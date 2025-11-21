IBPS Clerk Prelims Cut Off 2025: चेक करें कैटेगरी वाइज अनुमानित कट ऑफ मार्क्स

इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) ने 20 नवंबर को IBPS क्लर्क Result घोषित कर दिया है। प्रीलिम्स परीक्षा 4 और 5 अक्टूबर को कंप्यूटर आधारित प्रारूप में आयोजित की गई थी। परीक्षा देने वाले अपना Result आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके देख सकते हैं। अब, अधिकारी स्कोरकार्ड के साथ IBPS क्लर्क कट-ऑफ अंक जारी करेंगे।

पिछले ट्रेंड्स के अनुसार, IBPS क्लर्क प्री कट ऑफ नवंबर 2025 के तीसरे हफ्ते में घोषित होने की उम्मीद है। तब तक, आप क्वालीफाई करने की अपनी संभावनाओं का अंदाजा लगाने के लिए राज्य-वार IBPS क्लर्क संभावित कट ऑफ देख सकते हैं। कट-ऑफ अंक वे न्यूनतम क्वालीफाइंग स्कोर होते हैं, जिन्हें उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए हासिल करना होता है।

IBPS क्लर्क प्रीलिम्स कट ऑफ 2025

इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन ने 20 नवंबर को मेरिट लिस्ट के साथ IBPS क्लर्क प्रीलिम्स Result 2025 जारी कर दिया है। इसके बाद, अधिकारी स्कोरकार्ड के साथ कैटेगरी-वार कट ऑफ अंक जारी करेंगे। IBPS क्लर्क कट ऑफ अंक सभी राज्यों और कैटेगरी के लिए अलग-अलग आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जारी किए जाते हैं। जिन उम्मीदवारों ने प्रीलिम्स परीक्षा दी थी, वे यहां राज्य-वार IBPS क्लर्क प्री कट ऑफ 2025 देख सकते हैं।