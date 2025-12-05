UPSSSC PET Result 2026 OUT
IBPS RRB PO Syllabus 2025: क्लर्क प्रीलिम्स और मेन्स परीक्षा के लिए IBPS RRB सिलेबस 2025, PDF डाउनलोड करें

By Priyanka Pal
Dec 5, 2025, 18:07 IST

IBPS RRB PO Syllabus 2025: इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन द्वारा तैयार किया जाता है। कुल 13217 पदों पर भर्तियां की जानी हैं। क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा 6, 7, 13 और 14 दिसंबर को होनी है। इसलिए, Candidates को लेटेस्ट IBPS RRB सिलेबस और परीक्षा पैटर्न को जानना चाहिए, ताकि वे समझ सकें कि परीक्षा में कौन-से टॉपिक पूछे जा सकते हैं।

IBPS RRB PO Syllabus 2025 in Hindi
IBPS RRB PO Syllabus 2025: इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) ने अपनी वेबसाइट पर पद के अनुसार IBPS RRB परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी है। यह राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा हर साल पूरे भारत के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) में ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर कैडर के पदों पर Candidates की भर्ती के लिए आयोजित की जाती है। IBPS RRB क्लर्क परीक्षा 6, 7, 13 और 14 दिसंबर को होनी है। PO प्रीलिम्स 22 और 23 नवंबर को आयोजित किया गया था।

कुल 13316 पदों की घोषणा की गई है। इससे मुकाबला काफी कड़ा हो गया है और तैयारी के लिए एक अच्छी रणनीति बनाना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। IBPS RRB परीक्षा में सफलता पाने और अपनी मनचाही नौकरी पाने के लिए, Candidates को IBPS RRB सिलेबस और परीक्षा पैटर्न की पूरी समझ होनी चाहिए।

IBPS RRB सिलेबस को दो चरणों में बांटा गया है: प्रीलिम्स और मेन्स। दोनों परीक्षाएं ऑनलाइन होती हैं और इनमें रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, अंग्रेजी/हिंदी भाषा, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर अवेयरनेस जैसे विषय शामिल होते हैं। यहां प्रीलिम्स और मेन्स के लिए विषय-अनुसार IBPS RRB सिलेबस को विस्तार से देखें।

IBPS RRB सिलेबस 2025

IBPS RRB क्लर्क परीक्षा 6, 7, 13 और 14 दिसंबर को देश भर में बने विभिन्न IBPS RRB परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होने वाली है। IBPS RRB सिलेबस जानने से Candidates को अपनी तैयारी के लिए एक रोडमैप मिल जाता है। इससे उन्हें एक व्यवस्थित योजना बनाने में मदद मिलती है, जिससे वे हर सेक्शन को उसके महत्व के आधार पर बराबर समय दे पाते हैं। यह परीक्षा दो चरणों में होती है: प्रीलिम्स और मेन्स। मनचाहे पद पर चुने जाने के लिए दोनों चरणों को पास करना बहुत जरूरी है।

IBPS RRB परीक्षा 2025 के लिए सीधे ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक यहां दिया गया है

IBPS RRB परीक्षा पैटर्न 2025

विषय-अनुसार सिलेबस जानने से पहले, परीक्षा पैटर्न, मार्किंग स्कीम और समय-सीमा को समझना बहुत जरूरी है। IBPS RRB 3 अलग-अलग चरणों में आयोजित किया जाता है, जबकि ऑफिसर स्केल-II और III (SO) 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा।

प्रीलिम्स के लिए IBPS RRB परीक्षा पैटर्न क्या है

IBPS RRB प्रीलिम्स परीक्षा 45 मिनट की होती है, जिसमें 80 अंक होते हैं। इसे दो सेक्शन में बांटा गया है और इसमें कुल 80 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। ध्यान दें कि हर गलत उत्तर के लिए 0.25 अंकों की कटौती की जाएगी।

