NEET PG काउंसलिंग 2025 राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट कल, अलॉटमेंट लेटर mcc.nic.in पर करें डाउनलोड

Akshara Verma
By Akshara Verma
Nov 19, 2025, 16:41 IST

MCC, NEET PG काउंसलिंग 2025 के पहले राउंड के सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट 20 नवंबर, 2025 को घोषित करेगा। जिन कैंडिडेट ने अलॉटमेंट राउंड के लिए आवेदन किया है, वे mcc.nic.in पर दिए गए लिंक से PDF देख सकते हैं।

NEET PG Counselling 2025 Round 1 Seat Allotment Result
NEET PG Counselling 2025 Round 1 Allotment: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी कल यानी 20 नवंबर, 2025 को NEET PG काउंसलिंग 2025 के पहले राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी करेगी। कैंडिडेट, कैंडिडेट लॉगिन पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से सीट अलॉटमेंट PDF देख सकते हैं और अपना व्यक्तिगत अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं।

जारी किए गए आधिकारिक शेड्यूल के अनुसार, जिन छात्रों को NEET PG काउंसलिंग 2025 के पहले राउंड में सीटें मिली हैं, उन्हें 21 से 27 नवंबर, 2025 तक सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ अलॉट हुए कॉलेजों में रिपोर्ट करना होगा। यह अलॉटमेंट भरी गई चॉइस और मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध सीटों के आधार पर किया जाएगा।

NEET PG काउंसलिंग 2025 के पहले राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर घोषित किया जाएगा। कैंडिडेट इस पेज पर उपलब्ध होने वाले डायरेक्ट लिंक से भी अलॉटमेंट PDF डाउनलोड कर सकते हैं।

NEET PG Counselling 2025 Round 1 Allotment - Click Here (Available on Nov 20)

NEET PG Counselling 2025 Round 1 Seat Allotment: डाउनलोड करने के स्टेप्स

NEET PG काउंसलिंग 2025 के पहले राउंड का सीट अलॉटमेंट PDF आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। छात्र अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन कर सकते हैं:

स्टेप 1: MCC की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाएं

स्टेप 2: नीट पीजी काउंसलिंग पर क्लिक करें।

स्टेप 3: राउंड 1 अलॉटमेंट रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4: नीट पीजी राउंड 1 अलॉटमेंट PDF स्क्रीन पर दिखाई देगी।

स्टेप 5: भविष्य के लिए अलॉटमेंट PDF डाउनलोड कर लें।

