एनेस्थीसिया टेक)(एनएस19)
|
1 ला वर्ष
|
एनडी-24
|
15 अक्टूबर, 2025
|
बीएससी(एमएलटी)(एनएस19)
|
द्वितीय वर्ष
|
एनडी-24
|
15 अक्टूबर, 2025
|
बीएससी नर्सिंग (पोस्ट बेसिक)
|
द्वितीय वर्ष
|
एनडी-24
|
15 अक्टूबर, 2025
|
बीएएसएलपी
|
5वां सेमेस्टर
|
एनडी-24
|
15 अक्टूबर, 2025
|
बीएससी नर्सिंग(एनएस21)
|
7वां सेमेस्टर
|
एनडी-24
|
15 अक्टूबर, 2025
|
बीएएसएलपी
|
चौथा सेमेस्टर
|
एनडी-24
|
15 अक्टूबर, 2025
|
बीएससी नर्सिंग(एनएस21)
|
प्रथम सेमेस्टर
|
एनडी-23
|
15 अक्टूबर, 2025
|
बीएएसएलपी
|
दूसरा सेमेस्टर
|
एनडी-24
|
15 अक्टूबर, 2025
|
पीजी नर्सिंग
|
द्वितीय वर्ष
|
एमजे-24
|
15 अक्टूबर, 2025
|
बीएएसएलपी
|
प्रथम सेमेस्टर
|
एनडी-24
|
15 अक्टूबर, 2025
|
बीएससी नर्सिंग
|
चौथा वर्ष
|
एनडी-24
|
15 अक्टूबर, 2025
