दुनिया का सबसे बड़ा पुल कौन-सा है, जानें यहां

दुनिया भर में कई बड़े पुल हैं, लेकिन एक पुल सबसे बड़ा है। इन पुलों ने यात्रा और संचार को बहुत आसान बना दिया है। यह जानने के लिए आगे पढ़ें कि दुनिया का सबसे बड़ा पुल कौन-सा है। दुनिया का सबसे बड़ा पुल कौन-सा है? चीन का डानयांग-कुनशान ग्रैंड ब्रिज दुनिया का सबसे बड़ा पुल है। यह 164.8 किलोमीटर (102.4 मील) लंबा है। यह पुल बीजिंग-शंघाई हाई-स्पीड रेलवे का हिस्सा है। यह लोगों को बड़े शहरों के बीच तेजी से यात्रा करने में मदद करता है। इस पुल को बनाने में चार साल लगे और इसे 2011 में खोला गया था। यह इतना लंबा है कि एक हाई-स्पीड ट्रेन को इसके एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 20 मिनट लगते हैं। डानयांग-कुनशान ग्रैंड ब्रिज दुनिया का सबसे बड़ा पुल क्यों है? इस पुल को शहरों को जोड़ने और यात्रा को तेज बनाने के लिए बनाया गया था। यह खेतों, नदियों, झीलों और छोटे कस्बों के ऊपर से गुजरता है। इसे तूफानों, बाढ़ और यहां तक कि भूकंप का सामना करने के लिए बनाया गया है। यह बहुत मजबूत है और तेज ट्रेनों के लिए सुरक्षित है।

इसे बनाने में लगभग 10,000 मजदूरों ने मदद की और इसकी लागत करीब 8.5 अरब डॉलर थी। अब इसका नाम दुनिया के सबसे बड़े पुल के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। दुनिया के 7 सबसे बड़े पुल (2023-24) रैंक पुल देश लंबाई (किमी) 1 डानयांग-कुनशान ग्रैंड ब्रिज चीन 164.8 2 चांगहुआ-काओशियुंग वायाडक्ट ताइवान 157.3 3 तियानजिन ग्रैंड ब्रिज चीन 113.7 4 कांग्डे ग्रैंड ब्रिज चीन 105.8 5 वेइनान वेइहे ग्रैंड ब्रिज चीन 79.7 6 बैंग ना एक्सप्रेसवे थाईलैंड 54 7 बीजिंग ग्रैंड ब्रिज चीन 48.2 डानयांग-कुनशान ग्रैंड ब्रिज डानयांग-कुनशान ग्रैंड ब्रिज दुनिया का सबसे बड़ा पुल है। यह एक ट्रेन लाइन का हिस्सा है, जो लोगों को शहरों के बीच बहुत तेजी से यात्रा करने की सुविधा देता है। यह पुल पानी, खेतों और छोटे कस्बों के ऊपर बना है। यह इतना मजबूत है कि खराब मौसम और भूकंप का भी सामना कर सकता है।

चांगहुआ-काओशियुंग वायाडक्ट चांगहुआ-काओशियुंग वायाडक्ट दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पुल है। यह ताइवान में है और इसकी लंबाई 157.3 किमी है। इस पुल का इस्तेमाल भी हाई-स्पीड ट्रेनों के लिए किया जाता है। यह लोगों को पूरे ताइवान में जल्दी यात्रा करने में मदद करता है। इस पुल को भूकंप और तेज तूफानों के दौरान सुरक्षित रहने के लिए बनाया गया था। तियानजिन ग्रैंड ब्रिज तियानजिन ग्रैंड ब्रिज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पुल है। यह 113.7 किमी लंबा है और चीन में स्थित है। यह पुल उसी रेलवे लाइन का हिस्सा है, जिस पर दुनिया का सबसे बड़ा पुल है। यह ट्रेनों को बड़े शहरों के बीच बहुत तेजी से चलने में मदद करता है। इस पुल को हर दिन बहुत ज्यादा ट्रेन ट्रैफिक संभालने के लिए बनाया गया है। कांग्डे ग्रैंड ब्रिज कांग्डे ग्रैंड ब्रिज दुनिया का चौथा सबसे बड़ा पुल है। यह 105.8 किमी लंबा है और यह भी चीन में हाई-स्पीड रेलवे का हिस्सा है। यह पुल जमीन और नदियों के ऊपर बनाया गया है और इसे बहुत मजबूत बनाया गया है। यह चीन में कई जगहों को सुरक्षित और जल्दी जोड़ने में मदद करता है।

वेइनान वेइहे ग्रैंड ब्रिज वेइनान वेइहे ग्रैंड ब्रिज दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा पुल है। यह 79.7 किमी लंबा है और चीन में है। यह पुल एक हाई-स्पीड ट्रेन लाइन का हिस्सा है, जो लोगों को देश भर में तेजी से यात्रा करने में मदद करता है। इसे खराब मौसम में सुरक्षित रहने के लिए बनाया गया है। बैंग ना एक्सप्रेसवे बैंग ना एक्सप्रेसवे दुनिया का छठा सबसे बड़ा पुल है, जो थाईलैंड में स्थित है और 54.0 किमी लंबा है। यह नेशनल हाईवे रूट 34 के ऊपर बना एक छह-लेन वाला एलिवेटेड हाईवे है। इसका मुख्य काम एक टोल रोड के रूप में बैंकॉक में ट्रैफिक जाम को कम करना है। यह 2000 में बनकर तैयार हुआ था। चीन के हाई-स्पीड रेल वायाडक्ट्स के बनने से पहले यह दुनिया का सबसे लंबा पुल हुआ करता था। बीजिंग ग्रैंड ब्रिज बीजिंग ग्रैंड ब्रिज दुनिया का सातवां सबसे बड़ा पुल है, जिसकी लंबाई 48.2 किमी है। यह चीन में स्थित है और बीजिंग-शंघाई हाई-स्पीड रेलवे नेटवर्क का एक और जरूरी हिस्सा है। यह बड़े शहरों के बीच तेज ट्रेन यात्रा की सुविधा देता है। यह 2010 में बनकर तैयार हुआ था। यह रेलवे वायाडक्ट चीन के बड़े पैमाने पर हुए ढांचागत विकास को दिखाता है।