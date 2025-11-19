RRB NTPC Result 2025: कल जारी हो सकता है रेलवे एनटीपीसी अंडरग्रेजुएट परीक्षा का परिणाम, जानें कैसे और कहाँ करें चेक?

RRB NTPC Result 2025: रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल परीक्षा का परीक्षा कल यानी 20 नवम्बर को जारी हो सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रेलवे कल एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल परीक्षा के परिणाम जारी करेगा. परिणाम रेलवे की सभी जोनल वेबसाइट पर जारी होगा. उम्मीदवार आरआरबी कोलकाता, आरआरबी गोवाहाटी, आरआरबी चण्डीगढ़ और अन्य से पीडीएफ प्रारूप में डाउनलोड किया जा सकेगा. जो उम्मीदवार गैर-तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों (एनटीपीसी) स्नातक (यूजी) स्तर परीक्षा (सीईएन 06/2024) के लिए लिखित परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं।
RRB NTPC परिणाम डाउनलोड लिंक
आरआरबी एनटीपीसी यूजी रिजल्ट 2025 का पीडीएफ डाउनलोड लिंक सभी क्षेत्रीय आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइटों पर साझा किया जाएगा। स्नातक स्तर के पदों के लिए आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवार अपना एनटीपीसी रिजल्ट पीडीएफ प्रारूप में डाउनलोड कर सकेंगे। आप लिंक पर अपने आरआरबी लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके रिजल्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
आरआरबी एनटीपीसी यूजी रिजल्ट 2025 चेन्नई जोन
आरआरबी एनटीपीसी यूजी रिजल्ट 2025 अजमेर जोन
आरआरबी एनटीपीसी यूजी रिजल्ट 2025 बिलासपुर जोन
आरआरबी एनटीपीसी यूजी रिजल्ट 2025 भोपाल जोन
आरआरबी एनटीपीसी यूजी रिजल्ट 2025 जम्मू श्रीनगर
आरआरबी एनटीपीसी यूजी रिजल्ट 2025 मुंबई
आरआरबी एनटीपीसी यूजी रिजल्ट 2025 सिलिगुरी
आरआरबी एनटीपीसी यूजी रिजल्ट 2025 कोलकाता
आरआरबी एनटीपीसी यूजी रिजल्ट 2025 बेंगलुरु
आरआरबी एनटीपीसी यूजी रिजल्ट 2025 चंड़ीगढ़
RRB NTPC Result 2025 परिणाम घोषित होने के बाद अगले चरण
परिणाम घोषित होने के बाद, चयनित उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया के अगले चरणों में आगे बढ़ेंगे। हालाँकि अभी तक सटीक समय-सीमा जारी नहीं की गई है, फिर भी आवेदकों को आगे के निर्देशों के लिए अपने-अपने आरआरबी पोर्टल पर अपडेट देखते रहना चाहिए।
