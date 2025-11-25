UP LT Grade Teacher Admit Card 2025: यूपीपीएससी एलटी टीचर एडमिट कार्ड uppsc.up.nic.in पर होगा जारी, यहां मिलेगा Direct Link

UPPSC LT Grade Teacher Admit Card 2025: यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPPSC) ने LT ग्रेड टीचर एडमिट कार्ड 2025 जल्द ही जारी करने की घोषणा की है। इच्छुक उम्मीदवार अपने हॉल टिकट को सीधे आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in से डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र, समय, शिफ्ट और उम्मीदवार की व्यक्तिगत जानकारी सहित सभी महत्वपूर्ण विवरण होंगे। उम्मीदवारों को परीक्षा के दिन हॉल टिकट के साथ वैध फोटो ID भी लेकर जाना होगा।

यूपी एलटी ग्रेड टीचर एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड Direct Link

कैंडिडेट्स नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपना UP LT Teacher Hall Ticket 2025 आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आधिकारिक जारी होने के बाद, इस पेज पर UP LT Teacher भर्ती एडमिट कार्ड लिंक जल्द अपडेट कर दिया जाएगा। उसके बाद उम्मीदवार अपने लॉगिन डिटेल्स भरकर हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे।