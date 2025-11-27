JAC Exam Date 2026: JAC बोर्ड एग्जाम 2026 की डेट्स जारी, यहां jac.jharkhand.gov.in से करें डाउनलोड

झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) ने वार्षिक मैट्रिक (कक्षा 10वीं) और इंटरमीडिएट (कक्षा 12वीं) बोर्ड एग्जाम के लिए टाइम टेबल 2026 जारी कर दिया है। दोनों कक्षाओं के एग्जाम 3 फरवरी 2026 से शुरू होंगी। एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी छात्र डेट शीट का पूरा शेड्यूल यहां से देख सकते हैं।

JAC की मैट्रिक यानी 10वीं एग्जाम 2026, 3 से 17 फरवरी, 2026 तक आयोजित करवाई जाएगी। साथ ही, इंटरमीडिएट 12वीं एग्जाम 2026, 3 से 23 फरवरी, 2026 तक आयोजित किए जाएंगे। झारखंड बोर्ड के वार्षिक एग्जाम 2026 में शामिल होने वाले छात्र जेएसी इंटरमीडिएट शेड्यूल टाइम टेबल 2026 और जेएसी मैट्रिक टाइम टेबल 2026 JAC की ऑफिशियल वेबसाइट jac.jharkhand.gov.in पर जाकर देख सकते हैं।

JAC बोर्ड एग्जाम 2026 का इंपोर्टेंट शेड्यूल

छात्र JAC बोर्ड एग्जाम 2026 का पूरा शेड्यूल जानने के लिए नीचे दी गई टेबल देखें।