सेक्शन

प्रश्नों की संख्या

अंक

अवधि

तर्क

40

40

25 मिनट

संख्यात्मक क्षमता

40

40

20 मिनट

कुल

80

80

45 मिनट

अधिकारी स्केल (I, II और III) के लिए परीक्षा पैटर्न अलग-अलग है। सभी पदों के लिए पूरा परीक्षा पैटर्न और अंकन योजना नीचे देखें:

आईबीपीएस आरआरबी पीओ मुख्य परीक्षा पैटर्न (अधिकारी स्केल-I) 

अनुभाग

प्रश्नों की संख्या

अंक

अवधि

तर्क पेपर

40

50

30 मिनट

सामान्य जागरूकता पेपर

40

40

15 मिनटों

संख्यात्मक क्षमता पेपर

40

50

30 मिनट

अंग्रेजी भाषा / हिंदी भाषा

40

40

30 मिनट

कंप्यूटर ज्ञान पेपर

40

20

15 मिनटों

कुल

200

200

120 मिनट

अधिकारी स्केल-II (सामान्य बैंकिंग अधिकारी) के लिए आईबीपीएस आरआरबी मुख्य परीक्षा पैटर्न

सेक्शन

प्रश्नों की संख्या

अंक

अवधि

तर्क पेपर

40

50

30 मिनट

कंप्यूटर ज्ञान

40

20

15 मिनटों

वित्तीय जागरूकता

40

40

15 मिनटों

अंग्रेजी भाषा/हिंदी भाषा

40

40

30 मिनट

मात्रात्मक योग्यता और डेटा व्याख्या

40

50

30 मिनट

कुल

200

200

120 मिनट

अधिकारी स्केल-II (विशेषज्ञ संवर्ग) के लिए आईबीपीएस आरआरबी मुख्य परीक्षा पैटर्न

सेक्शन 

प्रश्नों की संख्या

अंक

अवधि

व्यावसायिक ज्ञान पत्र

40

40

30 मिनट

तर्क पेपर

40

40

30 मिनट

वित्तीय जागरूकता पत्र

40

40

15 मिनटों

अंग्रेजी भाषा / हिंदी भाषा

40

20

30 मिनट

कंप्यूटर ज्ञान पेपर

40

20

15 मिनटों

मात्रात्मक योग्यता और डेटा व्याख्या पेपर

40

50

30 मिनट

कुल

240

200

150 मिनट

अधिकारी स्केल-III के लिए आईबीपीएस आरआरबी मुख्य परीक्षा पैटर्न

सेक्शन

प्रश्नों की संख्या

अंक

अवधि

तर्क पेपर

40

50

30 मिनट

कंप्यूटर ज्ञान

40

20

15 मिनटों

वित्तीय जागरूकता पत्र

40

40

15 मिनटों

अंग्रेजी भाषा का पेपर या हिंदी भाषा का पेपर

40

40

30 मिनट

मात्रात्मक योग्यता और डेटा व्याख्या पेपर

40

50

30 मिनट

कुल

200

200

120 मिनट

IBPS RRB प्रीलिम्स सिलेबस

IBPS RRB प्रारंभिक परीक्षा ऑफिस असिस्टेंट (क्लर्क) और ऑफिसर स्केल-I (PO) के पदों के लिए आवेदन करने वाले Candidates के लिए पहला चरण है। इसमें दो सेक्शन के माध्यम से उम्मीदवार की गति, सटीकता और समस्या सुलझाने की क्षमता को परखा जाता है: रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी। मेन्स के विपरीत, IBPS RRB प्रीलिम्स सभी पदों के लिए एक जैसा रहता है।

