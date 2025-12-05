यूपी पीईटी रिजल्ट 2025 Link: upsssc.gov.in से डाउनलोड करें UPSSSC PET Result, स्कोरकार्ड PDF

UPSSSC PET Result 2025 Link, Sarkari Result OUT: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने आज 5 दिसंबर 2025 को यूपी पीईटी रिजल्ट 2025 आधिकारिक वेबसाइट-upsssc.gov.in पर जारी कर दिया है। यूपी पीईटी परीक्षा राज्यभर में विभिन्न निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 6 और 7 सितंबर 2025 को आयोजित की गई थी। परीक्षा के बाद प्रोविजनल आंसर की 9 सितंबर को जारी की गई थी और अब उम्मीदवार अपने फाइनल रिजल्ट और अंकतालिका देख और डाउनलोड कर सकते हैं। यूपी पीईटी रिजल्ट 2025 का स्कोरकार्ड देखने के लिए उम्मीदवारों को अपने लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करना होगा। upsssc.gov.in result: यूपी PET रिजल्ट 2025 OUT उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज़ सिलेक्शन कमीशन ने 5 दिसंबर 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर UPSSSC PET रिजल्ट 2025 जारी कर दिया है। 6 और 7 सितंबर 2025 को आयोजित PET परीक्षा में शामिल उम्मीदवार नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से अपना क्वालिफाइंग स्टेटस और कुल मार्क्स चेक कर सकते हैं, साथ ही आसानी से स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यह रिजल्ट ग्रुप B और ग्रुप C पदों की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत है। रिजल्ट देखने के लिए कैंडिडेट को केवल अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी। जारी किया गया PET स्कोरकार्ड तीन साल तक मान्य रहेगा, जिससे उम्मीदवार आने वाली भर्तियों में इस स्कोर का उपयोग कर सकेंगे।

UPSSSC PET Result 2025 Official Website क्या है? यूपीएसएसएससी पीईटी रिजल्ट 2025 की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in है। उम्मीदवार इसी पोर्टल पर जाकर PET परिणाम, स्कोरकार्ड, कट-ऑफ और संबंधित नोटिफिकेशन देख और डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट और स्कोरकार्ड लॉगिन के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि की जरूरत होती है। आयोग ने रिजल्ट लिंक भी इसी वेबसाइट पर जारी किया है। upsssc gov in pet result 2025: यूपीएसएसएससी पीईटी रिजल्ट हाइलाइट्स उत्तर प्रदेश राज्य में लेखपाल, एक्स-रे तकनीशियन, कनिष्ठ सहायक और अन्य विभिन्न ग्रुप बी और सी पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन करने हेतु राज्य भर के 48 जिलों के 91 केंद्रों पर यूपी प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (UP PET) 2025 आयोजित की गई थी। इस परीक्षा के लिए कुल 2,531,996 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 1,941,993 (76.70%) उम्मीदवार परीक्षा में उपस्थित हुए। अब परीक्षा में उपस्थित उम्मीदवार UPSSSC PET रिजल्ट 2025 देख सकते हैं और अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यूपी पीईटी रिजल्ट 2025 से संबंधित अन्य जानकारी और विवरण नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं।

परीक्षा संबंधित विवरण जानकारी परीक्षा आयोजित करने वाला निकाय का नाम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) परीक्षा का नाम यूपी प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (PET) - 2025 यूपीएसएसएससी पीईटी परीक्षा तिथि 6 और 7 सितंबर 2025 यूपीएसएसएससी पीईटी रिजल्ट 2025 तिथि 5 दिसंबर 2025 स्कोरकार्ड की वैधता 3 वर्ष UPSSSC PET Result 2025 Official Website upsssc.gov.in UP PET Result 2025 PDF Download कैसे करें? उम्मीदवार अपना UPSSSC PET Result PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए चरणों का पालन कर सकते हैं: सबसे पहले UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं। फिर वेबसाइट के होमपेज पर “UP PET Result 2025” लिंक खोजें।

अब अपना रोल नंबर और अन्य आवश्यक विवरण दर्ज करें। यूपी पीईटी रिजल्ट PDF स्क्रीन पर दिखाई देगा, इसे डाउनलोड और प्रिंट कर लें। रिजल्ट में उम्मीदवार के विषय-वार अंक, कुल अंक और परिणाम स्टेटस (पास/फेल) का विवरण शामिल होगा।

UPSSSC PET Result 2025 Score Card Link- Active जो उम्मीदवार यूपी प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (PET) 2025 में शामिल हुए थे, वे अब UP PET रिजल्ट 2025 लिंक के माध्यम से अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यूपी पीईटी स्कोरकार्ड अब आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए नीचे यूपी पीईटी रिजल्ट लिंक भी दिया गया है। UP PET Result 2025 Link यहां क्लिक करें UPSSSC PET रिजल्ट में क्या डिटेल्स दी गई है? UPSSSC PET रिजल्ट में उम्मीदवार से संबंधित कई महत्वपूर्ण विवरण शामिल होते हैं। इसमें नाम, रोल नंबर, पिता का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, कैटेगरी, परिणाम घोषित होने की तारीख, जिस पेपर के लिए परीक्षा दी गई है, एग्जाम क्वालिफाइंग स्टेटस और कुल स्कोर जैसी जानकारी उपलब्ध होती है। UPSSSC PET रिजल्ट 2025: मार्किंग स्कीम क्या है? कैंडिडेट नीचे दी टेबल में UPSSSC PET एग्जाम के लिए मार्किंग स्कीम देख सकते हैं। इसमें बताया गया है कि हर सवाल का स्कोर कैसे किया जाता है और गलत जवाबों के लिए नेगेटिव मार्किंग क्या है।