Ruk Jana Nahi Time Table 2025: एमपी बोर्ड 'रुक जाना नहीं पार्ट 2' दिसंबर एग्जाम का पूरा शेड्यूल जारी, देखें लेटेस्ट अपडेट

मध्य प्रदेश स्टेट ओपन स्कूल (MPSOS) ने 'रुक जाना नहीं' योजना के तहत आयोजित होने वाले पार्ट 2 दिसंबर 2025 एग्जाम का ऑफिशियल टाइम टेबल जारी कर दिया है। यह उन छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर है, जो अपनी पिछले एग्जाम में पास नहीं हो पाए थे। हाई स्कूल (10वीं) और हायर सेकेंडरी (12वीं) के सभी छात्र एग्जाम की डेट्स, फॉर्म और फीस की जानकारी के लिए नीचे दी गई टेबल को देख सकते हैं।
Ruk Jana Nahi Time Table 2025 Important Details: MPSOS के 'रुक जाना नहीं' योजना की डिटेल्स
छात्र 'रुक जाना नहीं' योजना के पार्ट 2 एग्जाम से जुड़ी हर अपडेट के लिए नीचे दी गई टेबल को ध्यान से देखें।
|इवेंट का नाम
|रुक जाना नहीं योजना 2025
|बोर्ड
|मध्य प्रदेश स्टेट ओपन स्कूल (MPSOS)
|सेशन
|2024-25
|अटेम्प्ट
|दूसरा अटेम्प्ट
|कक्षा
|10th -12th
|एग्जाम फॉर्म डेट
|01-09-25 से 31-10-25
|एग्जाम डेट
|दिसंबर 2025
|ऑफिशियल वेबसाइट
|mpsos.nic.in
Ruk Jana Nahi Time Table 2025 Important Dates: MPSOS के 'रुक जाना नहीं' योजना पार्ट 2 डेट्स
MPSOS कक्षा 10 रुक जाना नहीं पार्ट 2 एग्जाम 15 से 23 दिसंबर 2025 तक और कक्षा 12 रुक जाना नहीं पार्ट 2 एग्जाम 15 से 29 दिसंबर 2025 तक आयोजित की जाएगी।
|डिटेल्स
|कक्षा 10वीं (हाई स्कूल)
|कक्षा 12वीं (हायर सेकेंडरी)
|एग्जाम शुरू होने की डेट्स
|15 दिसंबर 2025
|15 दिसंबर 2025
|एग्जाम खत्म होने की डेट्स
|23 दिसंबर 2025
|29 दिसंबर 2025
|एडमिट कार्ड जारी
|दिसंबर 2025 का पहला सप्ताह
|दिसंबर 2025 का पहला सप्ताह
Ruk Jana Nahi Time Table 2025 Exam Timing: MPSOS एग्जाम टाइम
'रुक जाना नहीं' पार्ट 2 के एग्जाम छात्रों के लिए एक ही शिफ्ट में आयोजित किए जा रहे हैं।
|कक्षा
|शिफ्ट
|टाइम
|10वीं और 12वीं
|पहली शिफ्ट
|दोपहर 2:00 बजे से शाम 5 बजे तक
रुक जाना नहीं दिसंबर 2025 डेट शीट: कक्षा 10
कक्षा 10वीं (हाई स्कूल) टाइम टेबल दिसंबर 2025
रुक जाना नहीं दिसंबर 2025 डेट शीट: कक्षा 12
कक्षा 12वीं (हायर सेकेंडरी) टाइम टेबल दिसंबर 2025
Comments
All Comments (0)
Join the conversation