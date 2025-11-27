SEBI Grade A Apply Online 2025: आवेदन की आखिरी तारीख जल्द होगी खत्म sebi.gov.in,135 पदों के लिए अभी करें Registration

SEBI Grade A Apply Online 2025: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) 28 नवंबर को SEBI ग्रेड A भर्ती 2025 के लिए Registration प्रक्रिया बंद करने जा रहा है। जिन लोगों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट sebi.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, उन्हें अपने आवेदन पत्र जमा करने से पहले अपनी पात्रता की शर्तों को जांचने की सलाह दी जाती है।
इस भर्ती अभियान का मकसद जनरल, लीगल, IT और रिसर्च विभागों में असिस्टेंट मैनेजर के 135 खाली पदों को भरना है। 30 साल तक की उम्र के ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में दो चरण होते हैं: Phase 1 और Phase 2। आधिकारिक शेड्यूल के अनुसार, SEBI ग्रेड A Phase 1 की परीक्षा 10 जनवरी को होगी, जबकि Phase 2 की परीक्षा 21 फरवरी को होनी है।
SEBI Grade A Apply Online 2025: अप्लाई ऑनलाइन लिंक
SEBI ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर 135 खाली पदों के लिए SEBI ग्रेड A नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन का लिंक भी दिया गया है। आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे ऑनलाइन आवेदन करने से पहले जरूरी शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, ताकि उनका आवेदन खारिज न हो। यह ध्यान रखना जरूरी है कि सभी पदों के लिए योग्यता अलग-अलग है। SEBI ग्रेड A में ऑनलाइन आवेदन करने का सीधा लिंक यहां पाएं।
|
सेबी ग्रेड ए ऑनलाइन आवेदन लिंक
SEBI Grade A 2025: ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख
SEBI ग्रेड A के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख 28 नवंबर है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि आखिरी तारीख के बाद कोई भी फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा।
|
सेबी ग्रेड ए अधिसूचना 2025
|
30 अक्टूबर 2025
|
ऑनलाइन आवेदन शुरू
|
30 अक्टूबर 2025
|
सेबी ग्रेड ए ऑनलाइन आवेदन 2025 अंतिम तिथि
|
28 नवंबर 2025
|
ऑनलाइन शुल्क भुगतान
|
28 नवंबर 2025
|
आवेदन विवरण संपादित करने के लिए बंद करें
|
28 नवंबर 2025
|
आवेदन पत्र मुद्रित करने की अंतिम तिथि
|
13 दिसंबर 2025
|
सेबी ग्रेड ए चरण 1 परीक्षा
|
10 जनवरी 2026
|
सेबी ग्रेड ए चरण 2 परीक्षा
|
21 फरवरी 2026
SEBI Grade A 2025: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
Candidates जो SEBI Grade A परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करना होगा:
- SEBI की आधिकारिक वेबसाइट sebi.gov.in पर जाएं।
- होमपेज पर मौजूद SEBI Grade A Registration लिंक पर क्लिक करें।
- अपनी वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बनाने के लिए सही जानकारी दर्ज करें।
- अपने अकाउंट में लॉग इन करें। आवेदन पत्र में अपनी व्यक्तिगत, शैक्षणिक और संपर्क जानकारी भरें।
- फोटो, हस्ताक्षर और जरूरी दस्तावेजों की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करें।
- ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
- आवेदन पत्र को जांचें और जमा करें।
- भविष्य के लिए आवेदन पत्र को डाउनलोड करें और उसका प्रिंट निकाल लें।
SEBI ग्रेड A आवेदन शुल्क
अनारक्षित/OBC/EWS के लिए आवेदन शुल्क 1000 रुपये है। हालांकि, SC/ST/PwBD से संबंधित Candidates को अपना SEBI ग्रेड A आवेदन पत्र जमा करने के लिए 100 रुपये और 18% GST का भुगतान करना होगा।
|
वर्ग
|
आवेदन शुल्क
|
अनारक्षित/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस
|
रु. 1000/- प्लस 18% जीएसटी
|
एससी/एसटी/दिव्यांग
|
100 रुपये + 18% जीएसटी
