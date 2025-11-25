दुनिया की करेंसी के बारे में कितनी है आपकी जानकारी, परखें यहां

संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त दुनिया में 195 देश हैं और इन देशों में हमें अलग-अलग मुद्राएं चलन में दिखती हैं। सभी मुद्राएं एक जैसी नहीं होती हैं, बल्कि कुछ देशों की मुद्राएं मजबूत होती हैं, तो कुछ की कमजोर होती हैं। दुनिया की अलग-अलग मुद्राओं के बारे में जानने के लिए मुद्राओं पर आधारित यह GK क्विज हल करें। 1. मलेशिया की मुद्रा क्या है? a) क्रोना b) पेसो c) रिंगिट d) लीरा उत्तर: c व्याख्या: मलेशिया की मुख्य मुद्रा रिंगिट है। इसके अलावा, वहां भारतीय रुपया और ब्रुनेई डॉलर का भी उपयोग किया जाता है। 2. लेक किस देश की मुद्रा है? a) अजरबैजान b) अंगोला c) इंडोनेशिया d) अल्बानिया उत्तर: d व्याख्या: लेक को 1926 में अल्बानिया की मुद्रा के रूप में शुरू किया गया था। 3. लीरा किस देश की पूर्व मुद्रा थी? a) क्रोएशिया b) नाइजीरिया c) इटली d) पुर्तगाल उत्तर: c व्याख्या: लीरा का उपयोग इटली और माल्टा की आधिकारिक मुद्रा के रूप में किया जाता था, लेकिन 2002 के बाद इसकी जगह यूरो ने ले ली।

4. यूरो का उपयोग कितने देशों में मुद्रा के रूप में किया जाता है? a) 21 b) 19 c) 17 d) 23 उत्तर: b व्याख्या: यूरोपीय संघ के 19 देशों में यूरो का उपयोग मुद्रा के रूप में किया जाता है। 5. इन देशों में से किस देश में यूरो का उपयोग मुद्रा के रूप में नहीं किया जाता है? a) लातविया b) लक्जमबर्ग c) स्वीडन d) स्पेन उत्तर: c व्याख्या: स्वीडन यूरो का उपयोग आधिकारिक मुद्रा के रूप में नहीं करता है। इसके बजाय, वह स्वीडिश क्रोना का उपयोग करता है। 6. अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है? a) डॉलर b) क्रून c) पेसो d) सोल उत्तर: c व्याख्या: अर्जेंटीना पेसो, अर्जेंटीना की मुद्रा है। नए पेसो को 1992 में शुरू किया गया था। 7. दुनिया में सबसे मजबूत मुद्रा किस देश की है? a) अमेरिकी डॉलर b) ओमानी रियाल c) पाउंड d) कुवैती दिनार उत्तर: d व्याख्या: कुवैती दिनार दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा है और यह सबसे महंगी भी है। 8. दुनिया में सबसे कमजोर मुद्रा किस देश की है?