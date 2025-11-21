CGPSC PCS Result 2025 OUT: छत्तीसगढ़ पीसीएस फाइनल रिजल्ट psc.cg.gov.in पर जारी, देवेश प्रसाद साहू ने 773.5 अंक लाकर किया टॉप

RRB NTPC Result 2025 OUT
By Vijay Pratap Singh
Nov 21, 2025, 10:18 IST

CGPSC PCS Final Result 2025 OUT: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने पीसीएस 2024 परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट psc.cg.gov.in से CGPSC PCS फाइनल मेरिट लिस्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इस वर्ष की परीक्षा में देवेश प्रसाद साहू ने 773.5 अंक प्राप्त कर राज्य में टॉप रैंक हासिल की है।

CGPSC PCS Final Result 2025 OUT: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने पीसीएस 2024 की मेरिट लिस्ट आधिकारिक रूप से जारी कर दी है। सिलेक्शन लिस्ट बाद में जारी की जाएगी। उम्मीदवार अपनी CGPSC मेरिट लिस्ट PDF psc.cg.gov.in पर जाकर या नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।

CGPSC PCS 2024 मेरिट लिस्ट में क्या है खास

मेरिट लिस्ट में इंटरव्यू देने वाले सभी 643 अभ्यर्थियों की रैंक, नाम, लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में प्राप्तांक, कैटेगरी और पोस्ट प्रेफरेंस की पूरी जानकारी शामिल है। यह सूची लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की गई है

इस वर्ष की परीक्षा में देवेश प्रसाद साहू ने 773.5 अंक के साथ राज्य में टॉप रैंक हासिल की है। वहीं, स्वप्निल वर्मा ने दूसरा स्थान (769.5 अंक) और यशवंत कुमार देवांगन ने तीसरा स्थान (769.0 अंक) प्राप्त किया है।

CGPSC PCS Result नोटिस के अनुसार

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) के आधिकारिक नोटिस के अनुसार, विज्ञापन क्रमांक 03/2024/परीक्षा/दिनांक 26/11/2024 के तहत राज्य सेवा परीक्षा-2024 के लिए कुल 17 सेवाओं में 246 पद विज्ञापित किए गए थे।

राज्य सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा-2024 के परिणाम के आधार पर 3737 अभ्यर्थियों को राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा-2024 के लिए प्रावधिक रूप से चिन्हित किया गया। मुख्य परीक्षा का आयोजन 26 से 29 जून 2025 तक हुआ। इसके लिखित परिणाम के आधार पर 643 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए चुना गया।

राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2024 का साक्षात्कार 10 से 20 नवंबर 2025 तक आयोजित किया गया। चिन्हांकित 643 अभ्यर्थियों में से सभी पात्र अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया गया।

मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर 643 अभ्यर्थियों की समेकित मेरिट सूची तैयार की गई है। यह सूची अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर अपलोड कर दी गई है। 

CGPSC PCS Merit List 2025 PDF Download Link

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने PCS Merit List 2025 का PDF लिंक एक्टिव कर दिया है। उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट psc.cg.gov.in पर जाकर या नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से अपनी मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। यह सूची लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की गई है।

CGPSC PCS Merit List link

CGPSC PCS 2024 Topper List 

कैंडिडेट नीचे दी गई इमेज में CGPSC PCS एग्जाम में टॉप करने वाले टॉप 15 कैंडिडेट के नाम और स्कोर देख सकते हैं।

