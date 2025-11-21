IBPS Clerk Prelims Cut Off 2025: चेक करें कैटेगरी वाइज अनुमानित कट ऑफ मार्क्स

इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) ने 20 नवंबर को IBPS क्लर्क Result घोषित कर दिया है। प्रीलिम्स परीक्षा 4 और 5 अक्टूबर को कंप्यूटर आधारित प्रारूप में आयोजित की गई थी। परीक्षा देने वाले अपना Result आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके देख सकते हैं। अब, अधिकारी स्कोरकार्ड के साथ IBPS क्लर्क कट-ऑफ अंक जारी करेंगे।
पिछले ट्रेंड्स के अनुसार, IBPS क्लर्क प्री कट ऑफ नवंबर 2025 के तीसरे हफ्ते में घोषित होने की उम्मीद है। तब तक, आप क्वालीफाई करने की अपनी संभावनाओं का अंदाजा लगाने के लिए राज्य-वार IBPS क्लर्क संभावित कट ऑफ देख सकते हैं। कट-ऑफ अंक वे न्यूनतम क्वालीफाइंग स्कोर होते हैं, जिन्हें उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए हासिल करना होता है।
IBPS क्लर्क प्रीलिम्स कट ऑफ 2025
इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन ने 20 नवंबर को मेरिट लिस्ट के साथ IBPS क्लर्क प्रीलिम्स Result 2025 जारी कर दिया है। इसके बाद, अधिकारी स्कोरकार्ड के साथ कैटेगरी-वार कट ऑफ अंक जारी करेंगे। IBPS क्लर्क कट ऑफ अंक सभी राज्यों और कैटेगरी के लिए अलग-अलग आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जारी किए जाते हैं। जिन उम्मीदवारों ने प्रीलिम्स परीक्षा दी थी, वे यहां राज्य-वार IBPS क्लर्क प्री कट ऑफ 2025 देख सकते हैं।
|
परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था
|
इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन
|
पद का नाम
|
क्लर्क (CRP-Clerks-XV)
|
IBPS क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा की तारीख
|
4, 5 और 11 अक्टूबर, 2025
|
IBPS क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा के Result की तारीख
|
20 नवंबर, 2025
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
ibps.in
IBPS क्लर्क प्री कट ऑफ 2025 (संभावित)
IBPS क्लर्क कट ऑफ कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे आवेदकों की संख्या, कुल रिक्तियां, पिछले साल के कट ऑफ ट्रेंड्स और परीक्षा का कठिनाई स्तर। इन बातों को ध्यान में रखते हुए, विशेषज्ञों ने बताया है कि कट ऑफ 89 से 44 के बीच रहने की उम्मीद है। यह सभी राज्यों और कैटेगरी के लिए अलग-अलग होगा।
IBPS क्लर्क संभावित कट ऑफ 2025 (राज्य-वार)
विशेषज्ञों के विश्लेषण के अनुसार, IBPS क्लर्क प्रीलिम्स कट ऑफ 2025 सामान्य कैटेगरी के लिए सबसे ज्यादा रहने की उम्मीद है, खासकर ओडिशा, चंडीगढ़ और दिल्ली जैसे राज्यों में। उम्मीदवारों नीचे दी गई तालिका में सामान्य कैटेगरी के लिए राज्य-वार IBPS क्लर्क प्रीलिम्स संभावित कट ऑफ देख सकते हैं।
|
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
|
संभावित कट ऑफ स्कोर (सामान्य)
|
छत्तीसगढ़
|
75 – 80
|
चंडीगढ़
|
80 – 85
|
दिल्ली
|
78 – 83
|
गुजरात
|
75 – 80
|
हरियाणा
|
81 – 86
|
आंध्र प्रदेश
|
74 – 79
|
अरुणाचल प्रदेश
|
67 – 72
|
असम
|
82 – 87
|
बिहार
|
78 – 83
|
जम्मू और कश्मीर
|
82 – 87
|
झारखंड
|
81 – 86
|
केरल
|
77 – 82
|
मध्य प्रदेश
|
71 – 76
|
महाराष्ट्र
|
70 – 75
|
ओडिशा
|
84 – 89
|
उत्तर प्रदेश
|
76 – 81
|
त्रिपुरा
|
78 – 83
|
सिक्किम
|
39 – 44
|
पंजाब
|
79 – 84
|
राजस्थान
|
81 – 86
|
कर्नाटक
|
62 – 67
|
तेलंगाना
|
65 – 70
|
उत्तराखंड
|
72 – 77
|
पश्चिम बंगाल
|
84 – 89
ibps.in पर IBPS क्लर्क कट ऑफ 2025 कैसे देखें?
चरण 1: आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं, या ऊपर दिए गए IBPS क्लर्क कट ऑफ डाउनलोड लिंक का उपयोग करें।
चरण 2: करियर टैब पर जाएं और 'IBPS Clerk Pre Result and Cut Off' लिंक पर क्लिक करें।
चरण 3: एक PDF खुलेगी, जिसमें सभी कैटेगरी के लिए राज्य-वार कट ऑफ अंक दिए होंगे।
चरण 4: इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसका एक प्रिंटआउट ले लें।
IBPS क्लर्क प्री कट ऑफ को प्रभावित करने वाले कारक
क्लर्क प्री कट-ऑफ तय करते समय कई कारकों को ध्यान में रखा गया, जिनमें शामिल हैं:
-
उपलब्ध रिक्तियों की कुल संख्या
-
परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों की संख्या
-
परीक्षा का कठिनाई स्तर
-
IBPS क्लर्क के पिछले साल के कट ऑफ ट्रेंड्स
Comments
All Comments (0)
Join the conversation