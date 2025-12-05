IBPS RRB PO Syllabus 2025: क्लर्क प्रीलिम्स और मेन्स परीक्षा के लिए IBPS RRB सिलेबस 2025, PDF डाउनलोड करें

IBPS RRB PO Syllabus 2025: इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) ने अपनी वेबसाइट पर पद के अनुसार IBPS RRB परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी है। यह राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा हर साल पूरे भारत के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) में ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर कैडर के पदों पर Candidates की भर्ती के लिए आयोजित की जाती है। IBPS RRB क्लर्क परीक्षा 6, 7, 13 और 14 दिसंबर को होनी है। PO प्रीलिम्स 22 और 23 नवंबर को आयोजित किया गया था।
कुल 13316 पदों की घोषणा की गई है। इससे मुकाबला काफी कड़ा हो गया है और तैयारी के लिए एक अच्छी रणनीति बनाना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। IBPS RRB परीक्षा में सफलता पाने और अपनी मनचाही नौकरी पाने के लिए, Candidates को IBPS RRB सिलेबस और परीक्षा पैटर्न की पूरी समझ होनी चाहिए।
IBPS RRB सिलेबस को दो चरणों में बांटा गया है: प्रीलिम्स और मेन्स। दोनों परीक्षाएं ऑनलाइन होती हैं और इनमें रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, अंग्रेजी/हिंदी भाषा, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर अवेयरनेस जैसे विषय शामिल होते हैं। यहां प्रीलिम्स और मेन्स के लिए विषय-अनुसार IBPS RRB सिलेबस को विस्तार से देखें।
IBPS RRB सिलेबस 2025
IBPS RRB क्लर्क परीक्षा 6, 7, 13 और 14 दिसंबर को देश भर में बने विभिन्न IBPS RRB परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होने वाली है। IBPS RRB सिलेबस जानने से Candidates को अपनी तैयारी के लिए एक रोडमैप मिल जाता है। इससे उन्हें एक व्यवस्थित योजना बनाने में मदद मिलती है, जिससे वे हर सेक्शन को उसके महत्व के आधार पर बराबर समय दे पाते हैं। यह परीक्षा दो चरणों में होती है: प्रीलिम्स और मेन्स। मनचाहे पद पर चुने जाने के लिए दोनों चरणों को पास करना बहुत जरूरी है।
IBPS RRB परीक्षा 2025 के लिए सीधे ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक यहां दिया गया है
IBPS RRB परीक्षा पैटर्न 2025
विषय-अनुसार सिलेबस जानने से पहले, परीक्षा पैटर्न, मार्किंग स्कीम और समय-सीमा को समझना बहुत जरूरी है। IBPS RRB 3 अलग-अलग चरणों में आयोजित किया जाता है, जबकि ऑफिसर स्केल-II और III (SO) 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा।
प्रीलिम्स के लिए IBPS RRB परीक्षा पैटर्न क्या है
IBPS RRB प्रीलिम्स परीक्षा 45 मिनट की होती है, जिसमें 80 अंक होते हैं। इसे दो सेक्शन में बांटा गया है और इसमें कुल 80 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। ध्यान दें कि हर गलत उत्तर के लिए 0.25 अंकों की कटौती की जाएगी।
|
सेक्शन
|
प्रश्नों की संख्या
|
अंक
|
अवधि
|
तर्क
|
40
|
40
|
25 मिनट
|
संख्यात्मक क्षमता
|
40
|
40
|
20 मिनट
|
कुल
|
80
|
80
|
45 मिनट
अधिकारी स्केल (I, II और III) के लिए परीक्षा पैटर्न अलग-अलग है। सभी पदों के लिए पूरा परीक्षा पैटर्न और अंकन योजना नीचे देखें:
आईबीपीएस आरआरबी पीओ मुख्य परीक्षा पैटर्न (अधिकारी स्केल-I)
|
अनुभाग
|
प्रश्नों की संख्या
|
अंक
|
अवधि
