Ruk Jana Nahi Time Table 2025: एमपी बोर्ड 'रुक जाना नहीं पार्ट 2' दिसंबर एग्जाम का पूरा शेड्यूल जारी, देखें लेटेस्ट अपडेट

मध्य प्रदेश स्टेट ओपन स्कूल (MPSOS) ने 'रुक जाना नहीं' योजना के तहत आयोजित होने वाले पार्ट 2 दिसंबर 2025 एग्जाम का ऑफिशियल टाइम टेबल जारी कर दिया है। यह उन छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर है, जो अपनी पिछले एग्जाम में पास नहीं हो पाए थे। हाई स्कूल (10वीं) और हायर सेकेंडरी (12वीं) के सभी छात्र एग्जाम की डेट्स, फॉर्म और फीस की जानकारी के लिए नीचे दी गई टेबल को देख सकते हैं।

Ruk Jana Nahi Time Table 2025 Important Details: MPSOS के 'रुक जाना नहीं' योजना की डिटेल्स

छात्र 'रुक जाना नहीं' योजना के पार्ट 2 एग्जाम से जुड़ी हर अपडेट के लिए नीचे दी गई टेबल को ध्यान से देखें।