IBPS RRB रीजनिंग सिलेबस

  • असंगत चुनें
  • कोडिंग-डिकोडिंग
  • रक्त संबंध
  • कारण और प्रभाव
  • निर्णय लेना
  • अभिकथन और कारण
  • कथन और कार्यवाही
  • सादृश्यता
  • रक्त संबंध
  • श्रृंखला परीक्षण
  • दिशा परीक्षण
  • कथन और धारणा
  • कथन और निष्कर्ष
  • असमानताएं
  • न्याय निगमन
  • वर्णमाला परीक्षण
  • किंग और समय
  • बैठने की व्यवस्था
  • चित्र श्रृंखला
  • शब्द निर्माण
  • पहेलियां

न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के लिए IBPS RRB सिलेबस

  • संख्या प्रणाली
  • दशमलव भिन्न
  • समय और कार्य
  • आयु संबंधी समस्याएं
  • प्रतिशत
  • क्रमचय और संचय और LCM
  • साधारण ब्याज
  • समय और दूरी
  • सरलीकरण
  • अनुपात और समानुपात
  • प्रायिकता, लाभ और हानि
  • चक्रवृद्धि ब्याज
  • औसत
  • साझेदारी
  • डेटा इंटरप्रिटेशन
  • द्विघात समीकरण

मेन्स के लिए IBPS RRB सिलेबस

IBPS RRB मेन्स परीक्षा का सिलेबस पद के अनुसार थोड़ा अलग होता है। ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिसर स्केल-I, II, या III। नीचे विषय-अनुसार IBPS RRB मेन्स सिलेबस देखें:

विषय

टॉपिक

तर्क क्षमता

  • दिशा / कोडित-दिशा

  • रक्त संबंध / कोडेड-रक्त-संबंध

  • असमानता / कोडित असमानता

  • कोडिंग-डिकोडिंग (सामान्य + कोडित)

  • परिणामी (विविध)

  • कोडित श्रृंखला

  • न्यायवाक्य (सामान्य + कोडित)

  • डेटा-पर्याप्तता (दो या तीन कथन)

  • इनपुट-आउटपुट (शब्द या संख्या आधारित)

  • वृत्ताकार/त्रिकोणीय/आयताकार/वर्गाकार बैठने की व्यवस्था

  • रैखिक बैठने की व्यवस्था (एकल, दोहरा, या अनिश्चित) + दिशा और दूरी के साथ

  • बॉक्स आधारित पहेलियाँ (निश्चित + अनिश्चित)

  • फर्श या फर्श-चपटी आधारित पहेलियाँ

  • तुलना/वर्गीकृत/क्रम रैंकिंग-आधारित पहेली

  • रक्त-संबंध-आधारित पहेलियाँ

  • दिन/माह/वर्ष/आयु-आधारित पहेली

  • तार्किक तर्क: कथन और धारणाएँ, कथन और अनुमान, कारण और प्रभाव, कार्यवाही, तर्क की शक्ति, और कथन और निष्कर्ष

मात्रात्मक रूझान

  • सन्निकटन : बोडमास, वर्ग और घन, वर्ग और घनमूल, सूचकांक, भिन्न, प्रतिशत आदि।

  • संख्या श्रृंखला:  लुप्त संख्या श्रृंखला, गलत संख्या श्रृंखला, दोहरे पैटर्न श्रृंखला, कथन आधारित श्रृंखला

  • असमानता:  द्विघात समीकरण ,  मात्रा तुलना, कथन आधारित द्विघात समीकरण

  • अंकगणित:  अनुपात और समानुपात, प्रतिशत, संख्या प्रणाली और एचसीएफ और एलसीएम, बीजगणित का आधार औसत, आयु, साझेदारी, मिश्रण और मिश्रण, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय और कार्य, पाइप और टंकी, लाभ और हानि और छूट, गति समय दूरी, नाव और धारा, ट्रेन, 2डी और 3डी क्षेत्रमिति, संभावना, क्रमचय और संचय आदि।

  • डेटा इंटरप्रिटेशन : टेबल डीआई, मिसिंग टेबल डीआई, पाई चार्ट डीआई, लाइन चार्ट डीआई, बार चार्ट डीआई, मिश्रित डीआई, केसलेट, रडार डीआई, अंकगणित डीआई

