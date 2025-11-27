JAC Exam Date 2026: JAC बोर्ड एग्जाम 2026 की डेट्स जारी, यहां jac.jharkhand.gov.in से करें डाउनलोड

झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) ने वार्षिक मैट्रिक (कक्षा 10वीं) और इंटरमीडिएट (कक्षा 12वीं) बोर्ड एग्जाम के लिए टाइम टेबल 2026 जारी कर दिया है। दोनों कक्षाओं के एग्जाम 3 फरवरी 2026 से शुरू होंगी। एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी छात्र डेट शीट का पूरा शेड्यूल यहां से देख सकते हैं।
JAC की मैट्रिक यानी 10वीं एग्जाम 2026, 3 से 17 फरवरी, 2026 तक आयोजित करवाई जाएगी। साथ ही, इंटरमीडिएट 12वीं एग्जाम 2026, 3 से 23 फरवरी, 2026 तक आयोजित किए जाएंगे। झारखंड बोर्ड के वार्षिक एग्जाम 2026 में शामिल होने वाले छात्र जेएसी इंटरमीडिएट शेड्यूल टाइम टेबल 2026 और जेएसी मैट्रिक टाइम टेबल 2026 JAC की ऑफिशियल वेबसाइट jac.jharkhand.gov.in पर जाकर देख सकते हैं।
JAC बोर्ड एग्जाम 2026 का इंपोर्टेंट शेड्यूल
छात्र JAC बोर्ड एग्जाम 2026 का पूरा शेड्यूल जानने के लिए नीचे दी गई टेबल देखें।
|इवेंट
|मैट्रिक (10वीं)
|इंटरमीडिएट (12वीं)
|एग्जाम शुरू होने की डेट
|3 फरवरी 2026
|3 फरवरी 2026
|एग्जाम खत्म होने की डेट
|17 फरवरी 2026
|23 फरवरी 2026
|एडमिट कार्ड डाउनलोड
|16 जनवरी 2026 से
|17 जनवरी 2026 से
|प्रैक्टिकल एग्जाम
|24 फरवरी से 7 मार्च 2026 तक
|24 फरवरी से 7 मार्च 2026 तक
|रिजल्ट
|अप्रैल के लास्ट तक 2026
|अप्रैल के लास्ट तक 2026
JAC Exam Date 2026: एग्जाम का टाइम
JAC 2026 के एग्जाम दोनों कक्षाओं यानी मैट्रिक 10वीं और इंटर 12वीं के दो शिफ्ट्स में आयोजित की जाएंगी। आइए टेबल के माध्यम से दोनों शिफ्ट्स के बारे में जानते हैं।
|कक्षा
|शिफ्ट
|टाइम
|मैट्रिक (10वीं)
|पहली शिफ्ट
|सुबह 9:45 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक
|इंटरमीडिएट (12वीं)
|दूसरी शिफ्ट
|दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक
JAC मैट्रिक (10वीं) एग्जाम का टाइम टेबल 2026
मैट्रिक के एग्जाम 3 फरवरी से 17 फरवरी 2026 तक आयोजित की गई है। पूरी डेटशीट के लिए यहां देखें।
|डेट
|सब्जेक्ट (पहली शिफ्ट: 9:45 AM - 1:00 PM)
|03.02.2026
|IIT और अन्य व्यावसायिक विषय
|04.02.2026
|हिन्दी-ए और हिन्दी-बी
|05.02.2026
|वाणिज्य और गृह विज्ञान
|06.02.2026
|उर्दू, बांग्ला, उड़िया
|07.02.2026
|सामाजिक विज्ञान (Social Science)
|09.02.2026
|विज्ञान (Science)
|10.02.2026
|संगीत
|11.02.2026
|गणित (Mathematics)
|13.02.2026
|अंग्रेजी (English)
|14.02.2026
|खड़िया / खोरठा / कुरमाली / नागपुरी / पंचपरगनिया
|16.02.2026
|संस्कृत
|17.02.2026
|अरबी / फारसी / हो / मुंडारी / संथाली / उरांव
JAC इंटरमीडिएट (12वीं) एग्जाम टाइम टेबल 2026
इंटरमीडिएट के एग्जाम 3 फरवरी से 23 फरवरी 2026 को आयोजित की गई है। पूरी डेटशीट के लिए यहां देखें।
|डेट
|सब्जेक्ट (दूसरी शिफ्ट: 9:45 AM - 1:00 PM)
|03.02.2026
|व्यावसायिक विषय (Vocational Subjects)
|04.02.2026
|अर्थशास्त्र (साइंस/कॉमर्स), मानवशास्त्र (आर्ट्स)
|05.02.2026
|गणित/सांख्यिकी (Arts/Science/Commerce)
|06.02.2026
|अर्थशास्त्र (आर्ट्स), अकाउंटेंसी (कॉमर्स)
|07.02.2026
|भौतिकी (Physics) / समाजशास्त्र (Sociology)
|09.02.2026
|जीव विज्ञान (Biology) / व्यावसायिक अध्ययन (Business Studies)
|10.02.2026
|भूविज्ञान (Geology) / व्यापार गणित (Business Mathematics) / भूगोल (Geography)
|11.02.2026
|उद्यमिता (Entrepreneurship) / गृह विज्ञान (Home Science)
|13.02.2026
|दर्शनशास्त्र (Philosophy) / रसायन विज्ञान (Chemistry)
|14.02.2026
|इतिहास (History)
|16.02.2026
|राजनीति विज्ञान (Political Science)
|17.02.2026
|मनोविज्ञान (Psychology) / कंप्यूटर विज्ञान (Computer Science)
|18.02.2026
|हिन्दी-ए / अंग्रेजी-ए (आर्ट्स)
|20.02.2026
|हिन्दी-ए / अंग्रेजी-ए / संगीत (साइंस/कॉमर्स)
|21.02.2026
|वैकल्पिक विषय / अतिरिक्त विषय
|23.02.2026
|हिन्दी-बी और मातृभाषा
