प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई घड़ी Roman Baagh हाल के दिनों में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले ऐक्सेसरीज़ में से एक बन गई है। जयपुर वॉच कंपनी द्वारा निर्मित यह घड़ी 55,000 से 60,000 रुपये की कीमत पर उपलब्ध है। इसकी खासियत इसके डायल में जड़ी 1947 की दुर्लभ एक रुपये की असली सिक्का है, जो भारत की आज़ादी और उसके बाद की प्रगति का प्रतीक माना जाता है। 43 mm का यह स्टेनलेस स्टील टाइमपीस जापानी मियोटा मूवमेंट से संचालित होता है। बताते चले कि यह घड़ी पूरी तरह “मेक इन इंडिया” की भावना और भारतीय विरासत से प्रेरित है। डिज़ाइन: सिक्के पर बना है चलता हुआ बाघ Roman Baagh में सबसे खास इसका डायल है जिसमें 1947 का एक रुपये का असली सिक्का लगाया गया है। यह साल भारत की आज़ादी का प्रतीक है, और इसलिए यह घड़ी एक ऐतिहासिक महत्व रखती है।

सिक्के पर बना चलते हुए बाघ का डिजाइन साहस, शक्ति और निरंतर प्रगति को दर्शाता है। यह डिज़ाइन केवल आकर्षण की दृष्टि से खास नहीं है बल्कि भारतीय संस्कृति और राष्ट्रभक्ति का भी मजबूत संदेश देता है।

कारीगरी और फीचर्स जयपुर वॉच कंपनी द्वारा निर्मित Roman Baagh घड़ी में हाई क्वालिटी वाला 316L स्टेनलेस स्टील केस और 43 mm का डायल है। सामने और पीछे दोनों ओर सैफायर क्रिस्टल ग्लास लगाया गया है, जो स्क्रैच से सुरक्षा प्रदान करता है। यह घड़ी जापानी Miyota ऑटोमैटिक मूवमेंट पर आधारित है, जो अपनी सटीकता और स्मूद परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। इसके साथ ही इसमें ट्रांसपेरेंट केस बैक दिया गया है, जिससे घड़ी के अंदर की खूबसूरत मैकेनिक्स को देखा जा सकता है। 5 ATM तक की वॉटर रेसिस्टेंस इसे रोज़मर्रा के उपयोग के लिए उपयुक्त बनाती है, जबकि इसका डिज़ाइन इसे लक्ज़री की कैटेगरी में बनाए रखता है। ब्रांड और लक्ज़री घड़ी निर्माण जयपुर वॉच कंपनी भारतीय लक्ज़री घड़ी निर्माण में एक विशिष्ट स्थान रखती है। यह ब्रांड ऐसे टाइमपीस बनाता है जिनमें भारतीयता झलकती है, जैसे पुराने सिक्के, डाक टिकट, पारंपरिक कलाकृतियों और ऐतिहासिक तत्वों का उपयोग।