CCRAS Exam Centre List 2025: यहां स्टेट वाइस एग्जाम सिटी की लिस्ट देखें

CCRAS Exam Centre List 2025: सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज (CCRAS) ने 20 नवंबर को CCRAS एडमिट कार्ड 2025 जारी किया। Candidates आधिकारिक वेबसाइट ccras.nic.in से एडमिट कार्ड डाउनलोड करके अपने आवंटित परीक्षा केंद्र की जांच कर सकते हैं। CCRAS परीक्षा केंद्र 2025, Candidates को उनके आवेदन पत्र में भरी गई प्राथमिकताओं के आधार पर आवंटित किए गए हैं। परीक्षा केंद्र का सही पता एडमिट कार्ड पर दिया गया है। उम्मीदवारों को अपना CCRAS एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर लेना चाहिए। इससे वे अपना परीक्षा केंद्र देख सकेंगे और उसी के हिसाब से यात्रा की तैयारी कर सकेंगे।

CCRAS Exam Centre List 2025: परीक्षा केंद्र

CCRAS परीक्षा 2025 का आयोजन 23 नवंबर को भारत के 40 शहरों में किया जाएगा, ताकि यह ज्यादा से ज्यादा Candidates के लिए सुलभ हो। यह राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा ग्रुप A, B, और C के कई पदों की 345 रिक्तियों को भरने के लिए आयोजित की जा रही है। इन पदों में स्टाफ नर्स, असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, रिसर्च ऑफिसर और फार्मासिस्ट शामिल हैं। अपने आवंटित CCRAS परीक्षा शहर को देखने के बाद, Candidates अपनी यात्रा की योजना बना सकते हैं और पहले से जरूरी इंतजाम कर सकते हैं।