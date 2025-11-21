Railway RRB NTPC UG Result 2025 OUT: डाउनलोड करें सभी रीजन का Undergraduate रिजल्ट, कट-ऑफ और मेरिट लिस्ट PDF

RRB NTPC Undergraduate Result 2025, Sarkari Result OUT: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने NTPC (Non-Technical Popular Categories) अंडर ग्रेजुएट (UG) परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है। उम्मीदवार अब अपने क्षेत्र के लिए ऑफिशियल PDF रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इस रिजल्ट में चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर और अन्य महत्वपूर्ण विवरण शामिल हैं। जो उम्मीदवार CBT, टाइपिंग टेस्ट और इंटरव्यू में सफल हुए हैं, वे आगे की प्रक्रिया जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम के लिए पात्र होंगे। RRB NTPC UG रिजल्ट, कट-ऑफ और मेरिट लिस्ट PDF अब RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। उम्मीदवार अपने क्षेत्र का आरआरबी एनटीपीसी यूजी सीबीटी 1 रिजल्ट 2025 PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर, कट-ऑफ मार्क्स और आगे की चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी शामिल है। All Regions RRB NTPC UG Result 2025 PDF Download Link

Railway आरआरबी एनटीपीसी यूजी रिजल्ट 2025 कैसे चेक करें? RRB NTPC CBT 1 रिजल्ट 2025 चेक करने की आसान प्रक्रिया यहां देख सकते हैं: स्टेप 1: सबसे पहले उस RRB रीजन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, या (ऊपर तालिका में सभी रीजन के लिंक दिए गए हैं)। स्टेप 2: होमपेज पर “RRB NTPC Undergraduate Result 2025” लिंक पर क्लिक करें। स्टेप 3: अब अपना संबंधित RRB रीजन चुनें। स्टेप 4: उसके बाद RRB NTPC CBT 1 UG Result 2025 का PDF आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगा। स्टेप 5: क्वालिफाइड उम्मीदवारों की सूची देखने के लिए “Ctrl + F” दबाएँ और अपना रोल नंबर दर्ज करें। स्टेप 6: यदि आपका रोल नंबर सूची में है, तो आप अगले चरण यानी CBT 2 परीक्षा के लिए चयनित हो चुके हैं। स्टेप 7: भविष्य में उपयोग के लिए रिजल्ट PDF डाउनलोड कर सुरक्षित रखें। Also Read in English: RRB NTPC UG Result 2025