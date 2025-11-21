RRB NTPC Result 2025 OUT
Focus
Quick Links
Breaking News

Railway RRB NTPC UG Result 2025 OUT: डाउनलोड करें सभी रीजन का Undergraduate रिजल्ट, कट-ऑफ और मेरिट लिस्ट PDF

By Vijay Pratap Singh
Nov 21, 2025, 16:05 IST

RRB NTPC UG Result 2025 OUT: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने NTPC अंडर ग्रेजुएट परीक्षा 2025 का रिजल्ट आज 21 नवंबर को जारी कर दिया है। सभी रीजन के उम्मीदवार अब अपने रोल नंबर सहित PDF रिजल्ट RRB की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट में चयनित उम्मीदवारों के आगे की प्रक्रिया जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल और इंटरव्यू की जानकारी शामिल है। उम्मीदवारों के लिए हमने इस लेख में सभी रीजन के आरआरबी एनटीपीसी यूजी सीबीटी 1 रिजल्ट 2025 पीडीएफ साझा किए है।

Add as a preferred source on Google
Join us
रेलवे आरआरबी एनटीपीसी यूजी रिजल्ट 2025 जारी हुआ।
रेलवे आरआरबी एनटीपीसी यूजी रिजल्ट 2025 जारी हुआ।

RRB NTPC Undergraduate Result 2025, Sarkari Result OUT: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने NTPC (Non-Technical Popular Categories) अंडर ग्रेजुएट (UG) परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है। उम्मीदवार अब अपने क्षेत्र के लिए ऑफिशियल PDF रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इस रिजल्ट में चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर और अन्य महत्वपूर्ण विवरण शामिल हैं। जो उम्मीदवार CBT, टाइपिंग टेस्ट और इंटरव्यू में सफल हुए हैं, वे आगे की प्रक्रिया जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम के लिए पात्र होंगे। RRB NTPC UG रिजल्ट, कट-ऑफ और मेरिट लिस्ट PDF अब RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। उम्मीदवार अपने क्षेत्र का आरआरबी एनटीपीसी यूजी सीबीटी 1 रिजल्ट 2025 PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर, कट-ऑफ मार्क्स और आगे की चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी शामिल है।

All Regions RRB NTPC UG Result 2025 PDF Download Link

आरआरबी एनटीपीसी यूजी रिजल्ट 2025 और कट-ऑफ सहित मेरिट लिस्ट सभी रीजन के लिए जारी कर दी गई है। उम्मीदवार अब अपने क्षेत्र का आरआरबी एनटीपीसी यूजी रिजल्ट 2025 पीडीएफ और कट-ऑफ RRB की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट में चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर और आगे की प्रक्रिया की पूरी जानकारी शामिल है। उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका से रीजन वाइज रिजल्ट और कट-ऑफ तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं।

RRB क्षेत्र

रिजल्ट लिंक

RRB अहमदाबाद

रिजल्ट PDF

RRB अजमेर

रिजल्ट PDF

RRB इलाहाबाद

रिजल्ट PDF

RRB बंगलौर

रिजल्ट PDF

RRB भोपाल

रिजल्ट PDF

RRB भुवनेश्वर

रिजल्ट PDF

RRB बिलासपुर

रिजल्ट PDF

RRB चंडीगढ़

रिजल्ट PDF

RRB चेन्नई

रिजल्ट PDF

RRB गोरखपुर

रिजल्ट PDF

RRB गुवाहाटी

रिजल्ट PDF

RRB जम्मू

रिजल्ट PDF

RRB कोलकाता

रिजल्ट PDF

RRB मालदा

रिजल्ट PDF

RRB मुंबई

रिजल्ट PDF

RRB मुजफ्फरपुर

रिजल्ट PDF

RRB पटना

रिजल्ट PDF

RRB रांची

रिजल्ट PDF

RRB हैदराबाद

रिजल्ट PDF

RRB सिलिगुड़ी

रिजल्ट PDF

RRB तिरुवनंतपुरम

रिजल्ट PDF

Railway आरआरबी एनटीपीसी यूजी रिजल्ट 2025 कैसे चेक करें?

RRB NTPC CBT 1 रिजल्ट 2025 चेक करने की आसान प्रक्रिया यहां देख सकते हैं:

स्टेप 1: सबसे पहले उस RRB रीजन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, या (ऊपर तालिका में सभी रीजन के लिंक दिए गए हैं)।

स्टेप 2: होमपेज पर “RRB NTPC Undergraduate Result 2025” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब अपना संबंधित RRB रीजन चुनें।

स्टेप 4: उसके बाद RRB NTPC CBT 1 UG Result 2025 का PDF आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगा।

स्टेप 5: क्वालिफाइड उम्मीदवारों की सूची देखने के लिए “Ctrl + F” दबाएँ और अपना रोल नंबर दर्ज करें।

स्टेप 6: यदि आपका रोल नंबर सूची में है, तो आप अगले चरण यानी CBT 2 परीक्षा के लिए चयनित हो चुके हैं।

स्टेप 7: भविष्य में उपयोग के लिए रिजल्ट PDF डाउनलोड कर सुरक्षित रखें।

Also Read in English: RRB NTPC UG Result 2025 

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Latest Stories

Popular Searches

Latest Education News