CBSE सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप 2025 के लिए आवेदन आज बंद होंगे, cbse.gov.in पर अप्लाई करें

CBSE Single Girl Child Scholarship 2025: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आज, 20 नवंबर, 2025 को CBSE सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप 2025 के लिए आवेदन विंडो बंद कर देगा। जो कैंडिडेट स्कॉलरशिप कार्यक्रम के लिए आवेदन जमा करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

CBSE सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप उन लड़कियों को दी जाती है, जो अपने माता-पिता की इकलौती संतान हैं। इसके लिए जरूरी है कि छात्रा ने CBSE की 10वीं बोर्ड परीक्षा में कम से कम 70% या उससे ज्यादा अंक हासिल किए हों। साथ ही, वे बोर्ड से जुड़े स्कूलों में 11वीं या 12वीं कक्षा की छात्रा होनी चाहिए।

CBSE सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने के स्टेप्स

कैंडिडेट के लिए सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप जमा करने का लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। कैंडिडेट आवेदन करने के लिए यहां दिए गए स्टेप्स का पालन कर सकते हैं:

स्टेप 1: CBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2: नीचे स्क्रॉल करके स्कॉलरशिप सेक्शन पर जाएं।

स्टेप 3: सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4: 'Apply' पर क्लिक करें।

स्टेप 5: सभी जरूरी जानकारी दर्ज करें।

स्टेप 6: ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें।

स्टेप 7: आवेदन शुल्क जमा करें।

स्टेप 8: सेव करें और सबमिट पर क्लिक करें।

CBSE सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप: जानकारी

इस योजना के तहत, वे सभी छात्राएं पात्र होंगी जिनकी ट्यूशन फीस 2500 रुपये प्रति माह से ज्यादा है। 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए ट्यूशन फीस 3000 रुपये प्रति माह से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बोर्ड से जुड़े स्कूलों की NRI आवेदक भी आवेदन कर सकती हैं, अगर उनकी ट्यूशन फीस 6000 रुपये प्रति माह से ज्यादा नहीं है।

स्कॉलरशिप की राशि एक हजार रुपये (1,000 रुपये) प्रति माह होगी।

यह स्कॉलरशिप एक साल के लिए रिन्यू की जाएगी, यानी 11वीं कक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद।

स्कॉलरशिप का रिन्यू होना अगली कक्षा में प्रमोशन पर भी निर्भर करेगा। इसके लिए यह जरूरी है कि छात्रा अगली कक्षा में प्रमोट होने वाली परीक्षा में कुल 70% या उससे ज्यादा अंक हासिल करे।





