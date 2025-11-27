RRB NTPC Apply Online 2025
Focus
Quick Links

SAIL Recruitment 2025: 124 मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए नोटिफिकेशन जारी, sailcareer.com पर ऑनलाइन आवेदन करें

By Priyanka Pal
Nov 27, 2025, 17:30 IST

SAIL Recruitment 2025: स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAIL) ने 124 मैनेजमेंट ट्रेनी (टेक्निकल) पदों के लिए SAIL भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी किया है। Candidates के पास संबंधित विषयों में इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। योग्यता, सैलरी, चयन प्रक्रिया और अन्य जानकारी यहां देखें।

Add as a preferred source on Google
Join us
SAIL Recruitment 2025 Notification
SAIL Recruitment 2025 Notification

SAIL Recruitment 2025:  स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAIL) अपने प्लांट, यूनिट और खदानों में E1 ग्रेड में मैनेजमेंट ट्रेनी (टेक्निकल) के 124 पदों पर भर्ती कर रहा है। ये भर्तियां फ्रंट-लाइन पदों के लिए हैं। ये पद इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मेटलर्जी, केमिकल और अन्य कई विषयों में भरे जाएंगे। जिन Candidates के पास संबंधित विषयों में इंजीनियरिंग की डिग्री जैसी जरूरी शैक्षणिक योग्यता है, वे इन पदों के लिए 05 दिसंबर, 2025 तक या उससे पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

चयन ऑनलाइन परीक्षा (कंप्यूटर आधारित टेस्ट - CBT) में Candidates के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद ग्रुप डिस्कशन (GD) और इंटरव्यू राउंड होगा। लिखित परीक्षा जनवरी-2026/फरवरी-2026 में होने की संभावना है।

SAIL MT भर्ती 2025 PDF लिंक

124 मैनेजमेंट ट्रेनी (टेक्निकल) पदों के बारे में विस्तृत नोटिफिकेशन SAIL की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक से सीधे विस्तृत PDF डाउनलोड कर सकते हैं:

सेल एमटी भर्ती 2025

पीडीएफ लिंक डाउनलोड करें 

SAIL MT 2025 वैकेंसी

इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मेटलर्जी, केमिकल और अन्य विषयों में कुल 124 MT पद भरे जाने हैं। विषय के अनुसार रिक्तियों की जानकारी नीचे दी गई है:

अभियांत्रिक अनुशासन

पदों की संख्या

रासायनिक 

05

नागरिक

14

कंप्यूटर

04

विद्युतीय

44

उपकरण

07

यांत्रिक

30

धातुकर्म

20

महत्वपूर्ण तारीखें

आपको इन पदों पर आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण तारीखों के बारे में विस्तृत नोटिफिकेशन देखने की सलाह दी जाती है। महत्वपूर्ण तारीखों का विवरण नीचे दिया गया है-

आवेदन शुरू होने की तारीख - 15 नवंबर 2025

आवेदन की अंतिम तारीख - 05 दिसंबर 2025

SAIL MT भर्ती 2025 परीक्षा पैटर्न

ऑनलाइन परीक्षा 200 अंकों की होगी और इसमें दो भाग होंगे। पहला भाग डोमेन नॉलेज टेस्ट का होगा, जो 100 अंकों का है और इसके लिए 40 मिनट का समय मिलेगा। दूसरा भाग एप्टीट्यूड टेस्ट का है, जो कुल 100 अंकों का है और इसके लिए 80 मिनट का समय दिया जाएगा। इस टेस्ट में चार सेक्शन होंगे: क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। हर सेक्शन 25 अंकों का होगा।

SAIL भर्ती 2025 के लिए आवेदन कैसे करें?

आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

1.  SAIL की आधिकारिक वेबसाइट www.sail.co.in या www.sailcareers.com पर जाएं।

2.  “Fresh candidate to create Login (New Log in)” पर क्लिक करें।

3.  अपने अकाउंट में लॉग इन करें।

4.  जरूरी जानकारी भरकर और डॉक्यूमेंट अपलोड करके आवेदन प्रक्रिया को स्टेप-बाय-स्टेप पूरा करें।

5.  नोटिफिकेशन में बताई गई फीस का भुगतान करें।

6.  सभी जानकारी पूरी करने के बाद आवेदन जमा करें।

7.  भविष्य के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ले लें।

Check:

Bihar Vidhan Parishad Vacancy 2025



Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News