RRB NTPC Result 2025
RRB NTPC Result 2025: कल जारी हो सकता है रेलवे एनटीपीसी अंडरग्रेजुएट परीक्षा का परिणाम, जानें कैसे और कहाँ करें चेक?

By Sonal Mishra
Nov 19, 2025, 15:05 IST

RRB NTPC Result 2025: आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का रिजल्ट कल यानी 20 नवम्बर को जारी किया जाएगा. उम्मीदवार रेलवे की अलग अलग जोन की वेबसाइट पर जा कर अपना परिणाम चेक कर सकेंगे. हालांकि अभी तक रेलवे की तरफ से रिजल्ट जारी करने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. लेकिन मीडिया रिपोर्टों के अनुसार परिणाम कल सभी क्षेत्रीय वेबसाइटों पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा।      

RRB NTPC Result 2025:  रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल परीक्षा का परीक्षा कल यानी 20 नवम्बर को जारी हो सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रेलवे कल एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल परीक्षा के परिणाम जारी करेगा. परिणाम रेलवे की सभी जोनल वेबसाइट पर जारी होगा. उम्मीदवार आरआरबी कोलकाता, आरआरबी गोवाहाटी, आरआरबी चण्डीगढ़ और अन्य से पीडीएफ प्रारूप में डाउनलोड किया जा सकेगा. जो उम्मीदवार गैर-तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों (एनटीपीसी) स्नातक (यूजी) स्तर परीक्षा (सीईएन 06/2024) के लिए लिखित परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं।

RRB NTPC परिणाम डाउनलोड लिंक 

आरआरबी एनटीपीसी यूजी रिजल्ट 2025 का पीडीएफ डाउनलोड लिंक सभी क्षेत्रीय आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइटों पर साझा किया जाएगा। स्नातक स्तर के पदों के लिए आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवार अपना एनटीपीसी रिजल्ट पीडीएफ प्रारूप में डाउनलोड कर सकेंगे। आप लिंक पर अपने आरआरबी लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके रिजल्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।       

RRB NTPC Result 2025  परिणाम घोषित होने के बाद अगले चरण

परिणाम घोषित होने के बाद, चयनित उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया के अगले चरणों में आगे बढ़ेंगे। हालाँकि अभी तक सटीक समय-सीमा जारी नहीं की गई है, फिर भी आवेदकों को आगे के निर्देशों के लिए अपने-अपने आरआरबी पोर्टल पर अपडेट देखते रहना चाहिए।


          


Sonal Mishra
Sonal Mishra

Senior Content Writer

Sonal Mishra is an education industry professional with 6+ years of experience. She has previously worked with Dhyeya IAS and BYJU'S as a state PCS and UPSC content creator. She participated UPPCS mains exam in 2018.and is a postgraduate in geography from CSJMU Kanpur. She can be reached at sonal.mishra@jagrannewmedia.com

... Read More

