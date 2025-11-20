राजस्थान ड्राइवर परीक्षा तिथि 2025: शेड्यूल, शिफ्ट का समय अन्य जानकारी यहां देखें

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) ने वाहन चालक के रूप में शामिल होने के इच्छुक Candidates के लिए राजस्थान वाहन चालक परीक्षा तारीख 2025 की घोषणा कर दी है। यह परीक्षा 23 नवंबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक एक ही शिफ्ट में आयोजित होने वाली है। यह एक राज्य-स्तरीय परीक्षा है। इसे 2756 रिक्तियों को भरने के लिए राज्य भर के अलग-अलग केंद्रों पर Offline मोड में आयोजित किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने वाले Candidates को सलाह दी जाती है कि वे RSMSSB एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उसे डाउनलोड कर लें। साथ ही, परीक्षा केंद्र, शिफ्ट का समय और जरूरी निर्देशों जैसी सभी जानकारी को ध्यान से जांच लें। नीचे राजस्थान वाहन चालक परीक्षा के शेड्यूल और मुख्य विवरण के बारे में और जानें। RSMSSB ड्राइवर परीक्षा तारीख 2025 लिखित परीक्षा के लिए राजस्थान वाहन चालक परीक्षा की तारीख एक आधिकारिक सूचना में बता दी गई है। RSMSSB वाहन चालक परीक्षा 23 नवंबर को 2756 रिक्तियों के लिए Offline मोड में आयोजित की जाएगी। परीक्षा की शिफ्ट का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक है। परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को पूरे परीक्षा शेड्यूल के बारे में पता होना चाहिए। इससे उन्हें तैयारी की एक अच्छी रणनीति बनाने और परीक्षा पास करने में मदद मिलेगी।

RSMSSB उम्मीदवारों को सरकारी क्षेत्र में शामिल होने का एक शानदार मौका दे रहा है। चयन प्रक्रिया के तीन चरण होंगे: लिखित परीक्षा, प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। राजस्थान वाहन चालक परीक्षा शेड्यूल RSMSSB ने 27 फरवरी को ऑनलाइन आवेदन लिंक के साथ राजस्थान वाहन चालक नोटिफिकेशन जारी किया था। सफलतापूर्वक Registration कराने वाले Candidates 23 नवंबर को परीक्षा में शामिल होने के पात्र हैं। राजस्थान वाहन चालक परीक्षा का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक है। परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को राजस्थान वाहन चालक सिलेबस को अच्छी तरह से दोहराना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में कुछ ही दिन बचे हैं। विवरण तारीखें संक्षिप्त सूचना 11 दिसं 2024 RSMSSB वाहन चालक नोटिफिकेशन की तारीख 27 फ़र 2025 RSMSSB वाहन चालक फॉर्म शुरू होने की तारीख 27 फ़र 2025 RSMSSB वाहन चालक की अंतिम तारीख 28 मार्च 2025 RSMSSB वाहन चालक एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख 15 नवं 2025 RSMSSB वाहन चालक परीक्षा तारीख 23 नवं 2025