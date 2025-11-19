RRB NTPC Result 2025
UP Home Guard Bharti Apply Link 2025: यूपी होम गार्ड भर्ती के लिए आवेदन शुरू, यहाँ देखें जिलावार रिक्तियां और आवेदन लिंक

By Sonal Mishra
Nov 19, 2025, 16:10 IST

UP Home Guard Bharti Apply Link 2025:  यूपी होम गार्ड भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. ये प्रक्रिया 41424 पदों पर होनी है. आवेदन की अंतिम तिथि 17 दिसम्बर 2025 है. इच्छुक उम्मीदवार होम गार्ड भर्ती की पूरी जानकारी यहाँ चेक कर सकते हैं.

UP Home Guard Bharti Apply Link 2025: यूपी होम गार्ड भर्ती के लिए आवेदन शुरू, यहाँ देखें जिलावार रिक्तियां और आवेदन लिंक

UP Home Guard Bharti Apply Link 2025: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को होम गार्ड्स मुख्यालय, उत्तर लखनऊ से समस्त जनपदों के होमगार्ड्स के कुल 41424 रिक्त पदों पर एनरोलमेंट करने हेतु अधियाचन प्राप्त हुआ है। जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 19 नवम्बर से शुरू हो चुकी है. जबकि आवेदन की अंतिम तारीख 17 दिसम्बर 2025 है. होमगार्ड्स के पदों पर एनरोलमेंट के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी उस जनपद का मूल निवासी हो, जिस जनपद की रिक्ति के सापेक्ष आवेदन किया गया हो।  अभ्यर्थी को आवेदन करने से पूर्व ओ०टी०आर० (One Time Registration) कराना अनिवार्य होगा.


    UP Home Guard Bharti Apply Link 2025 आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें 


UP Home Guard Bharti Apply Link 2025 आवेदन शुल्क:

इस एनरोलमेंट प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क निम्नानुसार होगा:- 

  • सामान्य / ई० डब्लू०एस० /अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हेतु रू-400/- 

  • अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों हेतु - रू-300/-

UP Home Guard Bharti राष्ट्रीयता

एनरोलमेंट के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी:- 

  • भारत का नागरिक हो, या

  • तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 

  • 1962 के पूर्व भारत आया हो, या भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यामार, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश केनिया, यूगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जांजीबार) से प्रव्रजन किया हो

UP Home Guard Bharti शैक्षिक अर्हता

  • होमगार्ड के एनरोलमेंट हेतु अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी अनिवार्य है। माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा हाईस्कूल के समकक्ष मान्यता प्राप्त विभिन्न परीक्षा संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाओं को इस निमित्त हाईस्कूल के समकक्ष स्वीकार किया जायेगा।

  • आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी होगी तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण-पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत कराना अनिवार्य होगा। 10वीं कक्षा की परीक्षा में सम्मिलित हुए (Appeared) अथवा सम्मिलित होने वाले (Appearing) अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे।

UP Home Guard Bharti आयु सीमा 

होमगार्ड्स के एनरोलमेंट हेतु अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01-07-2025 को कम से कम 18 वर्ष एवं अधिक से अधिक 30 वर्ष होनी चाहिए। अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 01-07-1995 से पूर्व तथा 01-07-2007 के बाद का नहीं होना चाहिए.


UP Home Guard Bharti एनरोलमेंट की प्रक्रिया

 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या: 60/2025/1780 / पन्चानबे- 2025-08प्रकीर्ण / 2012 दिनांक 03-11-2025 में निर्धारित "उत्तर प्रदेश राज्य होमगार्ड्स एनरोलमेंट मार्गदर्शिका" के अधीन किया जायेगा। 

UP Home Guard Bharti लिखित परीक्षा 

ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन सही पाये जायेगें, उनसे लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। इस लिखित परीक्षा में निम्न विषय का एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा:- 



क्र०स० विषय प्रश्नों की संख्या कुल अक समय 1 सामान्य ज्ञान 100 100 अक 02 घण्टा i. ii. iii. iv. प्रत्येक प्रश्न के लिए 01 अंक निर्धारित है।


