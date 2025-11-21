IAF Agniveer Provisional Selection List 2025 OUT: Science और Non-Science के लिए रिजल्ट जारी, ये रहा PDF लिंक

IBPS Clerk Prelims Result 2025
By Vijay Pratap Singh
Nov 21, 2025, 09:21 IST

IAF Agniveer Vayu Result 2025: भारतीय वायु सेना ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट agnipathvayu.cdac.in पर अग्निवीर वायु भर्ती 01/2026 का परिणाम जारी कर दिया है। विज्ञान और गैर-विज्ञान दोनों ही वर्गों के उम्मीदवार अब अपनी अनंतिम चयन सूची (Provisional Selection List) ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। अग्निवीर वायु रिज़ल्ट देखने के लिए सीधा लिंक नीचे लेख में उपलब्ध है।

IAF Agniveer Provisional Selection List 2025 OUT

IAF Agniveer Result 2025: भारतीय वायु सेना (Indian Air Force) ने अग्निवीर वायु भर्ती 2025 के लिए Provisional Selection List (PSL) जारी कर दी है। विज्ञान (Science) और गैर-विज्ञान (Non-Science) दोनों Stream के उम्मीदवार अब अपना रिजल्ट ऑनलाइन देख सकते हैं।  रिजल्ट पीडीएफ इंडियन एयरफोर्स की आधिकारिक वेबसाइट agnipathvayu.cdac.in पर उपलब्ध है।

Airforce Agniveer Result 2025 Selection List PDF Download Link

Indian Air Force ने अग्निवीर रिजल्ट 2025 की Provisional Selection List का PDF लिंक एक्टिव कर दिया है। Science और Non-Science दोनों स्ट्रीम के उम्मीदवार अब अपनी लिस्ट ऑनलाइन agnipathvayu.cdac.in पर देख सकते हैं। उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल से या नीचे दिए गए लिंक से तुरंत अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।

IAF Agniveer Provisional Selection List 2025 PDF Link

यहां क्लिक करें

भारतीय वायु सेना की अग्निवीर वायु भर्ती में चयन लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा (PFT), दस्तावेज़ सत्यापन और मेडिकल टेस्ट के आधार पर होता है। इस भर्ती की आवेदन प्रक्रिया 7 जनवरी 2025 से शुरू होकर 2 फरवरी 2025 तक चली। लिखित परीक्षा 22 मार्च 2025 से आयोजित की गई।

IAF Agniveer Vayu Result 2025 सिलेक्शन लिस्ट कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए स्टेप्स की मदद से सिलेक्शन लिस्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।

  • सबसे पहले भारतीय वायु सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: agnipathvayu.cdac.in

  • होमपेज पर “CANDIDATE” सेक्शन पर क्लिक करें।

  • अब “PSL/ Enrolment List” सेक्शन में Agniveer Air Intake 01/2026 पर क्लिक करें।

  • वहां अपने ग्रुप के अनुसार चुनें: Science Group और Non-Science Group।

  • PDF लिंक पर क्लिक करें और सिलेक्शन लिस्ट डाउनलोड कर लें।

  • PDF खोलकर अपने नाम या रोल नंबर चेक करें।

