IB Recruitment 2025 Notification Pdf: मल्टी टास्किंग स्टाफ के 362 पदों पर, जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन

IB MTS Recruitment 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) की ओर से मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) के पदों पर भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 362 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा टियर-I और टियर-II के आधार पर किया जाएगा। जिसे क्लियर करने के बाद उम्मीदवार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे।

उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से अभी डिटेल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उम्मीदवार आवेदन प्रक्रिया सहित अन्य डिटेल पढ़कर अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आगे लेख देखें।

IB MTS Recruitment 2025: अधिसूचना

इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) की ओर से मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) ऑफिशियल नोटिफिकेशन 2025 जारी होने के बाद उम्मीदवारों को पीडीएफ लिंक यहां उपलब्ध करा दिया जाएगा। जिसके बाद उम्मीदवार एक क्लिक कर उम्मीदवार पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे: