NMMS Admit Card 2025 Soon to be Out Today: हरियाणा बोर्ड के NMMS एग्जाम का एडमिट कार्ड हुआ जारी, bseh.org.in से करें डाउनलोड

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (HBSE) ने राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना (NMMS) एग्जाम 2025 के लिए एडमिट कार्ड आज, 20 नवंबर 2025 को जारी कर दिया है। NMMS एग्जाम नवंबर 2025 के लिए अप्लाई करने वाले सभी छात्रों के लिए बड़ी खबर है। सभी छात्र अपना एडमिट कार्ड HBSE की ऑफिशियल वेबसाइट bseh.org.in या SCERT की वेबसाइट scertharyana.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

NMMS योजना हरियाणा के आर्थिक रूप से कमजोर (Economically Weaker Section - EWS) वर्ग के कक्षा 8 के छात्रों के लिए आयोजित की जाती है। यह छात्रों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई जारी रखने में मदद के लिए स्कॉलरशिप प्रदान करती है।

NMMS एग्जाम की इंपोर्टेंट डेट्स

NMMS 2025 एग्जाम से संबंधित इंपोर्टेंट डेट्स की जानकारी लेने के लिए सभी छात्र नीचे दी गई टेबल पर नजर जरूर डालें।