SSC GD Syllabus 2026: एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा का लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न और सिलेबस यहाँ चेक करें

By Sonal Mishra
Dec 5, 2025, 20:56 IST

SSC GD Syllabus 2026: SSC ने कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) परीक्षा के लिए SSC GD नोटिफिकेशन 2026 जारी किया है, जिसके लिए कंप्यूटर-बेस्ड परीक्षा का आयोजन फरवरी से अप्रैल 2026 तक होने वाला है। CBT के लिए अच्छे से तैयारी करने के लिए, कैंडिडेट्स को जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, मैथमेटिक्स, और इंग्लिश/हिंदी के सभी टॉपिक्स की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए यहाँ हम लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न और सिलेबस यहाँ साझा कर रहे हैं.

SSC GD Syllabus 2026: एसएससी BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, AR, SSF, और NCB में जनरल ड्यूटी कांस्टेबल पदों के लिए 25487 वैकेंसी पर भर्ती के लिए SSC GD 2026 एग्जाम आयोजित करने जा रहा है। एग्जाम की तैयारी के लिए कैंडिडेट्स को पूरा SSC GD सिलेबस, साथ ही SSC GD एग्जाम पैटर्न, सब्जेक्ट-वाइज ज़रूरी टॉपिक्स को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए।


यहाँ हमने एक विस्तृत एसएससी जीडी पाठ्यक्रम पीडीएफ साझा किया है, जिसमें एसएससी जीडी परीक्षा पैटर्न, तैयारी के लिए रणनीति और सर्वोत्तम पुस्तकों की सूची शामिल है। SSC GD पाठ्यक्रम को चार खंडों में विभाजित किया गया है, अर्थात् सामान्य बुद्धि और तर्क, सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता, प्रारंभिक गणित और अंग्रेजी/हिंदी। प्रत्येक विषय का सही ज्ञान उम्मीदवारों को SSC GD 2026 परीक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने और उनके प्रयासों को सही दिशा में निर्देशित करने में मदद करता है।

SSC GD कांस्टेबल एग्जाम पैटर्न 2026

उम्मीदवारों को एसएससी जीडी परीक्षा में 60 मिनट में 80 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे,  ये प्रश्न 160 अंकों के होंगे  प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.50 अंक काटे जाएंगे। कंप्यूटर-आधारित परीक्षा (सीबीटी) के लिए एसएससी जीडी पाठ्यक्रम के साथ, उम्मीदवारों को भर्ती प्राधिकरण द्वारा निर्धारित परीक्षा प्रारूप, प्रश्नों की संख्या, अधिकतम अंक और अंकन योजना जानने के लिए एसएससी जीडी परीक्षा पैटर्न से परिचित होना चाहिए। पिछली परीक्षाओं के विश्लेषण से पता चलता है कि एसएससी जीडी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न मध्यम स्तर के थे। इसलिए, उम्मीदवारों को पर्याप्त तैयारी के लिए नवीनतम आईबीपीएस विशेषज्ञ अधिकारी पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए।


  • SSC GD कांस्टेबल टियर 1 एग्जाम ऑनलाइन मोड में होगा, यह मल्टीपल-चॉइस बेस्ड एग्जाम होगा।

  • CBT टेस्ट में 4 सेक्शन होंगे और 80 सवाल होंगे।

  • कुल समय 60 मिनट का होगा।

  • हर गलत जवाब के लिए 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी होगी।

  • कंप्यूटर-बेस्ड एग्जाम (CBE) इंग्लिश, हिंदी और 13 रीजनल भाषाओं जैसे असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू में होगा।


एसएससी जीडी सिलेबस 2026 

उम्मीदवारों की आसानी के लिए नीचे एसएससी जीडी पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न की मुख्य बातें साझा की गई हैं।

एसएससी जीडी सिलेबस 2026 हाइलाइट्स

पोस्ट नाम

जनरल ड्यूटी कांस्टेबल

अवधि

60 मिनट (1 घंटा)

अधिकतम अंक

160 अंक

चयन प्रक्रिया

कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीई)

शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी)

शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी)

चिकित्सा परीक्षण (एमई)

अंकन योजना

2 अंक

नकारात्मक अंकन

0.50 अंक


एसएससी जीडी सिलेबस 2026 पीडीएफ

परीक्षा में प्रत्येक अनुभाग के लिए परीक्षा-प्रासंगिक विषयों से परिचित होने के लिए उम्मीदवारों को नीचे साझा किए गए लिंक से एसएससी जीडी पाठ्यक्रम पीडीएफ डाउनलोड करना होगा। एसएससी जीडी सिलेबस डाउनलोड करने के लिए सीधा लिंक नीचे प्राप्त करें:

