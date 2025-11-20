प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कितनी है आपकी जानकारी, परखें

नरेंद्र मोदी भारत के सबसे प्रसिद्ध राजनीतिक नेताओं में से एक हैं। उन्होंने हाल के वर्षों में देश को एक नई दिशा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गुजरात में अपने शुरुआती दिनों से लेकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बनने तक, उनकी यात्रा ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। वह अपने मजबूत नेतृत्व, महत्त्वपूर्ण सुधारों, स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे लोकप्रिय अभियानों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों मंचों पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है। नरेंद्र मोदी जैसे नेताओं के बारे में जानना न केवल करेंट अफेयर्स को समझने के लिए जरूरी है, बल्कि यह परीक्षाओं, इंटरव्यू और सामान्य ज्ञान के लिए भी उपयोगी है। यहां 10 ध्यान से चुने गए बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) दिए गए हैं, जिनके उत्तर और संक्षिप्त व्याख्या भी दी गई है। इन सवालों में उनके शुरुआती जीवन, राजनीतिक सफर, प्रमुख फैसलों और प्रधानमंत्री के रूप में उनकी उपलब्धियों को शामिल किया गया है।

1. नरेंद्र मोदी का जन्म कब हुआ था? A) 1952 B) 1950 C) 1955 D) 1949 उत्तर: B) 1950 व्याख्या: नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ था। 2. नरेंद्र मोदी का जन्म किस राज्य में हुआ था? A) उत्तर प्रदेश B) गुजरात C) महाराष्ट्र D) राजस्थान उत्तर: B) गुजरात व्याख्या: मोदी का जन्म गुजरात के एक छोटे से शहर वडनगर में हुआ था। 3. प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? A) बिहार B) मध्य प्रदेश C) गुजरात D) महाराष्ट्र उत्तर: C) गुजरात व्याख्या: मोदी 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। 4. नरेंद्र मोदी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री किस वर्ष बने थे? A) 2012 B) 2013 C) 2014 D) 2015 उत्तर: C) 2014 व्याख्या: मोदी 26 मई 2014 को भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने। 5. नरेंद्र मोदी किस राजनीतिक दल से हैं? A) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस B) भारतीय जनता पार्टी (BJP) C) आम आदमी पार्टी D) जनता दल उत्तर: B) भारतीय जनता पार्टी (BJP)

व्याख्या: मोदी भारत की दक्षिणपंथी राजनीतिक पार्टी, भाजपा के एक वरिष्ठ नेता हैं। 6. नरेंद्र मोदी किस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? A) वाराणसी B) अहमदाबाद C) सूरत D) वडोदरा उत्तर: A) वाराणसी व्याख्या: मोदी ने 2014, 2019 और 2024 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी से चुनाव लड़ा और जीता। 7. नरेंद्र मोदी का पूरा नाम क्या है? A) नरेंद्र दामोदरदास मोदी B) नरेंद्र कुमार मोदी C) नरेंद्र प्रसाद मोदी D) नरेंद्र शंकर मोदी उत्तर: A) नरेंद्र दामोदरदास मोदी व्याख्या: उनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदरदास मोदी है, जिसमें उनके पिता का नाम दामोदरदास भी शामिल है। 8. मोदी द्वारा शुरू की गई कौन-सी सरकारी योजना स्वच्छता पर केंद्रित है? A) मेक इन इंडिया B) स्वच्छ भारत अभियान C) डिजिटल इंडिया D) उज्ज्वला योजना उत्तर: B) स्वच्छ भारत अभियान व्याख्या: 2014 में शुरू किए गए इस राष्ट्रव्यापी अभियान का उद्देश्य भारत को स्वच्छ और खुले में शौच से मुक्त बनाना था।