  • डेटा पर्याप्तता : दो कथन और तीन कथन

सामान्य जागरूकता

  • सामयिकी

  • राज्य समसामयिक घटनाक्रम

  • अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक मामले

  • बैंकिंग जागरूकता

  • अर्थव्यवस्था

  • खेल समाचार

  • वित्तीय जागरूकता

  • सरकारी योजनाएँ/ऐप्स

  • रैंक और रिपोर्ट

  • रक्षा समाचार

  • विज्ञान समाचार

  • श्रद्धांजलियां

  • स्थैतिक जागरूकता

अंग्रेजी भाषा

  • Reading Comprehension: Conventional and comprehensive

  • Phrase rearrangement

  • Word swap: 3 words swap, 4 words swap

  • Word rearrangement

  • Match the column: 2 columns, 3columns

  • Connectors

  • Starters

  • Fillers: Double Sentence Blanks, Single Blanks, Double Blanks

  • Word usage

  • Sentence-based Error: find the correct one, find the incorrect one

  • Phrase replacement

  • Spelling error

  • Error correction

  • Idioms and phrases: Idioms and phrases usage, Idioms and phrases fillers

  • Cloze test: Fillers, Replacement

  • Sentence Rearrangement: One fixed, Conventional

  • One-word inference

हिंदी भाषा

  • विपरीत गद्यांश

  • समानार्थक और विलोम शब्द

  • रिक्त स्थान

  • गद्यांश में रिक्त स्थान की नियुक्ति

  • वाक्य में त्रुटि

  • शब्द त्रुति या वर्ण त्रुति

  • एक शब्द के लिए वाक्यांश

  • विलोम शब्द

  • मुहावरे - लोकोक्तियाँ

कंप्यूटर ज्ञान

  • कंप्यूटर के मूल सिद्धांत [इतिहास, प्रकार, आदि]

  • कंप्यूटर की पीढ़ी

  • हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर [ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर के प्रकार, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, आदि]

  • इनपुट और आउटपुट डिवाइस

  • याद

  • संख्या प्रणाली [बाइनरी संख्या, रूपांतरण, आदि]

  • कंप्यूटर भाषा – पीढ़ी और उसके प्रकार

  • डीबीएमएस - मूल परिचय और सॉफ्टवेयर

  • कंप्यूटर नेटवर्क [टीसीपी और ओएसआई मॉडल, प्रोटोकॉल, टोपोलॉजी, संचार के तरीके, नेटवर्किंग डिवाइस और घटक]

  • इंटरनेट का परिचय

  • इंटरनेट के कीवर्ड

  • इंटरनेट का उपयोग [इंटरनेट प्रोटोकॉल, ई-मेल, चैटिंग, ई-कॉमर्स, इंटरनेट ब्राउज़र और इसकी शॉर्टकट कुंजी, आदि]

  • नेटवर्क और डेटा सुरक्षा [फ़ायरवॉल, वायरस, वार्म, मैलवेयर, ट्रोजन हॉर्स, की लॉगर, स्पाइवेयर, हैकिंग, फ़िशिंग, स्निफ़िंग, इंटरनेट सुरक्षा, एंटीवायरस, उपयोगकर्ता: पहचान, प्रमाणीकरण, बायोमेट्रिक, आदि]

  • साइबर अपराध और साइबर सुरक्षा

  • मल्टीमीडिया- इसके घटक और उपयोग [ऑडियो, वीडियो, स्ट्रीमिंग, एनीमेशन, एडोब फ्लैश, आदि]

  • एमएस विंडो का परिचय

  • एमएस ऑफिस और इसके अनुप्रयोग [एमएस वर्ड, एमएस पावरपॉइंट, एमएस एक्सेल - उपयोग और शॉर्टकट कुंजियाँ]

  • कंप्यूटर शॉर्टकट कुंजियाँ

  • कंप्यूटर संक्षिप्तीकरण