एसएससी जीडी सिलेबस पीडीएफ

यहाँ डाउनलोड करें

एसएससी जीडी 2026 सिलेबस

एसएससी जीडी पाठ्यक्रम को 4 विषयों में विभाजित किया गया है यानी प्रारंभिक गणित, सामान्य बुद्धि और तर्क, सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता और अंग्रेजी/हिंदी। नीचे साझा की गई परीक्षा के लिए विषयवार एसएससी जीडी पाठ्यक्रम देखें।

एसएससी जीडी सिलेबस 2026 

विषय

विषय

प्रारंभिक गणित

  • संख्या प्रणाली

  • संख्याओं से संबंधित प्रश्न 

  • पूर्ण संख्याओं की गणना

  • दशमलव और भिन्न

  • संख्याओं के बीच संबंध

  • मौलिक अंकगणितीय प्रश्न 

  • प्रतिशत

  • अनुपात और समानुपात 

  • औसत

  • ब्याज 

  • लाभ और हानि

  • छूट

  • क्षेत्रमिति

  • समय और दूरी

  • अनुपात और समय

  • समय और कार्य

सामान्य बुद्धि और तर्क

  • समानता (Analogies)

  • समरूपता (Similarities)

  • विभिन्नता (Differences)

  •  समस्या समाधान (Problem solving)

  • विश्लेष्ण (Analysis)

  • भेद (Discrimination)

  • अवलोकन (Observation)

  • रिश्ते आधारित प्रश्न (Relationship concepts)

  • निर्णय (Decision making)

  • द्रश्य स्मृति (Visual memory)

  • अंकगणितीय रिजनिग  (Arithmetical reasoning)

  • चित्र आधारित प्रश्न (Verbal and figure classification)

  • नंबर सिस्टम (Arithmetical number series, etc)

  • रक्त संबध 

सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता

  • अर्थव्यवस्था 

  • भारत और उसके पड़ोसी देश

  • संस्कृति

  • भारतीय संविधान

  • खेल

  • भूगोल

  • इतिहास

  • वैज्ञानिक अनुसंधान

  • राजनीति

अंग्रेज़ी

  • Fill in the blanks

  • Verbal Ability

  • Synonyms and Antonyms

  • Cloze Test

  • Tenses Rules

  • Vocabulary

  • Active and Passive Voice

  • Reading Comprehension

  • Multiple Meaning /Error Spotting

  • Error Correction

  • Para jumbles

  • Paragraph Completion

  • Sentence Completion, etc

हिंदी

  • संधि और संधि विच्छेद

  • उपसर्ग

  • प्रत्यय

  • पर्यायवाची शब्द

  • मुहावरे और लोकोक्तियाँ

  • सामासिक साहित्यकार की रचना और सामासिक विग्रह

  • विपरीतार्थक (विलोम) शब्द

  • शब्दों से विशेषण बनाना

  • क्रिया : सकर्मक, अकर्मक और पूर्वकाली क्रियाएँ

  • शब्द-शुद्धि : कलाकार वाद्यों का शुद्धिकरण और शब्द शुद्धि का कारण

  • वाक्य-शुद्धि : कलाकार वाक्यों का शुद्धिकरण और वाक्य शुद्धि का कारण

  • सरल, संयुक्त और मिश्रित अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में रूपांतरण और हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में रूपांतरण

  • अंग्रेजी के पारिभाषिक (तकनिकी) शब्द के समानार्थक हिंदी शब्द

  • वाच्य : कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य प्रयोग

  • एक सार्थक शब्द के लिए वाक्यांश

  • अनेकार्थक शब्द

  • शब्द- युग्म

  • ऑफिसी बिल्डर्स से संबंधित ज्ञान

एसएससी जीडी पीईटी

जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा पास कर लेगा उसे शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) के लिए बुलाया जाएगा। पीईटी परीक्षा का विवरण नीचे सूचीबद्ध है

 

 

पुरुष

महिला

रिमार्क 

दौड़

24 मिनट में 5 किमी

साढ़े आठ मिनट में 1.6 किमी

लद्दाख क्षेत्र से संबंधित उम्मीदवारों के अलावा अन्य उम्मीदवारों के लिए।

साढ़े छह मिनट में 1.6 किमी

4 मिनट में 800 मीटर

लद्दाख क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए

ध्यान दें: गर्भवती महिला उम्मीदवारों को इस चरण में आगे के मूल्यांकन से खारिज कर दिया जाएगा और उन्हें पीईटी में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

जिन पूर्व सैनिकों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उन्हें केवल ऊंचाई, छाती और वजन की माप दर्ज करने के लिए पीईटी/पीएसटी चरण में उपस्थित होना होगा। इन पूर्व सैनिक उम्मीदवारों के लिए पीईटी आयोजित नहीं की जाएगी। इसके अलावा, उन्हें मेडिकल परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करनी होगी

