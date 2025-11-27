RRB NTPC Apply Online 2025
NLU AILET 2026 का Admit Card जारी, nationallawuniversitydelhi.in से हॉल टिकट करें डाउनलोड

Akshara Verma
By Akshara Verma
Nov 27, 2025, 12:57 IST

AILET 2026 का एडमिट कार्ड अब आधिकारिक वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। कैंडिडेट 14 दिसंबर, 2025 को दोपहर 1:30 बजे तक हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक यहां देखें।

AILET 2026 Admit Card Released
AILET 2026 Admit Card: नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली ने AILET (ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट) 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जो कैंडिडेट 14 दिसंबर, 2025 को होने वाली लॉ एंट्रेंस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।

जारी की गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, कैंडिडेट14 दिसंबर, 2025 को दोपहर 1:30 बजे तक AILET 2026 का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। AILET 2026 की परीक्षा उसी दिन दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित की जाएगी। कैंडिडेट को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे परीक्षा से पहले आधिकारिक वेबसाइट के लॉगिन लिंक से अपना AILET हॉल टिकट 2026 डाउनलोड कर लें। परीक्षा केंद्र पर छात्रों को एडमिट कार्ड के साथ एक वैध आईडी प्रूफ ले जाना अनिवार्य है।

AILET 2026 का एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट nationallawuniversitydelhi.in पर कैंडिडेट लॉगिन लिंक में उपलब्ध है। कैंडिडेट अपने यूजर नेम (ईमेल आईडी) और पासवर्ड से लॉग इन कर सकते हैं। AILET एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक भी नीचे दिया गया है।

AILET 2026 एडमिट कार्ड - यहां क्लिक करें

AILET 2026 Admit Card: जरूरी तारीखें

AILET 2026 एग्जाम से लेकर एडमिट कार्ड की जानकारी लेने के लिए सभी छात्र नीचे दी गई टेबल पर नजर डालें। 

इवेंट  डेट
रजिस्ट्रेशन शुरू 7 अगस्त 2025 
अप्लाई की लास्ट डेट  13 नवंबर 2025
AILET 2026 एडमिट कार्ड जारी 
AILET 2026 एग्जाम  14 डिसंबर 2025 

AILET 2026 एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें

कैंडिडेट के लिए AILET एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करें।

स्टेप 1: AILET की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2: AILET 2026 लॉगिन पर क्लिक करें।

स्टेप 3: यूजर नेम (ईमेल आईडी) और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें।

स्टेप 4: AILET एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 5: भविष्य के लिए हॉल टिकट डाउनलोड कर लें।

AILET 2026 Admit Card: इसमें दी गई जानकारी

AILET 2026 एडमिट कार्ड को एक PDF डॉक्यूमेंट के रूप में डाउनलोड करना होगा। एडमिट कार्ड में निम्नलिखित जानकारी शामिल होगी।

  1. कैंडिडेट का नाम
  2. रोल नंबर
  3. परीक्षा का नाम
  4. परीक्षा केंद्र का नाम और पता
  5. रिपोर्टिंग का समय
  6. परीक्षा का शेड्यूल
  7. कैंडिडेट की फोटो और हस्ताक्षर की इमेज
  8. कैंडिडेट के लिए निर्देश

यहां भी पढ़े: JAC Exam Date 2026: JAC बोर्ड एग्जाम 2026 की डेट्स जारी, यहां jac.jharkhand.gov.in से करें डाउनलोड

