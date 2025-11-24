RRB Group D Admit Card 2025
Focus
Quick Links
Breaking News

UPSC EPFO Admit Card 2025: यूपीएससी ईपीएफओ एडमिट कार्ड upsc.gov.in पर जल्द, यहां मिलेगा हॉल टिकट PDF लिंक

By Vijay Pratap Singh
Nov 24, 2025, 11:34 IST

UPSC EPFO Admit Card 2025: यूपीएससी ईपीएफओ एडमिट कार्ड, EO/AO और APFC पोस्ट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। नोटिस के मुताबिक परीक्षा 30 नवंबर 2025 को होगी। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स दर्ज करनी होगा। हॉल टिकट लिंक UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट- upsc.gov.in पर मिलेगा। 

Add as a preferred source on Google
Join us
यूपीएससी ईपीएफओ एडमिट कार्ड 2025
यूपीएससी ईपीएफओ एडमिट कार्ड 2025

UPSC EPFO Admit Card 2025: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) अपनी आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर EPFO ऑफलाइन परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी करेगा। जिन उम्मीदवारों ने EPFO के 230 पदों के लिए आवेदन किया है, वे अपना हॉल टिकट 2025 डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और जन्म तिथि का उपयोग कर सकते हैं।ध्यान दें कि एडमिट कार्ड केवल उन्हीं उम्मीदवारों को जारी किया जाएगा जिनके आवेदन सफलतापूर्वक स्वीकार किए गए हैं।

UPSC EPFO एडमिट कार्ड 2025 -हाइलाइट्स

30 नवंबर 2025 को विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होने वाली एनफोर्समेंट ऑफिसर/अकाउंट्स ऑफिसर और असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर (APFC) परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवार के पास UPSC EPFO एडमिट कार्ड 2025 के साथ एक वैध फोटो ID होना अनिवार्य है। बिना इन दस्तावेज़ों के उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कैंडिडेट पूरे UPSC EPFO परीक्षा 2025 के लिए नीचे दी गई ओवरव्यू टेबल में विवरण देख सकते हैं।

विवरण

जानकारी

भर्ती संगठन का नाम

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)

पद का नाम

एनफोर्समेंट ऑफिसर/अकाउंट्स ऑफिसर और APFC

रिक्त पदों की संख्या

230

एडमिट कार्ड 

जल्द

परीक्षा तिथि

30 नवंबर 2025

आधिकारिक वेबसाइट

upsc.gov.in

UPSC EPFO एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कैसे करें?

उम्मीदवार नीचे दिए आसान स्टेप्स को देखकर आधिकारिक वेबसाइट  upsc.gov.in पर जाकर आसानी से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं।

  • होमपेज पर Admit Card ऑप्शन पर क्लिक करें।

  • UPSC की अलग-अलग परीक्षाओं के लिए E-Admit Card विकल्प चुनें।

  • EPFO EO/AO & APFC 2025 लिंक ढूंढें और Download ऑप्शन पर क्लिक करें।

  • आगे बढ़ने के लिए “Click Here” पर टैप करें।

  • रजिस्ट्रेशन ID, एप्लीकेशन नंबर या रोल नंबर में से किसी एक का चयन करें।

  • अपनी डिटेल्स, जन्म तिथि और कैप्चा कोड डालें।

  • UPSC EPFO एडमिट कार्ड 2025 स्क्रीन पर दिखाई देगा।

  • इसे डाउनलोड करें और परीक्षा के दिन उपयोग के लिए एक स्पष्ट प्रिंटआउट ले लें।

UPSC EPFO एडमिट कार्ड 2025 PDF पर दी गई ये जानकारी जरूर चेक करें

यूपीएससी ईपीएफओ एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को ये डिटेल्स वेरिफ़ाई करनी होंगी:

  • उम्मीदवार का नाम

  • रोल नंबर / रजिस्ट्रेशन नंबर

  • फ़ोटोग्राफ़ और सिग्नेचर

  • जन्म तिथि

  • परीक्षा का नाम (EO/AO या APFC)

  • परीक्षा की तारीख और रिपोर्टिंग टाइम

  • परीक्षा केंद्र का नाम और पता

  • परीक्षा केंद्र कोड

  • लिंग (जेंडर) और कैटेगरी

  • परीक्षा के दिन पालन करने योग्य निर्देश (Instructions)

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Latest Stories

Popular Searches

Latest Education News