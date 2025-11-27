KVS NVS Recruitment 2025: फीस कट गई लेकिन स्टेटस OK नहीं, OTP या पासवर्ड सहित अन्य सभी प्रश्नों के उत्तर

RRB Group D Exam Analysis 2025
By Priyanka Pal
Nov 27, 2025, 12:09 IST

KVS NVS Recruitment FAQ’s: सीबीएसई की ओर से KVS और NVS भर्ती से जुड़े FAQ's पीडीएफ जारी कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों को पेमेंट या OTP से जुड़ी समस्या आ रही थी। वे अब इस लेख के माध्यम से दूर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार लेख में दिए गए पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। 

KVS NVS Recruitment FAQ
KVS NVS Recruitment FAQ

KVS NVS Recruitment FAQ’s: सीबीएसई की ओर से KVS (केंद्रीय विद्यालय संगठन) और NVS (नवोदय विद्यालय समिति) की ओर से टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 4 दिसंबर, 2025 को समाप्त होने जा रही है। इस दौरान जिन उम्मीदवारों को पेमेंट स्टेटस, पोर्टल के आगे नहीं बढ़ने,  OTP की समस्या डुप्लीकेट सेशन एरर/हिस्ट्री कुकीज हटाने में एरर आ रहा था, वे अब इस लेख के माध्यम से दूर कर सकते हैं। क्योंकि उम्मीदवारों की समस्या को ध्यान में रखते हुए CBSE ने FAQ पीडीएफ जारी कर दिया है। 

KVS NVS Recruitment 2025: महत्वपूर्ण तिथियां

KVS और NVS  टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों  के लिए ऑनलाइन आवेदन लिंक 14 नवंबर, 2025 से एक्टिव कर दिया गया था । केवीएस और एनवीएस भर्ती 2025 से जुड़े महत्वपूर्ण विवरणों को उम्मीदवार नीचे टेबल में देख सकते हैं:

भर्ती निकाय

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) 

संगठन का नाम

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और नवोदय विद्यालय समिति (NVS)

पोस्ट नाम

शिक्षण और गैर-शिक्षण पद

विज्ञापन सं.

01/2025 

रिक्ति

14967 और 5841

आवेदन का तरीका

ऑनलाइन

पंजीकरण तिथियां

14 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक 

KVS और NVS टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों से जुड़े FAQ

प्रश्न 1. खाते से फीस कट गई, लेकिन पेमेंट स्टेटस "OK" नहीं है

सफल पेमेंट के बाद, एक कन्फर्मेशन पेज दिखेगा। अगर पेमेंट के बाद कन्फर्मेशन पेज नहीं दिखता है, तो लेन-देन अधूरा माना जाएगा और काटी गई रकम उम्मीदवार के खाते में वापस कर दी जाएगी। ऐसी स्थिति में, पेमेंट प्रक्रिया पूरी करने के लिए उम्मीदवारों को एक नया लेन-देन करना होगा।

प्रश्न 2. चुने गए पद के लिए जरूरी योग्यता पूरी न होने के कारण पोर्टल आगे नहीं बढ़ने दे रहा है

हो सकता है कि आपने ड्रॉप-डाउन से गलत योग्यता चुन ली हो। KVS और NVS में कुछ एक जैसे पदों के लिए योग्यताएं अलग-अलग हैं, इसलिए जिस पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, उसकी नोटिफिकेशन में दी गई योग्यता को अपनी योग्यता से शब्द-दर-शब्द (ध्यान से) मिलाएं। अपनी योग्यता या दी गई योग्यता का अपने हिसाब से मतलब न निकालें, बल्कि शब्द-दर-शब्द मिलान करें।

अगर आपकी योग्यता KVS के किसी पद के लिए दी गई योग्यता से शब्द-दर-शब्द मेल खाती है, तो एप्लीकेशन पोर्टल में KVS का पद चुनें और ड्रॉप-डाउन में से वह योग्यता चुनें जो आपकी योग्यता से मेल खाती है।

अगर आपकी योग्यता NVS के किसी पद के लिए दी गई योग्यता से शब्द-दर-शब्द मेल खाती है, तो एप्लीकेशन पोर्टल में NVS का पद चुनें और ड्रॉप-डाउन में से वह योग्यता चुनें जो आपकी योग्यता से मेल खाती है।

अगर आपकी योग्यता KVS और NVS दोनों के किसी पद के लिए दी गई योग्यता से शब्द-दर-शब्द मेल खाती है, तो एप्लीकेशन पोर्टल में KVS और NVS दोनों के पद चुनें और ड्रॉप-डाउन में से वह योग्यता चुनें जो आपकी योग्यता से मेल खाती है।

प्रश्न 3. OTP की समस्या

कृपया कुछ समय बाद फिर से कोशिश करें। अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री साफ करें और अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके फिर से लॉग इन करें, या किसी दूसरे सिस्टम/ब्राउजर पर कोशिश करें।

प्रश्न 4. डुप्लीकेट सेशन एरर/हिस्ट्री कुकीज हटाने में एरर

कृपया अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री साफ करें और अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके फिर से लॉग इन करें, या किसी दूसरे सिस्टम/ब्राउजर पर कोशिश करें।

प्रश्न 5. पासवर्ड भूल गए/एप्लीकेशन नंबर भूल गए

कृपया साइट पर उपलब्ध 'Forgot Password'/'Forgot Application No' विकल्प का उपयोग करें। आप रजिस्ट्रेशन के दौरान सिस्टम द्वारा भेजे गए ईमेल भी देख सकते हैं।

प्रश्न 6. फोटो/हस्ताक्षर अपलोड नहीं हो रहा है

कृपया फिर से कोशिश करें। यह भी जांचें कि फोटो/हस्ताक्षर की इमेज का साइज और डाइमेंशन बताए गए निर्देशों के अनुसार है या नहीं।

प्रश्न 7. फॉर्म में संस्थान/विश्वविद्यालय का नाम नहीं दिख रहा है

आप यूनिवर्सिटी/बोर्ड के नाम वाले ड्रॉप-डाउन बॉक्स में 'OTHERS' (अन्य) का विकल्प चुन सकते हैं।

प्रश्न 8. मेरी मार्कशीट में CGPA दिया गया है

अंकों की गणना के लिए आपको अपने विश्वविद्यालय/संस्थान से फॉर्मूला पता करना चाहिए या खास दिशानिर्देशों के लिए उनकी वेबसाइट देखनी चाहिए।

प्रश्न 9. क्या मैं आवेदन करने के योग्य हूं? कैटेगरी के आधार पर उम्र/फीस/योग्यता में छूट आदि।

कृपया नोटिफिकेशन देखें, जो CBSE, KVS और NVS की आधिकारिक वेबसाइटों cbse.gov.in, kvsangathan.nic.in, navodaya.gov.in पर उपलब्ध है।

प्रश्न 10. PWD कैटेगरी और योग्यता पर स्पष्टीकरण

कृपया नोटिफिकेशन देखें, जो CBSE, KVS और NVS की आधिकारिक वेबसाइटों cbse.gov.in, kvsangathan.nic.in, navodaya.gov.in पर उपलब्ध है।

