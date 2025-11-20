IBPS RRB Exam Date 2025: आईबीपीएस पीओ,ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 और ऑफिस असिस्टेंट पदों के लिए परीक्षा की तारीखें, शिफ्ट का समय देखें

IBPS RRB Exam Date 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) ने ऑफिसर स्केल I, II, III और ऑफिस असिस्टेंट पदों के लिए IBPS RRB परीक्षा तारीख 2025 जारी कर दी है। जो उम्मीदवार देश भर के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) में प्रोबेशनरी ऑफिसर (पीओ), ऑफिसर स्केल 2 और 3, और ऑफिस असिस्टेंट (क्लर्क) बनना चाहते हैं, उन्हें परीक्षा का पूरा शेड्यूल जरूर देखना चाहिए। नोटिस के अनुसार, IBPS RRB पीओ प्रीलिम्स परीक्षा 22 और 23 नवंबर को हर दिन चार शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। वहीं, IBPS RRB क्लर्क परीक्षा 6, 7, 13 और 14 दिसंबर को होनी है। IBPS RRB पीओ परीक्षा शेड्यूल के साथ-साथ, अधिकारियों ने शिफ्ट का समय, रिपोर्टिंग का समय, परीक्षा का समय और अन्य जानकारी भी जारी की है। इस लेखमें, हमने अधिकारियों द्वारा जारी की गई RRB पीओ 2025 परीक्षा की तारीखों की जानकारी दी है। IBP RRB परीक्षा तारीख 2025 IBPS, 13316 रिक्तियों को भरने के लिए IBPS RRB भर्ती 2025 (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) आयोजित कर रहा है। यह एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, जो असिस्टेंट और ऑफिसर कैडर के पदों पर योग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए हर साल होती है। वित्त वर्ष 2025 के लिए, IBPS RRB पीओ प्रीलिम्स परीक्षा 22 और 23 नवंबर को होगी, जबकि IBPS RRB क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा 6, 7, 13 और 14 दिसंबर को आयोजित की जाएगी।

IBPS RRB पीओ परीक्षा तारीख 2025 IBPS RRB पीओ 2025 परीक्षा के लिए बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने आवेदन किया है, इसलिए अधिकारी इस परीक्षा को चार शिफ्ट में आयोजित करेंगे। प्रीलिम्स परीक्षा 22 और 23 नवंबर को होगी, जबकि मेन्स 28 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। जो उम्मीदवार मेन्स पास करेंगे, वे इंटरव्यू राउंड के लिए आगे बढ़ेंगे, जो जनवरी/फरवरी 2026 में होना है। आईबीपीएस आरआरबी पीओ 2025 परीक्षा कार्यक्रम प्रारंभिक 22-23 नवंबर 2025 मेन्स 28 दिसंबर 2025 साक्षात्कार जनवरी-फरवरी 2026 (संभावित) IBPS RRB क्लर्क परीक्षा तारीख 2025 IBPS RRB क्लर्क परीक्षा दो चरणों में होती है: प्रीलिम्स और मेन्स। जिन उम्मीदवारों ने क्लर्क पद के लिए आवेदन किया है, उन्हें प्रीलिम्स परीक्षा देनी होगी, जो 6, 7, 13 और 14 दिसंबर को होनी है। जो उम्मीदवार IBPS RRB कट ऑफ से ज्यादा अंक हासिल करेंगे, वे मेन्स परीक्षा के लिए चुने जाएंगे, जो 1 फरवरी, 2026 को होगी।

आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क परीक्षा कार्यक्रम प्रारंभिक 6, 7, 13 और 14 दिसंबर 2025 मेन्स 1 फरवरी 2026 IBPS RRB परीक्षा तारीख 2025 (विशेषज्ञ के लिए) ऑफिसर स्केल-II और स्केल-III के लिए IBPS RRB 2025 परीक्षा 28 दिसंबर को एक ही शिफ्ट में होनी है। उम्मीदवारों को अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए और IBPS RRB सिलेबस में बताए गए सभी विषयों को दोहराना चाहिए। अपनी गलतियों का विश्लेषण करने और उन पर काम करने के लिए पिछले साल के प्रश्न पत्रों और मॉक टेस्ट का अभ्यास करें। IBPS RRB स्केल-II और III परीक्षा तारीख 2025 IBPS RRB परीक्षाएं ऑफिस असिस्टेंट (क्लर्क), ऑफिसर स्केल-I (पीओ), और ऑफिसर स्केल-II और III जैसे कई पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती के लिए आयोजित की जाती हैं। जिन उम्मीदवारों ने ऑफिसर स्केल 2 और स्केल 3 पदों के लिए आवेदन किया है, उन्हें एक ही स्तर की परीक्षा देनी होगी, जो 28 दिसंबर को होनी है।

आईबीपीएस आरआरबी स्केल-II और III परीक्षा तिथि 28 दिसंबर 2025

IBPS RRB 2025 परीक्षा शेड्यूल आपकी सुविधा और समझ के लिए, हमने नीचे दी गई तालिका में पद के अनुसार IBPS RRB परीक्षा की तारीखें बताई हैं। आईबीपीएस आरआरबी परीक्षा तिथि 2025 डाक प्रारंभिक परीक्षा तिथि मुख्य/एकल परीक्षा तिथि साक्षात्कार तिथि (संभावित) अधिकारी स्केल I (पीओ) 22-23 नवंबर 2025 28 दिसंबर 2025 जनवरी-फरवरी 2026 कार्यालय सहायक (क्लर्क) 6, 7, 13, 14 दिसंबर 2025 1 फ़रवरी 2026 लागू नहीं (केवल एलपीटी) अधिकारी स्केल II (जनरलिस्ट/स्पेशलिस्ट) N/A (एकल-स्तरीय परीक्षा) 28 दिसंबर 2025 जनवरी-फरवरी 2026 अधिकारी स्केल III (वरिष्ठ प्रबंधक) N/A (एकल-स्तरीय परीक्षा) 28 दिसंबर 2025 जनवरी-फरवरी 2026 IBPS RRB शिफ्ट का समय बड़ी संख्या में आवेदकों के कारण, अधिकारी IBPS RRB पीओ परीक्षा चार शिफ्ट में आयोजित कर रहे हैं। उम्मीदवारों को अपनी शिफ्ट के समय से कम से कम एक घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना जरूरी है। आप नीचे दी गई तालिका में IBPS RRB पीओ शिफ्ट का समय और परीक्षा की अवधि देख सकते हैं।