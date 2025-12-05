Rajasthan Teacher Grade 3 Syllabus 2026: राजस्थान ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती के लिए लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न और सिलेबस यहाँ चेक करें

UPSSSC PET Result 2026 OUT
By Sonal Mishra
Dec 5, 2025, 20:19 IST

Rajasthan Teacher Grade 3 Syllabus 2026:  उम्मीदवार यहाँ राजस्थान ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न और सिलेबस चेक कर सकते हैं. ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती परीक्षा 17 से 21 जनवरी 2026 को आयोजित की जायेगी जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हो रहे हैं वे इस पेज से परीक्षा का सिलेबस यहाँ देख सकते हैं.

Rajasthan Teacher Grade 3 Syllabus 2026: राजस्थान ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो चुका है. परीक्षा का आयोजन 17 से 21 जनवरी तक किया जाएगा. उम्मीदवार परीक्षा के लिए लेटेस्ट सिलेबस और एग्जाम पैटर्न यहाँ चेक कर सकते हैं. राजस्थान 3rd ग्रेड टीचर एग्जाम की तैयारी शुरू करने के लिए सबसे पहला और ज़रूरी कदम यह है कि उम्मीदवारों को राजस्थान 3rd ग्रेड टीचर का पूरा सिलेबस पता होना चाहिए। यहाँ हम उम्मीदवारों की सुविधा के लिए राजस्थान 3rd ग्रेड टीचर सिलेबस 2026 और इसके एग्जाम पैटर्न को साझा कर रहे हैं। राजस्थान ग्रेड एग्जाम 2025, प्राइमरी और अपर प्राइमरी टीचर पोस्ट के लिए 17 जनवरी से 21 जनवरी 2026 तक आयोजित किया जाएगा।   

RSSB Grade 3 Teacher Exam 2026:हाईलाइट्स  

आर्गेनाइजेशन 

राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग 

पद 

ग्रेड 3 टीचर 

परीक्षा की तिथि 

17 से  21 जनवरी  2026

एग्जाम का मोड 

ऑफलाइन 

ऑफिसियल वेबसाइट 

www.rsmssb.rajasthan.gov.in/

 उम्मीदवार राजस्थान ग्रेड 3 शिक्षक पेपर 1 के लिए विभिन्न विषयों के बीच परीक्षा पैटर्न और अंक वितरण देख सकते हैं। पेपर 1 के लिए विवरण नीचे दिए गए हैं:

विषय

अंक 

राजस्थान का भूगोल, इतिहास, संस्कृति और भाषा

80

राजस्थान का सामान्य ज्ञान

80

शैक्षणिक मनोविज्ञान

20

शिक्षण पद्धति

40

हिंदी भाषा

20

अंग्रेजी भाषा

20

मैथ्स 

10

सामान्य विज्ञान

10

सामाजिक अध्ययन

10

शैक्षिक प्रौद्योगिकी और आईसीटी

10

कुल

300

राजस्थान ग्रेड 3 शिक्षक पेपर 2 परीक्षा पैटर्न 2026

उम्मीदवार राजस्थान ग्रेड 3 शिक्षक पेपर 2 के लिए विभिन्न विषयों के बीच परीक्षा पैटर्न और अंक विवरण देख सकते हैं। पेपर 2 के लिए विवरण नीचे दिए गए हैं:

विषयों

अंक 

राजस्थान का भूगोल, इतिहास और संस्कृति

80

राजस्थान का सामान्य ज्ञान

50

शैक्षिक मनोविज्ञान और नीतियाँ

50

  • हिंदी 

  • अंग्रेज़ी

  • संस्कृत

  • सिंधी

  • पंजाबी

  • सामाजिक अध्ययन

  • गणित और विज्ञान

120

कुल

300

राजस्थान तृतीय श्रेणी शिक्षक पाठ्यक्रम आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है।


