RRB NTPC Result 2025
Focus
Quick Links

IB Recruitment 2025 Notification Pdf: मल्टी टास्किंग स्टाफ के 362 पदों पर, जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन

By Priyanka Pal
Nov 19, 2025, 14:38 IST

IB MTS Recruitment 2025 Notification: इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से एमटीएस के विभिन्न पदों के लिए नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जा सकता है। संबंधित भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन  टियर-I और टियर-II परीक्षाओं के बाद किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए आगे लेख देखें।

Add as a preferred source on Google
Join us
IB Recruitment 2025 Notification
IB Recruitment 2025 Notification

IB MTS Recruitment 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) की ओर से मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) के पदों पर भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 362 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा टियर-I और टियर-II के आधार पर किया जाएगा। जिसे क्लियर करने के बाद उम्मीदवार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे। 

उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से अभी डिटेल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उम्मीदवार आवेदन प्रक्रिया सहित अन्य डिटेल पढ़कर अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आगे लेख देखें।

IB MTS Recruitment 2025: अधिसूचना 

इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) की ओर से मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) ऑफिशियल नोटिफिकेशन 2025 जारी होने के बाद उम्मीदवारों को पीडीएफ लिंक यहां उपलब्ध करा दिया जाएगा। जिसके बाद उम्मीदवार एक क्लिक कर उम्मीदवार पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे:

आईबी एमटीएस भर्ती 2025

नोटिफिकेशन

IB MTS Recruitment 2025: महत्वपूर्ण विवरण 

इस भर्ती के लिए आयु सीमा 18 से 25 वर्ष तय की गई है। उम्मीदवारों की आयु की गणना 14.12.2025 की जाएगी और आयु सीमा में छूट नियमानुसार दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे टेबल देखें:

भर्ती प्राधिकरण 

इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) 

पद का नाम 

मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) 

पदों की संख्या 

362 

नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि  

अभी जारी नहीं 

आवेदन शुरू होने की तिथि 

22 नवंबर, 2025

आवेदन की अंतिम तिथि 

14 दिसंबर, 2025

शैक्षणिक योग्यता 

10वीं पास 

ऑफिशियल वेबसाइट

mha.gov.in

IB MTS Recruitment 2025 Selection Process: चयन प्रक्रिया 

संबंधित भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन निम्नलिखित चरणों के आधार पर किया जाएगा:

  • लिखित परीक्षा (टियर-I + टियर-II)

  • डॉक्यूमेंट वेरिफकेशन 

  • मेडिकल टेस्ट 

IB MTS Recruitment 2025 Apply Online: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

आईबी एमटीएस भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप फॉलो कर सकते हैं:

स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट mha.gov.in पर जाएं। 

स्टेप 2 ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ डाउनलोड करें। 

स्टेप 3 होम पेज पर Apply Online पर जाएं। 

स्टेप 4 अब Online Application Form पर जाएं। 

स्टेप 5 डॉक्यूमेंट अपलोड करें। 

स्टेप 6 आवेदन शुल्क का भुगतान कर प्रिंट आउट लेना ना भूलें।

Check:

BRO Recruitment 2025


Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News