JAC Exam Date 2026: JAC बोर्ड एग्जाम 2026 की डेट्स जारी, यहां jac.jharkhand.gov.in से करें डाउनलोड

Akshara Verma
Nov 27, 2025, 12:37 IST
Nov 27, 2025, 12:37 IST

झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) ने वार्षिक मैट्रिक (कक्षा 10वीं) और इंटरमीडिएट (कक्षा 12वीं) बोर्ड एग्जाम के लिए टाइम टेबल 2026 जारी कर दिया है। पूरी PDF डिटेल्स के लिए jac.jharkhand.gov.in देखें।

JAC Exam Date 2026 Release Date Sheet For Both 10th and 12th Class
झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) ने वार्षिक मैट्रिक (कक्षा 10वीं) और इंटरमीडिएट (कक्षा 12वीं) बोर्ड एग्जाम के लिए टाइम टेबल 2026 जारी कर दिया है। दोनों कक्षाओं के एग्जाम 3 फरवरी 2026 से शुरू होंगी। एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी छात्र डेट शीट का पूरा शेड्यूल यहां से देख सकते हैं। 

JAC की मैट्रिक यानी 10वीं एग्जाम 2026, 3 से 17 फरवरी, 2026 तक आयोजित करवाई जाएगी। साथ ही, इंटरमीडिएट 12वीं एग्जाम 2026, 3 से 23 फरवरी, 2026 तक आयोजित किए जाएंगे। झारखंड बोर्ड के वार्षिक एग्जाम 2026 में शामिल होने वाले छात्र जेएसी इंटरमीडिएट शेड्यूल टाइम टेबल 2026 और जेएसी मैट्रिक टाइम टेबल 2026 JAC की ऑफिशियल वेबसाइट jac.jharkhand.gov.in पर जाकर देख सकते हैं।

JAC बोर्ड एग्जाम 2026 का इंपोर्टेंट शेड्यूल 

छात्र JAC बोर्ड एग्जाम 2026 का पूरा शेड्यूल जानने के लिए नीचे दी गई टेबल देखें।

इवेंट  मैट्रिक (10वीं) इंटरमीडिएट (12वीं)
एग्जाम शुरू होने की डेट 3 फरवरी 2026 3 फरवरी 2026
एग्जाम खत्म होने की डेट 17 फरवरी 2026 23 फरवरी 2026
एडमिट कार्ड डाउनलोड  16 जनवरी 2026 से 17 जनवरी 2026 से
प्रैक्टिकल एग्जाम  24 फरवरी से 7 मार्च 2026 तक 24 फरवरी से 7 मार्च 2026 तक
रिजल्ट  अप्रैल के लास्ट तक 2026 अप्रैल के लास्ट तक 2026

JAC Exam Date 2026: एग्जाम का टाइम 

JAC 2026 के एग्जाम दोनों कक्षाओं यानी मैट्रिक 10वीं और इंटर 12वीं के दो शिफ्ट्स में आयोजित की जाएंगी। आइए टेबल के माध्यम से दोनों शिफ्ट्स के बारे में जानते हैं। 

कक्षा  शिफ्ट टाइम 
मैट्रिक (10वीं) पहली शिफ्ट  सुबह 9:45 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक
इंटरमीडिएट (12वीं) दूसरी शिफ्ट  दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक

JAC मैट्रिक (10वीं) एग्जाम का टाइम टेबल 2026

मैट्रिक के एग्जाम 3 फरवरी से 17 फरवरी 2026 तक आयोजित की गई है। पूरी डेटशीट के लिए यहां देखें।

डेट  सब्जेक्ट (पहली शिफ्ट: 9:45 AM - 1:00 PM)
03.02.2026 IIT और अन्य व्यावसायिक विषय
04.02.2026 हिन्दी-ए और हिन्दी-बी
05.02.2026 वाणिज्य और गृह विज्ञान
06.02.2026 उर्दू, बांग्ला, उड़िया
07.02.2026 सामाजिक विज्ञान (Social Science)
09.02.2026 विज्ञान (Science)
10.02.2026 संगीत
11.02.2026 गणित (Mathematics)
13.02.2026 अंग्रेजी (English)
14.02.2026 खड़िया / खोरठा / कुरमाली / नागपुरी / पंचपरगनिया
16.02.2026 संस्कृत
17.02.2026 अरबी / फारसी / हो / मुंडारी / संथाली / उरांव

JAC इंटरमीडिएट (12वीं) एग्जाम टाइम टेबल 2026

इंटरमीडिएट के एग्जाम 3 फरवरी से 23 फरवरी 2026 को आयोजित की गई है। पूरी डेटशीट के लिए यहां देखें।

डेट  सब्जेक्ट (दूसरी शिफ्ट: 9:45 AM - 1:00 PM)
03.02.2026 व्यावसायिक विषय (Vocational Subjects)
04.02.2026 अर्थशास्त्र (साइंस/कॉमर्स), मानवशास्त्र (आर्ट्स)
05.02.2026 गणित/सांख्यिकी (Arts/Science/Commerce)
06.02.2026 अर्थशास्त्र (आर्ट्स), अकाउंटेंसी (कॉमर्स)
07.02.2026 भौतिकी (Physics) / समाजशास्त्र (Sociology)
09.02.2026 जीव विज्ञान (Biology) / व्यावसायिक अध्ययन (Business Studies)
10.02.2026 भूविज्ञान (Geology) / व्यापार गणित (Business Mathematics) / भूगोल (Geography)
11.02.2026 उद्यमिता (Entrepreneurship) / गृह विज्ञान (Home Science)
13.02.2026 दर्शनशास्त्र (Philosophy) / रसायन विज्ञान (Chemistry)
14.02.2026 इतिहास (History)
16.02.2026 राजनीति विज्ञान (Political Science)
17.02.2026 मनोविज्ञान (Psychology) / कंप्यूटर विज्ञान (Computer Science)
18.02.2026 हिन्दी-ए / अंग्रेजी-ए (आर्ट्स)
20.02.2026 हिन्दी-ए / अंग्रेजी-ए / संगीत (साइंस/कॉमर्स)
21.02.2026 वैकल्पिक विषय / अतिरिक्त विषय
23.02.2026 हिन्दी-बी और मातृभाषा

