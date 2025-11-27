CTET 2026 Apply Online: सीटीईटी ऑनलाइन आवेदन हुए शुरू, ये रहा डायरेक्ट ctet.nic.in लिंक

CTET 2026 Apply Online: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से सीटीईटी फरवरी 2026 को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जिसके लिए उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर कर सकते हैं। सीटीईटी 2026 फरवरी के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए परीक्षा 8 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। जिसका आयोजन देशभर के 132 शहरों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा।

CTET 2026 Notification: नोटिफिकेशन पीडीएफ देखें

सीटीईटी परीक्षा में दो पेपर होते हैं पेपर I और पेपर II, जो एक ही दिन दो अलग - अलग पालियों में आयोजित किए जाते हैं। भर्ती परीक्षा से जुड़ा ऑफिशियल पीडीएफ उम्मीदवार नीचे दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं:

CTET 2026 Apply Online: महत्वपूर्ण तिथियां

उम्मीदवार नीचे टेबल में सीटीईटी भर्ती परीक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण तिथियों की जांच कर सकते हैं: