NLU AILET 2026 का Admit Card जारी, nationallawuniversitydelhi.in से हॉल टिकट करें डाउनलोड

AILET 2026 Admit Card: नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली ने AILET (ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट) 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जो कैंडिडेट 14 दिसंबर, 2025 को होने वाली लॉ एंट्रेंस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।

जारी की गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, कैंडिडेट14 दिसंबर, 2025 को दोपहर 1:30 बजे तक AILET 2026 का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। AILET 2026 की परीक्षा उसी दिन दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित की जाएगी। कैंडिडेट को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे परीक्षा से पहले आधिकारिक वेबसाइट के लॉगिन लिंक से अपना AILET हॉल टिकट 2026 डाउनलोड कर लें। परीक्षा केंद्र पर छात्रों को एडमिट कार्ड के साथ एक वैध आईडी प्रूफ ले जाना अनिवार्य है।

AILET 2026 का एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट nationallawuniversitydelhi.in पर कैंडिडेट लॉगिन लिंक में उपलब्ध है। कैंडिडेट अपने यूजर नेम (ईमेल आईडी) और पासवर्ड से लॉग इन कर सकते हैं। AILET एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक भी नीचे दिया गया है।