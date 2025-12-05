DDA Exam Date 2025: डीडीए ग्रुप A, B और C एग्जाम डेट dda.gov.in, एडमिट कार्ड सहित डिटेल्स देखें

DDA Exam Date 2025: दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने ऑफिशियल वेबसाइट पर ग्रुप A, B और C के विभिन्न पदों के लिए परीक्षा तिथि जारी कर दी है। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 1732 रिक्त पदों को भरा जाएगा। संबंधित भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 6 अक्टूबर 2025 से 5 नवंबर 2025 तक स्वीकार की गई थी। जिसकी अब लिखित परीक्षा का आयोजन जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, 16 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी, 2026 तक ऑनलाइन किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने भर्ती के लिए आवेदन किया था, वे ऑनलाइन स्टेज 1 की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। उम्मीदवार एडमिट कार्ड सहित विवरण आगे लेख में देख सकते हैं।

DDA Exam Date 2025: एग्जाम डेट जारी

दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की ओर से उन सभी उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जिन्होंने ग्रुप A, B और C के विभिन्न पदों के लिए आवेदन पूरा किया था। जारी नोटिस के अनुसार, परीक्षा का आयोजन 16 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी, 2026 तक ऑनलाइन किया जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए नीचे दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें: