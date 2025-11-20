राजस्थान ड्राइवर परीक्षा तिथि 2025: शेड्यूल, शिफ्ट का समय अन्य जानकारी यहां देखें

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) ने वाहन चालक के रूप में शामिल होने के इच्छुक Candidates के लिए राजस्थान वाहन चालक परीक्षा तारीख 2025 की घोषणा कर दी है। यह परीक्षा 23 नवंबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक एक ही शिफ्ट में आयोजित होने वाली है। यह एक राज्य-स्तरीय परीक्षा है। इसे 2756 रिक्तियों को भरने के लिए राज्य भर के अलग-अलग केंद्रों पर Offline मोड में आयोजित किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने वाले Candidates को सलाह दी जाती है कि वे RSMSSB एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उसे डाउनलोड कर लें। साथ ही, परीक्षा केंद्र, शिफ्ट का समय और जरूरी निर्देशों जैसी सभी जानकारी को ध्यान से जांच लें। नीचे राजस्थान वाहन चालक परीक्षा के शेड्यूल और मुख्य विवरण के बारे में और जानें।
RSMSSB ड्राइवर परीक्षा तारीख 2025
लिखित परीक्षा के लिए राजस्थान वाहन चालक परीक्षा की तारीख एक आधिकारिक सूचना में बता दी गई है। RSMSSB वाहन चालक परीक्षा 23 नवंबर को 2756 रिक्तियों के लिए Offline मोड में आयोजित की जाएगी। परीक्षा की शिफ्ट का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक है। परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को पूरे परीक्षा शेड्यूल के बारे में पता होना चाहिए। इससे उन्हें तैयारी की एक अच्छी रणनीति बनाने और परीक्षा पास करने में मदद मिलेगी।
RSMSSB उम्मीदवारों को सरकारी क्षेत्र में शामिल होने का एक शानदार मौका दे रहा है। चयन प्रक्रिया के तीन चरण होंगे: लिखित परीक्षा, प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन।
राजस्थान वाहन चालक परीक्षा शेड्यूल
RSMSSB ने 27 फरवरी को ऑनलाइन आवेदन लिंक के साथ राजस्थान वाहन चालक नोटिफिकेशन जारी किया था। सफलतापूर्वक Registration कराने वाले Candidates 23 नवंबर को परीक्षा में शामिल होने के पात्र हैं। राजस्थान वाहन चालक परीक्षा का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक है। परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को राजस्थान वाहन चालक सिलेबस को अच्छी तरह से दोहराना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में कुछ ही दिन बचे हैं।
|
विवरण
|
तारीखें
|
संक्षिप्त सूचना
|
11 दिसं 2024
|
RSMSSB वाहन चालक नोटिफिकेशन की तारीख
|
27 फ़र 2025
|
RSMSSB वाहन चालक फॉर्म शुरू होने की तारीख
|
27 फ़र 2025
|
RSMSSB वाहन चालक की अंतिम तारीख
|
28 मार्च 2025
|
RSMSSB वाहन चालक एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख
|
15 नवं 2025
|
RSMSSB वाहन चालक परीक्षा तारीख
|
23 नवं 2025
RSMSSB ड्राइवर हॉल टिकट जारी होने की तारीख क्या है?
RSMSSB द्वारा RSSB ड्राइवर एडमिट कार्ड 2025 को 20 नवंबर को जारी किया जा सकता है। जारी होने के बाद, Candidates अपने Registration नंबर और जन्मतिथि का उपयोग करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। rsmssb.rajasthan.gov.in पर RSMSSB वाहन चालक एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया यहां दी गई है।
स्टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2: होमपेज पर एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3: Registration नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।
स्टेप 4: आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसे डाउनलोड करें और परीक्षा के दिन के लिए इसका एक प्रिंटआउट ले लें।
ध्यान दें: यह सुनिश्चित करें कि एडमिट कार्ड पर छपी सभी जानकारी सही है। अगर कोई गलती हो, तो तुरंत बोर्ड से संपर्क करें।
राजस्थान वाहन चालक शिफ्ट का समय क्या है?
RSMSSB सभी परीक्षाएं एक ही शिफ्ट में आयोजित कर रहा है। दूसरी परीक्षाओं की तरह, राजस्थान वाहन चालक परीक्षा भी एक ही शिफ्ट में होगी। यह 23 नवंबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जाएगी। आपको सलाह दी जाती है कि वेरिफिकेशन और जांच प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अपनी शिफ्ट के समय से 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं।