|
तर्क पेपर
|
40
|
50
|
30 मिनट
|
सामान्य जागरूकता पेपर
|
40
|
40
|
15 मिनटों
|
संख्यात्मक क्षमता पेपर
|
40
|
50
|
30 मिनट
|
अंग्रेजी भाषा / हिंदी भाषा
|
40
|
40
|
30 मिनट
|
कंप्यूटर ज्ञान पेपर
|
40
|
20
|
15 मिनटों
|
कुल
|
200
|
200
|
120 मिनट
अधिकारी स्केल-II (सामान्य बैंकिंग अधिकारी) के लिए आईबीपीएस आरआरबी मुख्य परीक्षा पैटर्न
|
सेक्शन
|
प्रश्नों की संख्या
|
अंक
|
अवधि
|
तर्क पेपर
|
40
|
50
|
30 मिनट
|
कंप्यूटर ज्ञान
|
40
|
20
|
15 मिनटों
|
वित्तीय जागरूकता
|
40
|
40
|
15 मिनटों
|
अंग्रेजी भाषा/हिंदी भाषा
|
40
|
40
|
30 मिनट
|
मात्रात्मक योग्यता और डेटा व्याख्या
|
40
|
50
|
30 मिनट
|
कुल
|
200
|
200
|
120 मिनट
अधिकारी स्केल-II (विशेषज्ञ संवर्ग) के लिए आईबीपीएस आरआरबी मुख्य परीक्षा पैटर्न
|
सेक्शन
|
प्रश्नों की संख्या
|
अंक
|
अवधि
|
व्यावसायिक ज्ञान पत्र
|
40
|
40
|
30 मिनट
|
तर्क पेपर
|
40
|
40
|
30 मिनट
|
वित्तीय जागरूकता पत्र
|
40
|
40
|
15 मिनटों
|
अंग्रेजी भाषा / हिंदी भाषा
|
40
|
20
|
30 मिनट
|
कंप्यूटर ज्ञान पेपर
|
40
|
20
|
15 मिनटों
|
मात्रात्मक योग्यता और डेटा व्याख्या पेपर
|
40
|
50
|
30 मिनट
|
कुल
|
240
|
200
|
150 मिनट
अधिकारी स्केल-III के लिए आईबीपीएस आरआरबी मुख्य परीक्षा पैटर्न
|
सेक्शन
|
प्रश्नों की संख्या
|
अंक
|
अवधि
|
तर्क पेपर
|
40
|
50
|
30 मिनट
|
कंप्यूटर ज्ञान
|
40
|
20
|
15 मिनटों
|
वित्तीय जागरूकता पत्र
|
40
|
40
|
15 मिनटों
|
अंग्रेजी भाषा का पेपर या हिंदी भाषा का पेपर
|
40
|
40
|
30 मिनट
|
मात्रात्मक योग्यता और डेटा व्याख्या पेपर
|
40
|
50
|
30 मिनट
|
कुल
|
200
|
200
|
120 मिनट
IBPS RRB प्रीलिम्स सिलेबस
IBPS RRB प्रारंभिक परीक्षा ऑफिस असिस्टेंट (क्लर्क) और ऑफिसर स्केल-I (PO) के पदों के लिए आवेदन करने वाले Candidates के लिए पहला चरण है। इसमें दो सेक्शन के माध्यम से उम्मीदवार की गति, सटीकता और समस्या सुलझाने की क्षमता को परखा जाता है: रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी। मेन्स के विपरीत, IBPS RRB प्रीलिम्स सभी पदों के लिए एक जैसा रहता है।
IBPS RRB रीजनिंग सिलेबस
- असंगत चुनें
- कोडिंग-डिकोडिंग
- रक्त संबंध
- कारण और प्रभाव
- निर्णय लेना
- अभिकथन और कारण
- कथन और कार्यवाही
- सादृश्यता
- रक्त संबंध
- श्रृंखला परीक्षण
- दिशा परीक्षण
- कथन और धारणा
- कथन और निष्कर्ष
- असमानताएं
- न्याय निगमन
- वर्णमाला परीक्षण
- किंग और समय
- बैठने की व्यवस्था
- चित्र श्रृंखला
- शब्द निर्माण
- पहेलियां
न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के लिए IBPS RRB सिलेबस
- संख्या प्रणाली
- दशमलव भिन्न
- समय और कार्य
- आयु संबंधी समस्याएं
- प्रतिशत
- क्रमचय और संचय और LCM
- साधारण ब्याज
- समय और दूरी
- सरलीकरण
- अनुपात और समानुपात
- प्रायिकता, लाभ और हानि
- चक्रवृद्धि ब्याज
- औसत
- साझेदारी
- डेटा इंटरप्रिटेशन
- द्विघात समीकरण
मेन्स के लिए IBPS RRB सिलेबस
IBPS RRB मेन्स परीक्षा का सिलेबस पद के अनुसार थोड़ा अलग होता है। ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिसर स्केल-I, II, या III। नीचे विषय-अनुसार IBPS RRB मेन्स सिलेबस देखें:
|
विषय
|
टॉपिक
|
तर्क क्षमता
|
|
मात्रात्मक रूझान
|
|
सामान्य जागरूकता
|
|
अंग्रेजी भाषा
|
|
हिंदी भाषा
|
|
कंप्यूटर ज्ञान
|
ChecK : IBPS RRB Syllabus 2025 for PO
Comments
All Comments (0)
Join the conversation