एसएससी जीडी पीएसटी

पीईटी के बाद शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी) होगा, जिसमें ऊंचाई, छाती का आकार और वजन जैसे शारीरिक मापदंडों की जांच की जाएगी। इस चरण में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को मेडिकल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। विवरण नीचे सूचीबद्ध हैं

ऊंचाई:

पुरुष: 170 सेमी

महिला: 157 सेमी

सीना: पुरुष उम्मीदवारों की सीने की माप के निम्नलिखित मानक होने चाहिए:

गैर-विस्तारित: 80 सेमी

न्यूनतम विस्तार: 5 सेमी

ध्यान दें: महिला उम्मीदवारों की छाती का माप नहीं लिया जाएगा। हालाँकि, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि छाती अच्छी तरह से विकसित हो

वजन: चिकित्सा मानकों के अनुसार ऊंचाई और उम्र के अनुपात में सरकारी मानदंडों के अनुसार आरक्षित श्रेणियों और राज्यों के उम्मीदवारों को ऊंचाई और सीने की माप में छूट दी जाएगी।

पीईटी/पीएसटी उम्मीदवारों को क्लियरिंग के बाद विस्तृत मेडिकल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा।

एसएससी जीडी सिलेबस का वेटेज

ऑनलाइन परीक्षा में एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का पेपर होगा जिसमें 80 प्रश्न होंगे जिनमें से प्रत्येक में 2 अंक होंगे, जिनकी संरचना नीचे सूचीबद्ध है:

विषय

प्रश्नों की संख्या

अधिकतम अंक

परीक्षा अवधि

रीजनिंग 

20

40

60 मिनट

सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जागरूकता

20

40

प्रारंभिक गणित

20

40

अंग्रेजी/हिन्दी

20

40

कुल

80

160

एसएससी जीडी सिलेबस के लिए सर्वश्रेष्ठ पुस्तकें

उम्मीदवारों को नवीनतम पैटर्न और पाठ्यक्रम के आधार पर प्रत्येक विषय के लिए सर्वश्रेष्ठ एसएससी जीडी पुस्तकें चुननी चाहिए। सही किताबें और ऑनलाइन संसाधन उन्हें विषय-वार एसएससी जीडी पाठ्यक्रम में उल्लिखित सभी अध्यायों को कवर करने में मदद करेंगे। सर्वश्रेष्ठ एसएससी जीडी परीक्षा पुस्तकों की सूची नीचे साझा की गई है:

एसएससी जीडी पुस्तकें 2026

विषय

पुस्तक के नाम

अंग्रेज़ी

एसपी बख्शी द्वारा ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश 

संख्यात्मक क्षमता

आरएस अग्रवाल द्वारा प्रतियोगी परीक्षा के लिए मात्रात्मक योग्यता

तर्क

आरएस अग्रवाल द्वारा मौखिक और गैर-मौखिक तर्क के लिए एक आधुनिक दृष्टिकोण


एसएससी जीडी सिलेबस 2026 को कैसे कवर करें?

SSC GD देश की सबसे लोकप्रिय भर्ती परीक्षाओं में से एक है। हर साल इस परीक्षा में बड़ी संख्या में उम्मीदवार उपस्थित होते हैं, जिससे यह अत्यधिक प्रतिस्पर्धी हो जाती है। इसलिए, उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए अध्ययन किए जाने वाले अनुभाग-वार विषयों को जानने के लिए एसएससी जीडी पाठ्यक्रम की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए। यहां एक ही प्रयास में आईबीपीएस विशेषज्ञ अधिकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए सर्वोत्तम युक्तियों और युक्तियों की सूची दी गई है।

  • एसएससी जीडी पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करें और प्रत्येक विषय के वेटेज के अनुसार एक अध्ययन कार्यक्रम बनाएं।

  • सभी महत्वपूर्ण विषयों की अवधारणाओं पर मजबूत पकड़ पाने के लिए सर्वोत्तम एसएससी जीडी पुस्तकें और ऑनलाइन संसाधन चुनें।

  • मजबूत और कमजोर क्षेत्रों का आकलन करने के लिए मॉक पेपर और पिछले वर्ष के एसएससी जीडी प्रश्न पत्रों का प्रयास करें और उन क्षेत्रों में अधिक समय आवंटित करें जिनमें सुधार की आवश्यकता है।

  • अवधारणाओं को लंबी अवधि तक बनाए रखने के लिए सभी कवर किए गए विषयों, सूत्रों, शॉर्ट-कट तकनीकों आदि को संशोधित करें।

