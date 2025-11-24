Habits of UPSC Aspirants: यूपीएससी उम्मीदवार में होती हैं, ये 7 आदतें

Habits For UPSC: सिविल सेवा परीक्षा (UPSC) किसी मैराथन से कम नहीं मानी जाती। बल्कि इसके लिए उम्मीदवार को कुछ ऐसी आदतें विकसित करनी होती हैं, जो उन्हें बाकियों से अलग बनाती हैं। यूपीएससी परीक्षा पास करने के लिए सिर्फ ज्ञान ही जरूरी नहीं है, इसके लिए अनुशासन, दृढ़ निश्चय और संकल्प भी मायने रखता है। यदि आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी आदतें हैं, जिनका पालन कर आप भी अपनी सफलता को आसान बना सकते हैं। आज इस लेख में हम बात करेंगे यूपीएससी में सफलता पाने की 7 सबसे बेहतरीन आदतों के बारे में, जिसका पालन कर आप अपनी तैयारी को सुव्यवस्थित बना सकते हैं। यूपीएससी उम्मीदवार में पाई जाने वाली 7 आदतें सफल यूपीएससी उम्मीदवार अपने अंदर कई आदतें विकसित करते हैं, जैसे अपनी सक्सेस पर नजर बनाए रखना, टाइम मैनेजमेंट और निरंतर अभ्यास। यहां यूपीएससी उम्मीदवारों की सबसे सफल आदतें दी गई हैं, जिसका पालन कर आप भी अपने लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर सकते हैं:

अनुशासन उम्मीदवारों की सबसे पहली आदत यह होती है कि वे समय से पहले अनुशासन में रहना जानते हैं। उनके अंदर निरंतर अध्ययन की आदत को बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस काफी ज्यादा होता है, जिसे समय से पहले पूरा करना बड़ा टास्क होता है। सफल उम्मीदवार रोजाना अपनी पढ़ाई के लिए समर्पित होते हैं। वे अक्सर अपने सभी विषयों को कवर करने के लिए एक टाइम टेबल का पालन कर करते हैं। उम्मीदवार हर 8 से 10 घंटे पढ़ाई करने के लिए जाने जाते हैं। लक्ष्य केंद्रित आज का समय सोशल मीडिया का है, जिसमें ध्यान भटकाने वाली चीजें काफी होती हैं। ऐसे में यूपीएससी उम्मीदवार ध्यान भटकाने वाली चीजों को नियंत्रित करना जानते हैं। वह पढ़ाई के समय अपने फोन की नोटिफिकेशन को बंद करके रख सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी के लिए स्क्रीन टाइम का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। जैसे टीना डाबी अपने इंटरव्यू में बताती हैं कि उन्होंने अपनी तैयारी के दौरान सोशल मीडिया और मनोरंजन के लिए एक निश्चित समय निर्धारित किया था और बिना किसी रूकावट के अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहीं।

टाइम मैनेजमेंट यूपीएससी की परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को टाइम मैनेजमेंट समझ होनी बहुत जरूरी है। सफल उम्मीदवार जानते हैं कि पढ़ाई, रिवीजन और उत्तर लेखन के लिए समय का सही उपयोग कितना महत्वपूर्ण होता है। टाइम मैनेजमेंट की कला को समझने के लिए आपको पिछले साल के प्रश्न पत्र की प्रैक्टिस करना, नोट्स का रिवीजन करना और NCERT की किताबों के लिए समय निकालना आना चाहिए। नोट्स बनाना यूपीएससी का सिलेबस काफी ज्यादा होता है, जिसे आसानी से कवर करने के लिए आप उनमें से नोट्स तैयार कर सकते हैं। यूपीएससी टॉपर्स के सभी विषयों के नोट्स काफी महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित होते हैं। वह बुलेट पॉइंट्स, डायग्राम और फ्लो चार्ट का उपयोग करके अपने नोट्स को तैयार करते हैं। अलग - अलग टॉपिक या विषय को समझने के लिए वह कलर कोडर या जरूरी प्वाइंट या थ्योरी को हाइलाइट करते हैं। मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस अगर आप अपनी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इसके जरिए स्पीड के साथ - साथ ज्ञान का आकलन और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करना आसान हो जाता है। रोजाना मॉक टेस्ट देना यूपीएससी की सबसे अच्छी रणनीतियों में से एक मानी जाती है। टॉपर्स प्रीलिम्स और मेन्स एग्जाम दोनों के लिए कई मॉक टेस्ट देते हैं। इससे उत्तर लेखन की बेहतरीन कला को विकसित किया जा सकता है।