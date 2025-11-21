CCRAS Exam Centre List 2025: यहां स्टेट वाइस एग्जाम सिटी की लिस्ट देखें

CCRAS Exam Centre List 2025: सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज (CCRAS) ने 20 नवंबर को CCRAS एडमिट कार्ड 2025 जारी किया। Candidates आधिकारिक वेबसाइट ccras.nic.in से एडमिट कार्ड डाउनलोड करके अपने आवंटित परीक्षा केंद्र की जांच कर सकते हैं। CCRAS परीक्षा केंद्र 2025, Candidates को उनके आवेदन पत्र में भरी गई प्राथमिकताओं के आधार पर आवंटित किए गए हैं। परीक्षा केंद्र का सही पता एडमिट कार्ड पर दिया गया है। उम्मीदवारों को अपना CCRAS एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर लेना चाहिए। इससे वे अपना परीक्षा केंद्र देख सकेंगे और उसी के हिसाब से यात्रा की तैयारी कर सकेंगे।
CCRAS Exam Centre List 2025: परीक्षा केंद्र
CCRAS परीक्षा 2025 का आयोजन 23 नवंबर को भारत के 40 शहरों में किया जाएगा, ताकि यह ज्यादा से ज्यादा Candidates के लिए सुलभ हो। यह राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा ग्रुप A, B, और C के कई पदों की 345 रिक्तियों को भरने के लिए आयोजित की जा रही है। इन पदों में स्टाफ नर्स, असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, रिसर्च ऑफिसर और फार्मासिस्ट शामिल हैं। अपने आवंटित CCRAS परीक्षा शहर को देखने के बाद, Candidates अपनी यात्रा की योजना बना सकते हैं और पहले से जरूरी इंतजाम कर सकते हैं।
CCRAS Exam Centre List 2025: एग्जाम सिटी लिस्ट
नोटिस के अनुसार, CCRAS 2025 परीक्षा देश भर के 40 शहरों में आयोजित की जाएगी। CCRAS परीक्षा शहरों की पूरी लिस्ट नीचे दी गई टेबल में देखें:
|
सीसीआरएएस परीक्षा शहर 2025
|
परीक्षा शहर
|
अहमदाबाद
|
बेंगलुरु
|
भोपाल
|
भुवनेश्वर
|
चंडीगढ़/मोहाली
|
चेन्नई
|
कटक
|
देहरादून
|
दीमापुर
|
दुर्गापुर
|
गुवाहाटी
|
हैदराबाद
|
जयपुर
|
जोरहाट
|
जयपुर
|
जम्मू
|
जोरहाट
|
कोलकाता
|
लखनऊ
|
मुंबई
|
नागपुर
|
नासिक
|
नई दिल्ली और ग्रेटर नोएडा
|
पणजी
|
पटना
|
पांडिचेरी (पुडुचेरी)
|
पुणे
|
रायपुर
|
पुणे
|
रायपुर
|
रांची
|
शिलांग
|
शिमला
|
श्रीनगर
|
सूरत
|
तिरुवनंतपुरम/कोच्चि
|
वडोदरा
|
वाराणसी
|
विजयवाड़ा
|
वारंगल
CCRAS Exam Centre List 2025: एडमिट कार्ड
CCRAS ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक शुरू कर दिया है। जिन Candidates ने परीक्षा के लिए सफलतापूर्वक Registration कराया है, वे अब अपने आवेदन नंबर और जन्मतिथि का उपयोग करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
एडमिट कार्ड में कई जरूरी जानकारियां होती हैं, जैसे Candidate का नाम, रोल नंबर, परीक्षा की तारीख, समय, केंद्र का पता और परीक्षा के दिन के निर्देश। यह परीक्षा हॉल में प्रवेश के लिए एक अनिवार्य दस्तावेज है।
CCRAS एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें
- CCRAS की आधिकारिक वेबसाइट ccras.nic.in पर जाएं।
- “CCRAS Admit Card 2025 Download Link” खोजें और मिलने पर उस पर क्लिक करें।
- जरूरी जगहों पर अपना Registration नंबर और जन्मतिथि डालें।
- ‘Submit’ बटन पर क्लिक करें।
- आपका CCRAS एडमिट कार्ड 2025 स्क्रीन पर दिखाई देगा।
- भविष्य के लिए एडमिट कार्ड को डाउनलोड करें और उसका एक प्रिंटआउट ले लें।
