UP Board Exam 2026: 15 दिसंबर तक सभी स्कूल upmsp.edu.in पर एग्जाम ड्यूटी के लिए टीचर्स की इंफॉर्मेशन करें अपडेट

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने आगामी यूपी बोर्ड फाइनल एग्जाम 2026 के लिए एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया है। इसमें एग्जाम सेंटर और स्कूलों में अलग-अलग अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में जानकारी दी गई है।

जारी की गई सूचना के अनुसार, 2026 की यूपी 10वीं (हाई स्कूल) और 12वीं (इंटरमीडिएट) एग्जाम का कार्यक्रम घोषित हो गया है। एग्जाम में केंद्र प्रशासकों, बाहरी केंद्र प्रशासकों, प्रैक्टिकल एग्जाम और मूल्यांकन के लिए कक्ष निरीक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए सभी प्रिंसिपलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने स्कूलों में काम करने वाले सभी टीचर्स की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करें।

जानकारी दर्ज करने के लिए, स्कूल अधिकारियों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉग-इन करना होगा। इसका लिंक ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर उपलब्ध है।

जारी सूचना में आगे कहा गया है कि शिक्षकों की जानकारी को सावधानीपूर्वक और अच्छी तरह से जांचा जाना चाहिए। खास तौर पर शिक्षक का नाम, पद, जन्म तिथि, नियुक्ति की तारीख, मोबाइल नंबर और पढ़ाए जाने वाले विषय की जांच जरूरी है। इसके अलावा, यह भी जांचना होगा कि वे कक्षा 10 या कक्षा 12 के छात्रों को पढ़ाते हैं या नहीं।

अगर कोई टीचर कई विषय पढ़ाते हैं, तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी विषयों का उल्लेख हो। यदि टीचर्स की जानकारी गलत होती है, तो उन्हें एग्जाम ड्यूटी के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा। साथ ही, टीचर्स किसी भी रूप में एक से अधिक स्कूल से जुड़े नहीं होने चाहिए। स्कूलों के लिए वेबसाइट पर जरूरी जानकारी देने की लास्ट डेट 15 दिसंबर, 2025 है। स्कूल अधिकारियों को यह प्रक्रिया दी गई समय-सीमा के अंदर पूरी करने की सलाह दी जाती है।

