By Sonal Mishra
Dec 5, 2025, 19:08 IST

Delhi Police Constable Exam 2025: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने 5 दिसंबर 2025 से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल स्लॉट सिलेक्शन के लिए रिक्वेस्ट लेना शुरू कर दिया है। जिन कैंडिडेट्स की एप्लीकेशन सफलतापूर्वक स्वीकार कर ली गई हैं, वे अब बिना किसी देरी के अपना पसंदीदा एग्जाम सिटी, तारीख और टाइम स्लॉट चुन सकते हैं।

Delhi Police Constable Exam 2025: दिल्ली पुलिस की सेल्फ स्लॉट विंडो ओपन, जानें कैसे करें आवेदन ?

Delhi Police Constable Exam 2025: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 में शामिल होने वाले  उम्मीदवारों के लिए सेल्फ-स्लॉट सिलेक्शन विंडो ओपन की है। कैंडिडेट्स अब ऑफिशियल पोर्टल ssc.gov.in के ज़रिए अपना पसंदीदा एग्जाम सिटी और तारीख चुन सकते हैं। ये प्रक्रिया  कांस्टेबल (ड्राइवर)-पुरुष, कांस्टेबल (एग्जीक्यूटिव) पुरुष और महिला, हेड कांस्टेबल (मिनिस्ट्रियल), और हेड कांस्टेबल {असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर (AWO)/टेली-प्रिंटर ऑपरेटर (TPO)}की परीक्षा में लागू होगी ।


दिल्ली पुलिस सेल्फ स्लॉट सिलेक्शन 2025 शेड्यूल

दिल्ली पुलिस एग्जाम, जिसमें कांस्टेबल (ड्राइवर), कांस्टेबल (एग्जीक्यूटिव), हेड कांस्टेबल (मिनिस्ट्रियल), और AWO TPO शामिल हैं, का शेड्यूल 4 दिसंबर 2025 को जारी किया गया है, जो नीचे टेबल में दिया गया है। कैंडिडेट अपने-अपने एग्जाम के लिए दिल्ली पुलिस स्लॉट सिलेक्शन 2025 शेड्यूल देख सकते हैं और अपनी पसंदीदा एग्जाम डेट, शिफ्ट टाइमिंग और शहर चुन सकते हैं।

परीक्षा का नाम 

परीक्षा की तारीख 

स्लॉट की अवधि 

कांस्टेबल ड्राइवर (पुरुष) 

16–17 दिसम्बर 2025

5–10 दिसम्बर 2025 

कांस्टेबल (एग्जीक्यूटिव) पुरुष और महिला  

18 दिसम्बर 2025– 6 जनवरी 2026

5–30 दिसम्बर 2025 

हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रीयल  

7–12 जनवरी 2026

5 दिसम्बर 2025– 5 जनवरी, 2026 

हेड कांस्टेबल  (AWO/TPO)

15–22 जनवरी 2026

5 दिसम्बर 2025– 15 जनवरी 2026 


दिल्ली पुलिस कांस्टेबल स्लॉट सिलेक्शन 2025 लिंक

कैंडिडेट अपने रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड का इस्तेमाल करके अपने SSC अकाउंट में लॉग इन कर सकते हैं और 30 दिसंबर 2025 तक अपनी पसंदीदा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम शिफ्ट, तारीख और शहर चुन सकते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सेल्फ स्लॉट बुकिंग 2025 का डायरेक्ट लिंक भी नीचे शेयर किया गया है, लिंक पर क्लिक करें और अपनी एग्जाम डेट, शिफ्ट और एग्जाम शहर चुनें।

दिल्ली पुलिस कांस्टेबल स्लॉट सिलेक्शन 2025: कैसे स्लॉट सलेक्ट करें ?

दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए ssc.gov.in पर अपनी सेल्फ-स्लॉट डेट्स कैसे चुनें

स्टेप 1: ऑफिशियल SSC कैंडिडेट पोर्टल ssc.gov.in/login पर जाएं।

स्टेप 2: अपने रजिस्टर्ड क्रेडेंशियल्स, जिसमें रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड शामिल हैं, का इस्तेमाल करके लॉग इन करें।

स्टेप 3: दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए “सेल्फ-स्लॉट सिलेक्शन” सेक्शन पर जाएं।

स्टेप 4: उपलब्ध ऑप्शन में से अपना पसंदीदा एग्जाम शहर और डेट चुनें।

स्टेप 5: अपने सिलेक्शन को कन्फर्म करें और सबमिट करें। पक्का करें कि डिटेल्स सही हैं, क्योंकि सबमिट करने के बाद कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा।


Sonal Mishra
Sonal Mishra

Senior Content Writer

Sonal Mishra is an education industry professional with 6+ years of experience. She has previously worked with Dhyeya IAS and BYJU'S as a state PCS and UPSC content creator. She participated UPPCS mains exam in 2018.and is a postgraduate in geography from CSJMU Kanpur. She can be reached at sonal.mishra@jagrannewmedia.com

