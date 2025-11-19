NEET PG काउंसलिंग 2025 राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट कल, अलॉटमेंट लेटर mcc.nic.in पर करें डाउनलोड

NEET PG Counselling 2025 Round 1 Allotment: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी कल यानी 20 नवंबर, 2025 को NEET PG काउंसलिंग 2025 के पहले राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी करेगी। कैंडिडेट, कैंडिडेट लॉगिन पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से सीट अलॉटमेंट PDF देख सकते हैं और अपना व्यक्तिगत अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं।

जारी किए गए आधिकारिक शेड्यूल के अनुसार, जिन छात्रों को NEET PG काउंसलिंग 2025 के पहले राउंड में सीटें मिली हैं, उन्हें 21 से 27 नवंबर, 2025 तक सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ अलॉट हुए कॉलेजों में रिपोर्ट करना होगा। यह अलॉटमेंट भरी गई चॉइस और मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध सीटों के आधार पर किया जाएगा।

NEET PG काउंसलिंग 2025 के पहले राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर घोषित किया जाएगा। कैंडिडेट इस पेज पर उपलब्ध होने वाले डायरेक्ट लिंक से भी अलॉटमेंट PDF डाउनलोड कर सकते हैं।