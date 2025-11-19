IB Recruitment 2025 Notification Pdf: मल्टी टास्किंग स्टाफ के 362 पदों पर, जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन

IB MTS Recruitment 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) की ओर से मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) के पदों पर भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 362 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा टियर-I और टियर-II के आधार पर किया जाएगा। जिसे क्लियर करने के बाद उम्मीदवार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे।
उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से अभी डिटेल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उम्मीदवार आवेदन प्रक्रिया सहित अन्य डिटेल पढ़कर अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आगे लेख देखें।
IB MTS Recruitment 2025: अधिसूचना
इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) की ओर से मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) ऑफिशियल नोटिफिकेशन 2025 जारी होने के बाद उम्मीदवारों को पीडीएफ लिंक यहां उपलब्ध करा दिया जाएगा। जिसके बाद उम्मीदवार एक क्लिक कर उम्मीदवार पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे:
आईबी एमटीएस भर्ती 2025
नोटिफिकेशन
IB MTS Recruitment 2025: महत्वपूर्ण विवरण
इस भर्ती के लिए आयु सीमा 18 से 25 वर्ष तय की गई है। उम्मीदवारों की आयु की गणना 14.12.2025 की जाएगी और आयु सीमा में छूट नियमानुसार दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे टेबल देखें:
भर्ती प्राधिकरण
इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB)
पद का नाम
मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS)
पदों की संख्या
362
नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि
अभी जारी नहीं
आवेदन शुरू होने की तिथि
22 नवंबर, 2025
आवेदन की अंतिम तिथि
14 दिसंबर, 2025
शैक्षणिक योग्यता
10वीं पास
ऑफिशियल वेबसाइट
mha.gov.in
IB MTS Recruitment 2025 Selection Process: चयन प्रक्रिया
संबंधित भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन निम्नलिखित चरणों के आधार पर किया जाएगा:
लिखित परीक्षा (टियर-I + टियर-II)
डॉक्यूमेंट वेरिफकेशन
मेडिकल टेस्ट
IB MTS Recruitment 2025 Apply Online: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
आईबी एमटीएस भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप फॉलो कर सकते हैं:
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट mha.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2 ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ डाउनलोड करें।
स्टेप 3 होम पेज पर Apply Online पर जाएं।
स्टेप 4 अब Online Application Form पर जाएं।
स्टेप 5 डॉक्यूमेंट अपलोड करें।
स्टेप 6 आवेदन शुल्क का भुगतान कर प्रिंट आउट लेना ना भूलें।
