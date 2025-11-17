Rajasthan Vahan Chalak Admit Card 2025: 19 नवम्बर को जारी होंगे राजस्थान वाहन चालक परीक्षा के एडमिट कार्ड, इस लिंक से कर सकेंगे डाउनलोड

Vahan Chalak Admit Card 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग 19 नवम्बर को राजस्थान वाहन चालक परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी करेगा. ये जानकारी आयोग के अध्यक्ष ने दी है. राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष आलोक राज ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बताया है कि परीक्षा के एडमिट कार्ड 19 नवम्बर को जारी किये जायेंगे. ये एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जारी किया जाएगा.
प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा और चालक भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 19 नवंबर को जारी होंगे।— Alok Raj (@alokrajRSSB) November 17, 2025
जिन उम्मीदवारों ने वाहन चालक भर्ती के लिए आवेदन किया है वे अधिकारिक वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि उन्हें बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा. उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए लॉग इन क्रेडेंशियल जैसे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करनी होगी.
आरएसएसबी ने वाहन चालक के 2556 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किये थे जिसके लिए परीक्षा का आयोजन 23 नवम्बर को किया जाना है. परीक्षा में करीब डेढ़ लाख उम्मीदवार शामिल होंगे. एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर के अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे.
राजस्थान वाहन चालक एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक
Rajasthan Vahan Chalak Admit Card 2025 कैसे डाउनलोड करें?
उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर के अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.
स्टेप्स-1 : आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर क्लिक करें।
स्टेप्स-2: उम्मीदवार की स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा। क्रेडेंशियल सेक्शन में अपना आवेदन/पंजीकरण संख्या और पासवर्ड टाइप करें।
स्टेप्स-3: सबमिट बटन पर क्लिक करें और राजस्थान ड्राइवर भर्ती के लिए एडमिट कार्ड दिखाई देगा।
स्टेप्स-4: एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और सफ़ेद कागज़ पर उसका प्रिंट आउट ले लें।
