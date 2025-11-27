RRB NTPC Apply Online 2025
Ruk Jana Nahi Time Table 2025: एमपी बोर्ड 'रुक जाना नहीं पार्ट 2' दिसंबर एग्जाम का पूरा शेड्यूल जारी, देखें लेटेस्ट अपडेट

Akshara Verma
By Akshara Verma
Nov 27, 2025, 14:31 IST

MP बोर्ड ‘रुक जाना नहीं योजना’ दिसंबर 2025 एग्जाम का टाइम टेबल ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद है। दोनों कक्षाओं के एग्जाम 15 दिसंबर, 2025 से शुरू होंगे। MPSOS रुक जाना नहीं योजना 10वीं-12वीं का टाइम टेबल यहाँ देखें।

Ruk Jana Nahi Time Table 2025 Released, Download PDF Here
मध्य प्रदेश स्टेट ओपन स्कूल (MPSOS) ने 'रुक जाना नहीं' योजना के तहत आयोजित होने वाले पार्ट 2 दिसंबर 2025 एग्जाम का ऑफिशियल टाइम टेबल जारी कर दिया है। यह उन छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर है, जो अपनी पिछले एग्जाम में पास नहीं हो पाए थे। हाई स्कूल (10वीं) और हायर सेकेंडरी (12वीं) के सभी छात्र एग्जाम की डेट्स, फॉर्म और फीस की जानकारी के लिए नीचे दी गई टेबल को देख सकते हैं।

Ruk Jana Nahi Time Table 2025 Important Details: MPSOS के 'रुक जाना नहीं' योजना की डिटेल्स 

छात्र 'रुक जाना नहीं' योजना के पार्ट 2 एग्जाम से जुड़ी हर अपडेट के लिए नीचे दी गई टेबल को ध्यान से देखें।

इवेंट का नाम रुक जाना नहीं योजना 2025
बोर्ड मध्य प्रदेश स्टेट ओपन स्कूल (MPSOS)
सेशन 2024-25 
अटेम्प्ट दूसरा अटेम्प्ट
कक्षा 10th -12th
एग्जाम फॉर्म डेट 01-09-25 से 31-10-25
एग्जाम डेट दिसंबर 2025
ऑफिशियल वेबसाइट mpsos.nic.in 

Ruk Jana Nahi Time Table 2025 Important Dates: MPSOS के 'रुक जाना नहीं' योजना पार्ट 2 डेट्स 

MPSOS कक्षा 10 रुक जाना नहीं पार्ट 2 एग्जाम 15 से 23 दिसंबर 2025 तक और कक्षा 12 रुक जाना नहीं पार्ट 2 एग्जाम 15 से 29 दिसंबर 2025 तक आयोजित की जाएगी। 

डिटेल्स  कक्षा 10वीं (हाई स्कूल) कक्षा 12वीं (हायर सेकेंडरी)
एग्जाम शुरू होने की डेट्स  15 दिसंबर 2025 15 दिसंबर 2025
एग्जाम खत्म होने की डेट्स 23 दिसंबर 2025 29 दिसंबर 2025
एडमिट कार्ड जारी दिसंबर 2025 का पहला सप्ताह दिसंबर 2025 का पहला सप्ताह

Ruk Jana Nahi Time Table 2025 Exam Timing: MPSOS एग्जाम टाइम

'रुक जाना नहीं' पार्ट 2 के एग्जाम छात्रों के लिए एक ही शिफ्ट में आयोजित किए जा रहे हैं।

कक्षा शिफ्ट  टाइम
10वीं और 12वीं पहली शिफ्ट  दोपहर 2:00 बजे से शाम 5 बजे तक 

रुक जाना नहीं दिसंबर 2025 डेट शीट: कक्षा 10

कक्षा 10वीं (हाई स्कूल) टाइम टेबल दिसंबर 2025

MPBOSE Class 10 DateSheet

रुक जाना नहीं दिसंबर 2025 डेट शीट: कक्षा 12 

कक्षा 12वीं (हायर सेकेंडरी) टाइम टेबल दिसंबर 2025

MPBOSE Class 12 Date Sheet

Akshara Verma
Akshara Verma

Content Writer

    Akshara Verma is an Executive Content Writer at Jagran Josh, specializing in authoritative content focused on Education, Current Affairs, and General Knowledge. A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara leverages her 1.5 years of experience to create impactful pieces, building on her previous roles in content writing and Public Relations at both Genesis BCW and Dainik Bhaskar. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.

    ... Read More

