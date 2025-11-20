IBPS Clerk Prelims Result 2025
Focus
Quick Links

PM मोदी की ₹1 डायल वाली घड़ी किस कंपनी ने बनाई और कितनी है इसकी कीमत? पढ़ें यहाँ

By Bagesh Yadav
Nov 20, 2025, 17:27 IST

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की Roman Baagh घड़ी हाल के दिनों में सबसे चर्चित एक्सेसरीज़ में से एक बन गई है। पीएम मोदी की ₹1 कॉइन-डायल वाली घड़ी जयपुर वॉच कंपनी ने बनाई है। यह 43 mm स्टेनलेस स्टील की Roman Baagh मॉडेल है, जिसमें 1947 का असली एक-रुपया सिक्का शामिल है। इसकी कीमत लगभग ₹55,000–₹60,000 के बीच है।

Add as a preferred source on Google
Join us

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई घड़ी Roman Baagh हाल के दिनों में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले ऐक्सेसरीज़ में से एक बन गई है। जयपुर वॉच कंपनी द्वारा निर्मित यह घड़ी 55,000 से 60,000 रुपये की कीमत पर उपलब्ध है। इसकी खासियत इसके डायल में जड़ी 1947 की दुर्लभ एक रुपये की असली सिक्का है, जो भारत की आज़ादी और उसके बाद की प्रगति का प्रतीक माना जाता है। 43 mm का यह स्टेनलेस स्टील टाइमपीस जापानी मियोटा मूवमेंट से संचालित होता है। बताते चले कि यह घड़ी पूरी तरह “मेक इन इंडिया” की भावना और भारतीय विरासत से प्रेरित है।  

डिज़ाइन: सिक्के पर बना है चलता हुआ बाघ 

Roman Baagh में सबसे खास इसका डायल है जिसमें 1947 का एक रुपये का असली सिक्का लगाया गया है। यह साल भारत की आज़ादी का प्रतीक है, और इसलिए यह घड़ी एक ऐतिहासिक महत्व रखती है।

सिक्के पर बना चलते हुए बाघ का डिजाइन साहस, शक्ति और निरंतर प्रगति को दर्शाता है। यह डिज़ाइन केवल आकर्षण की दृष्टि से खास नहीं है बल्कि भारतीय संस्कृति और राष्ट्रभक्ति का भी मजबूत संदेश देता है।

कारीगरी और फीचर्स

जयपुर वॉच कंपनी द्वारा निर्मित Roman Baagh घड़ी में हाई क्वालिटी वाला 316L स्टेनलेस स्टील केस और 43 mm का डायल है। सामने और पीछे दोनों ओर सैफायर क्रिस्टल ग्लास लगाया गया है, जो स्क्रैच से सुरक्षा प्रदान करता है।

यह घड़ी जापानी Miyota ऑटोमैटिक मूवमेंट पर आधारित है, जो अपनी सटीकता और स्मूद परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। इसके साथ ही इसमें ट्रांसपेरेंट केस बैक दिया गया है, जिससे घड़ी के अंदर की खूबसूरत मैकेनिक्स को देखा जा सकता है।

5 ATM तक की वॉटर रेसिस्टेंस इसे रोज़मर्रा के उपयोग के लिए उपयुक्त बनाती है, जबकि इसका डिज़ाइन इसे लक्ज़री की कैटेगरी में बनाए रखता है। 

ब्रांड और लक्ज़री घड़ी निर्माण

जयपुर वॉच कंपनी भारतीय लक्ज़री घड़ी निर्माण में एक विशिष्ट स्थान रखती है। यह ब्रांड ऐसे टाइमपीस बनाता है जिनमें भारतीयता झलकती है, जैसे पुराने सिक्के, डाक टिकट, पारंपरिक कलाकृतियों और ऐतिहासिक तत्वों का उपयोग।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस घड़ी को सार्वजनिक मंचों पर पहनने से इसकी पहचान और प्रतिष्ठा कई गुना बढ़ गई है। ब्रांड के संस्थापक गौरव मेहता ने कहा कि मोदी जी का यह समर्थन ऐसे समय आया है जब देश में “स्वदेशी की भावना” तेजी से बढ़ रही है। यह समर्थन अप्रत्याशित था और ब्रांड के लिए अत्यंत प्रभावशाली साबित हुआ है।

मार्केट में कितनी है कीमत 

55,000 से 60,000 रुपये की कीमत में उपलब्ध Roman Baagh उन लोगों के लिए एक शानदार विकल्प है जो भारतीय लक्ज़री घड़ी को एंट्री-लेवल में खरीदना चाहते हैं। यह सिर्फ एक घड़ी नहीं, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक विरासत, नवाचार और मेक इन इंडिया विज़न का प्रतीक बन चुकी है। 

सार्वजनिक और मीडिया का ध्यान 

सितंबर से नवंबर 2025 के बीच पीएम मोदी को कई कार्यक्रमों में यह घड़ी पहने हुए देखा गया, जिसके बाद यह सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मीडिया ने इस घड़ी के ऐतिहासिक महत्व, देशभक्ति से जुड़ी प्रतीकात्मकता और प्रधानमंत्री के प्रभाव को व्यापक रूप से कवर किया। इसके चलते Roman Baagh 2025 की सबसे चर्चित लक्ज़री ऐक्सेसरीज़ में शामिल हो गई है।

किन UTs का नेतृत्व उपराज्यपाल की जगह प्रशासक करते है? यहाँ जाने सभी नाम

Bagesh Yadav
Bagesh Yadav

Senior Executive

Bagesh Yadav is an experienced content professional with over 5 years of expertise covering education, national and international affairs, and general news. He has contributed to leading platforms like Ajayvision Education and Only IAS. Bagesh specializes in crafting impactful content, including current news articles, trending stories, sports updates, world affairs, and engaging infographics. Committed to quality and audience engagement, he consistently delivers content that informs, inspires, and drives results. He's currently working as a Senior Content Writer for the Current Affairs sections of Jagranjosh.com. He can be reached at bagesh.yadav@jagrannewmedia.com Languages: Hindi, English Area of Expertise: National, International, and general news beats, Sports writing, Current affairs Honors & Awards: NA Certification: Certified in Web Content Writing, Advanced Google Analytics, IFCN Fact Check, and Professional Writing, with specialized training in Fact Checking and Social Media Management.
... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर भारत, विश्व समाचार, खेल के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान, सूची, जीके हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते है. आप यहां से कर्रेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें.

Trending

Popular Searches

Latest Education News