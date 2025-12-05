PSEB Date Sheet 2026: 10वीं और 12वीं का टाइम टेबल जल्द होगा जारी, यहां पाएं पूरी जानकारी

पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) जल्द ही शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 10वीं (मैट्रिक) और कक्षा 12वीं (सीनियर सेकेंडरी) के बोर्ड एग्जाम की ऑफिशियल डेटशीट जारी करने वाला है। लाखों छात्र और उनके पैरेंट्स को इस महत्वपूर्ण घोषणा का बेसब्री से इंतजार हैं। पंजाब बोर्ड सभी छात्रों के लिए डेट शीट PDF फॉर्मेट में जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट pseb.ac.in पर जारी करेगा।
पिछले साल के अनुसार, पंजाब बोर्ड दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 के पहले सप्ताह तक डेट शीट जारी कर सकता है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे पंजाब बोर्ड की नई और ऑफिशियल अपडेट्स के लिए ऑफिशियल वेबसाइट pseb.ac.in को चेक करते रहें।
PSEB 10वीं, 12वीं एग्जाम 2026 की मुख्य डिटेल्स
PSEB 10वीं, 12वीं एग्जाम 2026 के महत्वपूर्ण डिटेल्स को जानने के लिए नीचे दी गई टेबल को जरूर देखें।
|इवेंट
|डिटेल्स
|इवेंट का नाम
|पंजाब बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं एग्जाम 2026 की डेटशीट
|एग्जाम का नाम
|पंजाब बोर्ड कक्षा 10वीं परीक्षा 2026 पंजाब बोर्ड कक्षा 12वीं एग्जाम 2026
|बोर्ड का नाम
|पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB)
|शैक्षणिक वर्ष
|2025-26
|ऑफिशियल वेबसाइट
|pseb.ac.in
|राज्य
|पंजाब
|कक्षाओं
|10वीं -12वीं
|एग्जाम मोड
|ऑफलाइन, पेन-एंड-पेपर मोड
PSEB 2026 एग्जाम: एक्सपेक्टेड इंपोर्टेंट डेट्स
बोर्ड ने अभी तक को ऑफिशियल डेटशीट जारी नहीं की है, लेकिन पिछले वर्षों के एग्जाम के कार्यक्रम के आधार पर 2026 के एग्जाम के लिए हमने एक एक्सपेक्टेड जारी किया हैं।
|डिटेल्स
|10वीं कक्षा (मैट्रिक) - एक्सपेक्टेड डेट शीट
|12वीं कक्षा (सीनियर सेकेंडरी) - एक्सपेक्टेड डेट शीट
|डेटशीट जारी होने की डेट
|दिसंबर 2025 / जनवरी 2026
|दिसंबर 2025 / जनवरी 2026
|प्रैक्टिकल एग्जाम
|जनवरी – फरवरी 2026
|अप्रैल 2026 (थ्योरी के बाद)
|थ्योरी एग्जाम
|मार्च – अप्रैल 2026
|फरवरी – अप्रैल 2026
|रिजल्ट जारी
|मई 2026 (एक्सपेक्टेड)
|मई/जून 2026 (एक्सपेक्टिड)
