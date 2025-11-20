दुनिया में आम का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौनसा है? यहाँ देखें नाम

मेक्सिको दुनिया में आम का सबसे बड़ा निर्यातक है। हालांकि भारत में सबसे ज्यादा आम उगाए जाते हैं, लेकिन मेक्सिको किसी भी दूसरे देश से ज्यादा आम निर्यात करता है। यह हर साल लाखों टन आम संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और यूरोप भेजता है। बड़े बाजारों से अपनी करीबी और एडवांस सप्लाई चेन सिस्टम के कारण यह देश आम के वैश्विक व्यापार में सबसे आगे है। आगे पढ़ें और जानें कि मेक्सिको कैसे पूरी दुनिया में आम के बाजार में अपनी धाक जमा रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा आम कौन-सा देश निर्यात करता है? मेक्सिको आम का सबसे बड़ा निर्यातक होने के नाते इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। यह हर साल 4,50,000 मीट्रिक टन से ज्यादा आम भेजता है, जिसमें से ज्यादातर संयुक्त राज्य अमेरिका को भेजा जाता है। इस निर्यात सफलता के पीछे अच्छी तरह से विकसित पैकिंग सुविधाएं, सख्त क्वालिटी कंट्रोल और अटाउल्फो, केंट और टॉमी एटकिंस जैसी किस्मों की भारी मांग है। देश की गर्म जलवायु और वैश्विक बाजारों से नजदीकी ने मेक्सिको को आम निर्यात का बादशाह बनाने में मदद की है।

मेक्सिको कितने आमों का निर्यात करता है? मेक्सिको हर साल 4,50,000 से 5,00,000 मीट्रिक टन से ज्यादा आमों का निर्यात करता है। इनमें से लगभग 80% अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका को भेजे जाते हैं। मेक्सिको के आम इसलिए लोकप्रिय हैं क्योंकि वे रसीले, मीठे होते हैं और साल के प्रमुख महीनों के दौरान उपलब्ध रहते हैं। यहां आम का सीजन मार्च से सितंबर तक चलता है, जो वैश्विक मांग के हिसाब से बिल्कुल सही समय है। दुनिया में आम निर्यात करने वाले टॉप 7 देश रैंक देश सालाना निर्यात (मीट्रिक टन में) 1 मेक्सिको 450,000+ 2 पेरू 250,000+ 3 नीदरलैंड 200,000+ 4 ब्राजील 150,000+ 5 भारत 120,000+ नोट: ये आंकड़े 2023–2024 के व्यापार डेटा पर आधारित हैं, जिसमें FAO और वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू जैसे सोर्स शामिल हैं। मेक्सिको मेक्सिको दुनिया में आम का सबसे बड़ा निर्यातक है। अमेरिका के पास होने के कारण यहां से निर्यात तेज होता है और आम ताजे पहुंचते हैं। अटाउल्फो जैसे आम, जो अपने मक्खन जैसे टेक्सचर के लिए जाने जाते हैं, और टॉमी एटकिंस, जो अपनी लंबी शेल्फ लाइफ के लिए पसंद किए जाते हैं, सबसे पसंदीदा किस्मों में से हैं। मेक्सिको की कुशल आम इंडस्ट्री और साल भर होने वाली फसल इसे दुनिया का एक टॉप खिलाड़ी बनाती है।

पेरू पेरू आम निर्यात के बिजनेस में एक बड़ा नाम है। यह हर साल 2,50,000 टन से ज्यादा आम निर्यात करता है, खासकर यूरोप और अमेरिका को। उत्तरी पेरू में केंट किस्म बड़े पैमाने पर उगाई जाती है और इसे अपने मीठे स्वाद और कम रेशों के लिए पसंद किया जाता है। देश के सख्त जैविक खेती के मानक इसे वैश्विक बाजारों में बढ़त दिलाते हैं। नीदरलैंड हालांकि नीदरलैंड बड़े पैमाने पर आम नहीं उगाता, लेकिन यह एक प्रमुख री-एक्सपोर्ट हब के रूप में काम करता है। यह लैटिन अमेरिका और अफ्रीका से आम आयात करता है और उन्हें पूरे यूरोप में फिर से निर्यात (री-एक्सपोर्ट) करता है। रॉटरडैम की एडवांस कोल्ड-चेन व्यवस्था नीदरलैंड को यूरोपीय संघ के लिए आम का एक वितरण केंद्र बनाती है। ब्राजील ब्राजील बड़ी मात्रा में आमों का उत्पादन और निर्यात करता है, खासकर यूरोप को। यहां से हर साल 1,50,000 टन से ज्यादा आम भेजे जाते हैं, जिनमें पाल्मर और टॉमी एटकिंस किस्में सबसे लोकप्रिय हैं। उत्तर-पूर्वी ब्राजील में साओ फ्रांसिस्को घाटी आम उत्पादन का एक प्रमुख क्षेत्र है।

भारत भारत, हालांकि आम का सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन ज्यादा घरेलू मांग के कारण दूसरों की तुलना में कम निर्यात करता है। फिर भी, यह हर साल 1,20,000 टन से ज्यादा आम मध्य पूर्व, यू.के. और अमेरिका जैसे बाजारों में भेजता है। अलफांसो, केसर और बंगनपल्ली जैसी किस्मों का निर्यात सीमित लेकिन प्रीमियम मात्रा में किया जाता है। इक्वाडोर इक्वाडोर आम का एक उभरता हुआ निर्यातक है, जो मुख्य रूप से अमेरिका और कनाडा को निर्यात करता है। गर्म जलवायु का फायदा उठाते हुए, यह टॉमी एटकिंस, केंट और हनी मैंगो जैसी किस्मों की खेती करता है। अपनी क्वालिटी के लिए मशहूर, इक्वाडोर के आम रेफ्रीजरेटेड कंटेनरों में भेजे जाते हैं और निर्यात की मात्रा लगातार बढ़ रही है। पाकिस्तान पाकिस्तान, जो एक प्रमुख आम उत्पादक है, ज्यादा घरेलू मांग के बावजूद बड़ी मात्रा में आम निर्यात करता है, मुख्य रूप से मध्य पूर्व और यूरोप को। इसके आम अपनी खुशबू और मिठास के लिए पसंद किए जाते हैं, जिनमें चौसा और सिंदरी जैसी किस्में लोकप्रिय हैं। निर्यात के बुनियादी ढांचे में सुधार करने और बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।