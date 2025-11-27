SEBI Grade A Apply Online 2025: आवेदन की आखिरी तारीख जल्द होगी खत्म sebi.gov.in,135 पदों के लिए अभी करें Registration

SEBI Grade A Apply Online 2025: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) 28 नवंबर को SEBI ग्रेड A भर्ती 2025 के लिए Registration प्रक्रिया बंद करने जा रहा है। जिन लोगों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट sebi.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, उन्हें अपने आवेदन पत्र जमा करने से पहले अपनी पात्रता की शर्तों को जांचने की सलाह दी जाती है।

इस भर्ती अभियान का मकसद जनरल, लीगल, IT और रिसर्च विभागों में असिस्टेंट मैनेजर के 135 खाली पदों को भरना है। 30 साल तक की उम्र के ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में दो चरण होते हैं: Phase 1 और Phase 2। आधिकारिक शेड्यूल के अनुसार, SEBI ग्रेड A Phase 1 की परीक्षा 10 जनवरी को होगी, जबकि Phase 2 की परीक्षा 21 फरवरी को होनी है।

SEBI Grade A Apply Online 2025: अप्लाई ऑनलाइन लिंक

SEBI ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर 135 खाली पदों के लिए SEBI ग्रेड A नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन का लिंक भी दिया गया है। आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे ऑनलाइन आवेदन करने से पहले जरूरी शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, ताकि उनका आवेदन खारिज न हो। यह ध्यान रखना जरूरी है कि सभी पदों के लिए योग्यता अलग-अलग है। SEBI ग्रेड A में ऑनलाइन आवेदन करने का सीधा लिंक यहां पाएं।