महान विचारकों के 10 बेहतरीन विचार, जो आपको दिखाएंगे सही मार्ग

By Priyanka Pal
Nov 20, 2025, 11:38 IST

Motivational Quotes in hindi: यूपीएससी और अन्य प्रतिस्पर्धी परीक्षाएं केवल पढ़ाई का सफर नहीं होती, यह एक मानसिक और भावनात्मक यात्रा होती है। जिसमें कभी-कभी किताबों का बोझ भारी लगने लगता है, नींद कम हो जाती है और थकान से मन भटकने लगता है। ऐसे समय में थोड़ी-सी प्रेरणा (Motivation) आपके कदमों में फिर से ऊर्जा भरने का काम कर सकती है। ऐसे में प्रेरणादायक विचार आपके विचारों को दिशा देने का काम करते हैं, आपके आत्म-विश्वास को मजबूत करते हैं और यह याद दिलाते रहते हैं कि कठिनाइयां जितनी भी बड़ी क्यों ना हों, हमारे सपने उनसे भी बड़े हैं।

Motivational Quotes in hindi

यूपीएससी की तैयारी लंबी मैराथन की तरह होती है। यह धैर्य, फोकस, निरंतरता और मानसिक मजबूती मांगती है। कभी-कभी रिजल्ट की सोच हताश कर देती है, तो कभी दूसरों की सफलता खुद को छोटा महसूस करा सकती है। लेकिन सच्चाई यही है कि हर सफल उम्मीदवार ने इन्हीं चुनौतियों का सामना किया है। वे बस एक बात समझ गए अगर लक्ष्य बड़ा है, तो संघर्ष भी बड़ा होगा, लेकिन हार मान लेना विकल्प नहीं।

इस लेख में दिए गए प्रेरणादायक उदाहरण आपकी तैयारी के हर कदम में आपको नई ऊर्जा देंगे। ये विचार न केवल आपके अंदर आत्म-विश्वास बढ़ाएंगे, बल्कि आपको यह भी समझाएंगे कि सफलता मेहनत का ही दूसरा नाम है। जो छात्र दिन-रात लगन से पढ़ रहे हैं, असफलताओं से सीख रहे हैं और आगे बढ़ने का साहस रखते हैं, उनके लिए ये उदाहरण मानसिक शक्ति का स्रोत बन सकते हैं।

यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, राज्य पीसीएस या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते समय आपका सबसे बड़ा हथियार आपकी सकारात्मक सोच है और यही सकारात्मकता इन प्रेरक पंक्तियों के माध्यम से आपके भीतर जगाई जाएंगी। लेख के अंत तक आप पाएंगे कि आपका मन पहले से अधिक शांत, फोक्स्ड और ऊर्जावान हो चुका है। याद रखिए, हर वह कदम जो आप आज उठा रहे हैं, आपको आपके लक्ष्य के एक कदम और करीब ले जा रहा है। 

महान विचारक के 10 सबसे बड़ी प्रेरणादायक बातें जो आपको दिखाएंगी नई दिशा

  1. "भीड़ में खड़ा होना आसान है लेकिन अकेले खड़े होने के लिए साहस की आवश्यकता होती है।" - महात्मा गांधी

  2. यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं, तो पहले सूरज की तरह जलें।” - एपीजे अब्दुल कलाम

  3. उठो, जागो और तक तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए।” स्वामी विवेकानंद 

  4. "बादल मेरे जीवन में तैरते हुए आते हैं, अब बारिश या अश्रु तूफान को ले जाने के लिए नहीं, बल्कि मेरे सूर्यास्त आकाश में रंग जोड़ने के लिए।" - रबीन्द्रनाथ टैगोर

  5. विफलता तभी होती है जब हम अपने आदर्शों, उद्देश्यों और सिद्धांतों को भूल जाते हैं।” - जवाहर लाल नेहरू

  6. हर काम की अपनी एक गरिमा है और हर कार्य को अपनी पूरी क्षमता से करने में ही संतोष प्राप्त होता है।” - लाल बहादुर शास्त्री

  7. "उदासीनता सबसे बुरी बीमारी है जो लोगों को प्रभावित कर सकती है।" - डॉ. बी.आर अंबेडकर 

  8. गलती करना उतना गलत नहीं, जितना उसे दोहराना है।” - मुंशी प्रेमचंद

  9. डर और कहीं नहीं बल्कि आपके दिमाग में होता है।” - डेल कार्नेगी

  10. व्यक्ति (विद्यार्थी) को कल्पनाशील होने के साथ-साथ स्वस्थ और आत्मविश्वासी भी होना चाहिए। यह उसके लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करता है।” - सर्वपल्ली राधाकृष्णन

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

